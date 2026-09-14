Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026

La settimana si apre con il sestile Sole-Marte, un aspetto che favorisce iniziativa concreta, capacità di reagire e maggiore continuità nell’azione.

Tra il 15 e il 16 settembre Venere in Scorpione forma una quadratura con Plutone in Acquario, aumentando l’intensità nelle relazioni e nelle questioni legate al controllo.

Nelle stesse ore il sestile Nettuno-Plutone lavora su un piano più lento, favorendo trasformazioni profonde da affrontare senza forzature.

Il 18 settembre l’opposizione Mercurio-Saturno può rendere comunicazioni, accordi e decisioni più impegnativi, ma premia precisione e senso di responsabilità.

Il fine settimana invita quindi a distinguere ciò che può essere sviluppato con pazienza da ciò che richiede una revisione prima di procedere.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana richiede determinazione, ma soprattutto capacità di dosarla. Il sestile Sole-Marte sostiene l’azione, mentre l’opposizione Mercurio-Saturno coinvolge direttamente l’asse Bilancia-Ariete e ti invita a comunicare senza trasformare ogni confronto in una sfida. In amore sarà utile ascoltare fino in fondo prima di prendere posizione; una discussione può diventare costruttiva se abbandoni il bisogno di arrivare rapidamente a una conclusione. Sul lavoro le responsabilità aumentano e qualche risposta potrebbe tardare: usa il tempo per correggere dettagli, definire termini e riorganizzare un progetto. Meglio rinviare una firma se mancano informazioni essenziali. Le finanze richiedono disciplina e scelte sostenibili. Sul piano energetico hai buona spinta, ma evita di utilizzarla tutta nei primi giorni della settimana. Rispondi ai fatti, non alla pressione del momento.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

Venere in Scorpione in quadratura a Plutone porta relazioni e desideri in primo piano e, appartenendo entrambi all’area dei segni fissi, può farti percepire con particolare intensità ciò che non vuoi più tollerare. La quadratura Venere-Plutone chiede però consapevolezza, non prove di forza. In amore evita ultimatum e cerca di capire quale bisogno si nasconde dietro una reazione forte. Sul lavoro il sestile Sole-Marte favorisce produttività, metodo e capacità di affrontare compiti rimandati. Mercurio opposto a Saturno suggerisce invece prudenza nei contratti e nei rapporti con strutture o autorità: controlla condizioni, scadenze e responsabilità. Sul denaro evita decisioni prese per compensare una tensione emotiva. L’energia migliora con ritmi costanti e attività concrete. Sostituisci il controllo con una richiesta chiara e verificabile.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il ritmo mentale è sostenuto, ma questa settimana occorre dare alle idee una struttura. Il Mercurio opposto a Saturno può rallentare risposte, trattative o comunicazioni, mostrando con precisione dove una proposta è ancora incompleta. In amore evita di utilizzare troppe parole per aggirare un punto delicato: una frase semplice può essere più efficace di una lunga spiegazione. Chi è single dovrebbe osservare la disponibilità concreta dell’altra persona invece di affidarsi soltanto all’intesa mentale. Nel lavoro è utile revisionare presentazioni, contratti e calendari; se ricevi un’obiezione, considerala come un test per migliorare il progetto. Le finanze beneficiano di maggiore prudenza e di una pianificazione realistica. L’energia mentale rischia di restare accesa anche la sera: alterna concentrazione e movimento fisico. Riduci un problema complesso a tre passaggi realmente eseguibili.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il sestile tra Sole in Vergine e Marte in Cancro sostiene iniziativa e capacità di concretizzare ciò che finora avevi soltanto valutato. È una settimana utile per agire senza perdere sensibilità. In amore Venere quadrata a Plutone può portare a galla gelosie, timori o questioni legate alla fiducia: affrontale con trasparenza, evitando controlli indiretti. Sul lavoro sfrutta i primi giorni per accelerare attività pratiche, inviare proposte e risolvere problemi organizzativi. L’opposizione Mercurio-Saturno del 18 settembre suggerisce invece maggiore cautela nelle comunicazioni familiari o professionali: verifica prima di confermare. Sul denaro privilegia stabilità e impegni sostenibili. Marte aumenta l’energia ma anche la reattività; sport, camminate e pause regolari possono aiutarti a scaricare la pressione. Usa l’energia per costruire, non per difenderti in anticipo.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

