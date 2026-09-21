Oroscopo della settimana dal 21 al 27 settembre

Tra il 21 e il 22 settembre il sestile Mercurio-Giove facilita dialoghi costruttivi, trattative e capacità di guardare oltre il problema immediato.

Nella notte italiana del 23 settembre il Sole entra in Bilancia, aprendo una fase maggiormente orientata verso equilibrio, relazioni e mediazione.

Il 26 settembre il Sole si oppone a Nettuno e forma poi un trigono con Plutone, chiedendo prima chiarezza e successivamente maggiore determinazione.

Sempre il 26 settembre arriva la Luna Piena in Ariete, che porta a maturazione temi legati a iniziativa personale, autonomia e rapporti con gli altri.

Il 27 settembre Marte in Cancro forma una quadratura con Chirone in Ariete: nelle reazioni impulsive sarà particolarmente utile distinguere forza, vulnerabilità e semplice bisogno di difendersi.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La Luna Piena nel tuo segno rende questa settimana un momento di verifica: qualcosa iniziato o maturato nelle settimane precedenti può mostrarti con maggiore chiarezza ciò che desideri davvero. In amore il tema centrale è l’equilibrio tra autonomia e relazione. Evita decisioni prese per dimostrare indipendenza; parla invece di ciò che ti serve per sentirti libero senza escludere l’altro. Nel lavoro il sestile Mercurio-Giove favorisce confronti, presentazioni e negoziazioni, ma il Sole opposto a Nettuno invita a controllare informazioni poco chiare. Prima di concludere un accordo, separa fatti e aspettative. Sul denaro niente mosse dettate dall’orgoglio. Marte quadrato a Chirone può aumentare reattività e stanchezza: scegli attività fisica che scarichi tensione senza trasformarsi in competizione. Concludi ciò che non ti rappresenta più e libera spazio per una nuova priorità.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

La settimana ti invita a osservare ciò che avviene dietro le quinte prima di accelerare. Il sestile Mercurio-Giove offre buone possibilità di organizzare meglio lavoro e responsabilità, mentre la Luna Piena in Ariete suggerisce di chiudere un ciclo di stanchezza o dispersione. In amore non è necessario avere subito una risposta: concederti tempo può aiutarti a distinguere un bisogno autentico da una reazione momentanea. Le coppie beneficiano di maggiore rispetto degli spazi personali. Sul lavoro chiarisci procedure, distribuisci compiti e utilizza il dialogo per ottenere risorse o condizioni migliori. Il passaggio del Sole in Bilancia rende importante trovare un ritmo sostenibile, non soltanto produttivo. Le finanze richiedono continuità più che grandi cambiamenti. Recupero e sonno diventano fondamentali nella seconda parte della settimana. Elimina un impegno che consuma più energia di quanto restituisca.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La settimana parte con buone opportunità comunicative grazie al sestile Mercurio-Giove, che amplia prospettive e rende più semplice presentare un’idea in modo convincente. In amore il Sole che entra in Bilancia favorisce leggerezza, dialogo e desiderio di condividere esperienze; evita però di lasciare volutamente indefinite situazioni che richiedono una scelta. La Luna Piena in Ariete può portare a maturazione un progetto condiviso o farti capire quali relazioni sociali meritano maggiore spazio. Nel lavoro proponi, negozia e riattiva contatti, ma intorno al 26 settembre verifica attentamente promesse e dati: il Sole opposto a Nettuno può confondere aspettative e possibilità reali. Il denaro va gestito con attenzione alle spese sociali. Energia mentale vivace, da bilanciare con movimento e riposo. Contatta la persona che può trasformare una buona idea in un progetto concreto.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il cielo mette in primo piano risultati, responsabilità e modo in cui reagisci alle pressioni esterne. La Luna Piena in Ariete può coincidere simbolicamente con una verifica importante su un obiettivo o con la necessità di decidere quale direzione professionale merita più energia. In amore il Sole che entra in Bilancia riporta l’attenzione sull’equilibrio domestico: evita di trasferire nella coppia tensioni accumulate altrove. Sul lavoro il sestile Mercurio-Giove sostiene trattative e conversazioni utili, purché tu non dia per certo ciò che deve ancora essere confermato. Il 26 settembre controlla bene condizioni e promesse. Marte nel tuo segno quadrato a Chirone può renderti più reattivo: usa l’energia per affrontare un compito concreto anziché alimentare discussioni. Decidi quale risultato vuoi difendere e quale pressione puoi finalmente lasciare andare.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il sestile tra Mercurio in Bilancia e Giove nel tuo segno rende la prima parte della settimana particolarmente utile per comunicare, convincere e ampliare una possibilità. Il sestile Mercurio-Giove favorisce inoltre studio, contatti e capacità di raccontare bene ciò che sai fare. In amore usa questa facilità comunicativa per affrontare progetti futuri senza imporre una visione unica. La Luna Piena in Ariete può portare chiarezza su un viaggio, un percorso di studio o una scelta che amplia i tuoi orizzonti. Sul lavoro presenta proposte e cerca interlocutori capaci di valorizzarle, ma evita ottimismo eccessivo quando il Sole si oppone a Nettuno. Controlla cifre e promesse. Sul piano energetico hai bisogno di alternare entusiasmo e recupero, soprattutto nel weekend. Scegli un obiettivo che allarghi davvero le tue possibilità e definisci il primo passo.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Dopo settimane molto concentrate sul tuo segno, il Sole passa in Bilancia e ti invita a valutare con maggiore attenzione ciò che possiedi, ciò che spendi e ciò che ritieni davvero importante. Il sestile Mercurio-Giove può facilitare una conversazione economica o permetterti di vedere una possibilità che avevi sottovalutato. In amore la Luna Piena in Ariete accentua il tema della fiducia e della condivisione: affronta apertamente questioni di responsabilità, denaro o intimità senza trasformarle in una contabilità emotiva. Sul lavoro verifica bene dati e aspettative intorno al 26 settembre, quando il Sole opposto a Nettuno può rendere meno nette alcune condizioni. Evita investimenti poco comprensibili. L’energia richiede equilibrio dopo un periodo impegnativo. Stabilisci quanto vale il tuo tempo e comportati di conseguenza.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole entra nel tuo segno nella notte del 23 settembre e apre una fase di maggiore visibilità e consapevolezza personale. Il Sole in Bilancia ti invita a ridefinire il modo in cui vuoi presentarti agli altri senza rinunciare alla tua posizione. In amore la Luna Piena in Ariete illumina direttamente l’asse delle relazioni: può diventare evidente ciò che funziona, ciò che deve essere riequilibrato e ciò che non può più restare implicito. Nel lavoro il sestile Mercurio-Giove sostiene presentazioni, contatti e trattative; sfrutta la tua capacità diplomatica, ma il 26 settembre verifica promesse e aspettative prima di concludere. Il denaro richiede scelte proporzionate alle risorse reali. Energia in crescita, purché tu non disperda attenzione nel tentativo di soddisfare tutti. Prendi una decisione pensando anche a ciò che vuoi tu.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Questa settimana suggerisce di lavorare in profondità piuttosto che cercare risultati immediatamente visibili. Il trigono Sole-Plutone del 26 settembre può sostenere consapevolezza e capacità di trasformare una situazione, purché tu abbia prima eliminato illusioni e aspettative poco realistiche. In amore non sentirti obbligato a spiegare tutto subito: prenditi il tempo necessario, ma evita silenzi utilizzati per influenzare l’altro. La Luna Piena in Ariete invita a modificare un’abitudine o un’organizzazione quotidiana diventata poco sostenibile. Nel lavoro completa arretrati, correggi processi e prepara strategie da presentare successivamente. Mercurio-Giove favorisce intuizioni utili, soprattutto se accompagnate da dati. Finanze da gestire con discrezione. L’energia migliora quando riduci carichi superflui e ritrovi un ritmo regolare. Chiudi una routine inefficiente e sostituiscila con una più semplice.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