La settimana ti invita a concentrare meglio le energie e a scegliere dove vale davvero la pena investirle. Il sestile Sole-Marte sostiene concretezza, mentre la quadratura Venere-Plutone coinvolge la dinamica dei segni fissi e può rendere più intense relazioni, questioni familiari o rapporti di potere. In amore evita di voler ottenere immediatamente rassicurazioni: concedi all’altra persona il tempo di formulare una risposta autentica. Nel lavoro Mercurio opposto a Saturno richiede precisione nelle comunicazioni, soprattutto quando devi assumerti una responsabilità o rispettare una scadenza. Prima di firmare, controlla ogni condizione e chiedi chiarimenti sui punti ambigui. Le spese importanti meritano una valutazione razionale. Energia discreta, purché non trasformi ogni rallentamento in una questione personale. Conserva energia per ciò che puoi realmente influenzare.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Con il Sole ancora nel tuo segno e in sestile a Marte, la settimana parte con una combinazione favorevole tra lucidità e capacità di agire. Il sestile Sole-Marte aiuta soprattutto a trasformare un piano in passaggi concreti. In amore cerca di non analizzare ogni reazione: Venere quadrata a Plutone può accentuare pensieri insistenti o il bisogno di comprendere tutto immediatamente. Una domanda diretta vale più di molte interpretazioni. Sul lavoro è una fase produttiva per correggere procedure, accelerare un progetto e distribuire meglio le responsabilità. Dal 18 settembre Mercurio opposto a Saturno suggerisce maggiore cautela con denaro, preventivi e accordi: chiedi condizioni precise. L’energia è buona, ma la produttività non deve diventare sovraccarico; programma anche il recupero. Completa ciò che hai iniziato prima di aggiungere un nuovo obiettivo.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mercurio continua il percorso nel tuo segno, ma l’opposizione con Saturno in Ariete ti chiede di dare maggiore peso e responsabilità alle parole. L’opposizione Mercurio-Saturno può evidenziare un limite, un’obiezione o una conversazione rimandata. In amore non cercare un compromesso a qualsiasi costo: un rapporto equilibrato richiede anche la capacità di dire ciò che non funziona. Sul lavoro prepara con attenzione riunioni, negoziazioni e documenti; potresti ottenere risultati migliori presentando dati solidi anziché affidandoti soltanto alla diplomazia. Se una decisione viene rinviata, sfrutta il tempo per rafforzare la proposta. Sul denaro mantieni un margine di sicurezza e non assumere impegni per compiacere altri. L’energia può essere altalenante quando senti troppe aspettative intorno a te. Pronuncia un no chiaro dove un sì sarebbe soltanto una concessione.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Venere nel tuo segno forma una quadratura con Plutone e porta la settimana su un terreno emotivamente intenso. La quadratura Venere-Plutone può amplificare attrazione, desiderio, gelosia o necessità di ridefinire gli equilibri di una relazione. In amore non utilizzare il silenzio come strumento di controllo: se qualcosa ti disturba, formulalo con precisione. I single possono vivere incontri magnetici, ma farebbero bene a concedersi tempo prima di attribuire loro un significato definitivo. Nel lavoro il sestile Sole-Marte aiuta a procedere dietro le quinte con metodo, mentre Mercurio opposto a Saturno suggerisce di rivedere organizzazione e carichi. Questioni economiche condivise richiedono trasparenza. L’energia è intensa ma non inesauribile; attività fisica e sonno regolare sono essenziali per non accumulare tensione. Chiedi chiarezza senza cercare di controllare la risposta.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana può aiutarti a trasformare entusiasmo e intuizione in una strategia più concreta. Il sestile Sole-Marte favorisce il lavoro costante, mentre Mercurio opposto a Saturno chiede di selezionare meglio collaborazioni, impegni e promesse. In amore potrebbe essere necessario chiarire quanto spazio desideri mantenere per te e quanto sei disposto a condividere. Non promettere disponibilità che difficilmente riuscirai a garantire. Sul lavoro una risposta negativa o un rallentamento non rappresentano necessariamente un fallimento: possono mostrarti dove servono numeri più solidi, tempi realistici o competenze aggiuntive. Sul denaro evita ottimismo eccessivo e costruisci un piccolo margine per gli imprevisti. L’energia è discreta, ma potrebbe disperdersi in troppi interessi contemporanei. Scegli il progetto con il miglior rapporto tra entusiasmo e fattibilità.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Saturno, tuo pianeta di riferimento simbolico, è protagonista attraverso l’opposizione con Mercurio: la settimana premia quindi serietà, capacità di valutazione e pazienza. L’opposizione Mercurio-Saturno può rallentare trattative o chiederti di assumere una posizione più definita. In amore non portare nella relazione la rigidità utilizzata per gestire le responsabilità professionali; ascoltare una fragilità non significa perdere controllo. Sul lavoro valuta attentamente obiettivi, scadenze e rapporti con figure decisionali. È un buon momento per correggere un documento, rinegoziare una condizione o dire che un termine non è realistico. Le finanze beneficiano di pianificazione conservativa e taglio delle spese poco utili. L’energia migliora quando non tenti di risolvere tutto contemporaneamente. Rinegozia una scadenza invece di promettere ciò che non puoi garantire.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Plutone nel tuo segno riceve la quadratura di Venere in Scorpione, rendendo evidente dove rapporti, desideri e ambizioni stanno cambiando profondamente. La quadratura Venere-Plutone coinvolge soprattutto i segni fissi e può renderti meno disponibile ad accettare dinamiche che percepisci come limitanti. In amore cerca però di distinguere libertà e distacco: mettere un confine è sano, sparire davanti al confronto lo è molto meno. Sul lavoro osserva attentamente i rapporti di potere e scegli una comunicazione professionale, soprattutto quando Mercurio si oppone a Saturno. Prima di cambiare strategia, raccogli dati sufficienti. Sul denaro evita decisioni motivate dal desiderio di dimostrare indipendenza. L’energia può essere intensa e concentrata, ma ha bisogno di decompressione. Cambia una dinamica attraverso un comportamento concreto, non attraverso una provocazione.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

La settimana ti invita a combinare intuizione e realismo. Il sestile Nettuno-Plutone lavora lentamente sullo sfondo, mentre l’opposizione Mercurio-Saturno richiede maggiore precisione nelle questioni pratiche e negli accordi. In amore Venere in Scorpione sostiene profondità e desiderio di condivisione, ma evita di interpretare ogni distanza come un messaggio nascosto. Parlare apertamente riduce molto più rapidamente l’incertezza. Sul lavoro controlla scadenze, documenti e responsabilità economiche, soprattutto se una decisione coinvolge altre persone. È preferibile chiedere una spiegazione aggiuntiva piuttosto che procedere su presupposti. Le finanze condivise richiedono prudenza. Sul piano energetico il corpo potrebbe segnalare prima della mente quando stai esagerando: rispetta pause e sonno senza considerarli tempo perso. Trasforma una sensazione vaga in una domanda precisa.

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L’Eremita