La settimana amplia il campo delle possibilità e ti invita a riattivare contatti, alleanze e progetti condivisi. Il sestile Mercurio-Giove è particolarmente favorevole alla tua naturale propensione a guardare avanti, ma richiede comunque una traduzione pratica delle idee. In amore il Sole in Bilancia favorisce socialità e leggerezza; una relazione può beneficiare di un progetto condiviso o di nuove esperienze. La Luna Piena in Ariete aumenta creatività e desiderio di esprimerti: per i single può essere un momento utile per capire quale tipo di rapporto desiderano realmente. Nel lavoro proponi idee e amplia la rete, ma controlla dettagli e promesse intorno al 26 settembre. Spese per viaggi o divertimento vanno pianificate. Energia buona, con rischio di eccedere. Trasforma un contatto interessante in un appuntamento o in una proposta concreta.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Sole entra in Bilancia e porta maggiore attenzione su obiettivi, responsabilità e immagine professionale. Essendo coinvolto un segno cardinale come il tuo, la Luna Piena in Ariete può rendere evidente l’esigenza di riequilibrare lavoro, casa e tempo personale. In amore evita di rimandare una conversazione soltanto perché hai altri problemi da risolvere: la disponibilità emotiva non può essere sostituita dall’efficienza. Sul lavoro il sestile Mercurio-Giove offre una buona occasione per discutere condizioni economiche, responsabilità o sviluppo di un progetto. Presentati preparato e non lasciare dettagli impliciti. Il Sole opposto a Nettuno suggerisce prudenza davanti a informazioni incomplete. Le finanze richiedono programmazione. Energia da distribuire con attenzione tra doveri e recupero. Proteggi nel calendario uno spazio che non possa essere occupato dal lavoro.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Questa settimana favorisce apertura mentale e capacità di vedere collegamenti nuovi. Il sestile Mercurio-Giove sostiene dialoghi con persone diverse da te e può aiutarti a sviluppare una collaborazione attraverso il confronto. In amore evita di trasformare una discussione interessante in un dibattito da vincere; curiosità e ascolto possono creare molta più vicinanza. La Luna Piena in Ariete porta chiarezza su un accordo, uno spostamento, un percorso di formazione o una decisione che richiedeva una risposta. Nel lavoro il Sole in Bilancia favorisce studio e ampliamento delle prospettive, mentre il trigono Sole-Plutone può rafforzare la determinazione. Controlla però bene le informazioni poco chiare del 26 settembre. Energia mentale buona, da accompagnare con movimento fisico. Approfondisci l’idea che continua a tornare invece di cercarne subito una nuova.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

L’opposizione tra Sole e Nettuno ti riguarda simbolicamente più da vicino e invita a distinguere desiderio, intuizione e realtà verificabile. Il 26 settembre la opposizione Sole-Nettuno suggerisce quindi di non prendere decisioni importanti partendo esclusivamente da impressioni. In amore chiedi chiarezza quando un comportamento ti sembra ambiguo; evitare il confronto potrebbe aumentare l’incertezza anziché proteggerla. La Luna Piena in Ariete porta attenzione a denaro e valore personale: può essere utile completare un pagamento, correggere una spesa o ridefinire il prezzo del tuo lavoro. Sul piano professionale il sestile Mercurio-Giove sostiene trattative e questioni condivise, ma documenta ogni accordo. Energia sensibile agli ambienti e alle tensioni circostanti: concediti momenti in cui non devi assorbire problemi altrui. Verifica un fatto concreto prima di prendere una decisione emotiva.

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L’Eremita