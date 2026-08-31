Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre 2026

Il trigono Giove-Saturno, esatto tra il 31 agosto e il 1° settembre, unisce espansione e costruzione a lungo termine.

Questo aspetto favorisce progetti ambiziosi sostenuti da regole, competenze e scadenze credibili.

La quadratura Marte-Saturno crea un ritmo a scatti e chiede di non forzare ostacoli o tempi di recupero.

Il sestile Mercurio-Marte aiuta a trasformare analisi e intenzioni in azioni ben organizzate.

La settimana premia chi procede con fermezza, corregge il piano e conserva energia per ciò che conta.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Il trigono tra Giove in Leone e Saturno nel tuo segno unisce entusiasmo e disciplina, aiutandoti a dare durata a un progetto creativo o personale. La settimana presenta però anche la quadratura Marte-Saturno, particolarmente sensibile per i segni cardinali: esigenze familiari e obiettivi individuali possono entrare in attrito. In amore evita di imporre il tuo ritmo; concorda tempi, spazi e responsabilità, lasciando posto anche al piacere. I single possono scegliere con più maturità chi merita attenzione. Nel lavoro Mercurio in sestile a Marte sostiene organizzazione, comunicazioni operative e soluzioni domestiche o logistiche; agisci su un compito concreto, ma non forzare una porta temporaneamente chiusa. L’energia alterna slancio e rigidità: riscaldamento, pause e recupero sono indispensabili. La Luna all’ultimo quarto favorisce una revisione delle parole. Fai una richiesta precisa senza alzare il tono.

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Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il trigono Giove-Saturno favorisce una crescita discreta ma solida, soprattutto nelle questioni domestiche, familiari e interiori. Puoi costruire sicurezza senza dover controllare ogni passaggio. In amore Mercurio in Vergine, in sestile a Marte, riaccende creatività e dialogo: proponi un’attività piacevole o affronta con tatto una questione rimasta sospesa. I single sono favoriti da contesti semplici e autentici. Nel lavoro la quadratura Marte-Saturno chiede prudenza con messaggi, spostamenti e scadenze: non interpretare un ritardo come un rifiuto e prepara documenti completi. La Luna all’ultimo quarto in Gemelli invita a rivedere spese e priorità economiche, eliminando un costo poco utile. L’energia migliora con ritmi regolari e momenti di silenzio; evita di accumulare tensione nel collo e nelle spalle. Consolida ciò che funziona prima di aggiungere altro.

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Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

La Luna all’ultimo quarto nel tuo segno apre una settimana di revisione personale: osserva quali parole, impegni o immagini di te non sono più coerenti. Il trigono Giove-Saturno sostiene comunicazione e progetti di gruppo, offrendo una base seria alle idee migliori. In amore parla con semplicità e non moltiplicare le possibilità per evitare una scelta; una relazione può crescere attraverso un progetto condiviso. I single dovrebbero privilegiare continuità e curiosità reciproca. Nel lavoro Mercurio in sestile a Marte aiuta a risolvere questioni domestiche, economiche o organizzative, ma la quadratura Marte-Saturno invita a non investire denaro in collaborazioni poco definite. Rivedi un preventivo e stabilisci una soglia. L’energia mentale resta alta, ma il corpo chiede radicamento: cammina, mangia con regolarità e riduci le notifiche. Abbandona una promessa che non puoi mantenere bene.

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Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Marte nel tuo segno forma una quadratura con Saturno e rende evidente il contrasto tra iniziativa personale e responsabilità professionali. Come segno cardinale, puoi sentirti frenato, ma il punto è scegliere un’azione sostenibile. Il trigono Giove-Saturno favorisce una crescita economica costruita con pazienza e autorevolezza. In amore evita di portare la pressione del lavoro nella relazione; chiedi sostegno senza trasformarlo in una prova di fedeltà. I single possono fare un passo, mantenendo aspettative realistiche. Nel lavoro Mercurio in sestile a Marte sostiene colloqui, richieste e decisioni operative: presenta dati, proponi una soluzione e accetta tempi più lunghi se necessari. L’energia è forte ma compressa; alterna attività e recupero, proteggendo sonno e digestione. La Luna calante suggerisce maggiore silenzio. Concentra la forza su una sola battaglia utile.

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Leone (23 luglio – 22 agosto)

Giove nel tuo segno forma un trigono con Saturno e ti offre una delle combinazioni più costruttive del periodo: crescita, autorevolezza e visione possono procedere insieme. I segni di Fuoco ricevono un sostegno particolare, purché trasformino l’entusiasmo in metodo. In amore il trigono Giove-Saturno favorisce progetti seri, viaggi e scelte condivise; i single possono attrarre persone interessate non solo al fascino, ma alla direzione che esprimi. Nel lavoro definisci una strategia di lungo periodo, investi in formazione e presenta un piano con tappe verificabili. Mercurio in sestile a Marte aiuta nelle questioni economiche, mentre la quadratura Marte-Saturno sconsiglia mosse segrete o affrettate. L’energia appare buona, ma una stanchezza sotterranea richiede sonno e pause. La Luna calante seleziona amicizie e obiettivi. Sostieni la tua ambizione con una routine quotidiana.

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Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mercurio nel tuo segno forma un sestile con Marte e rende più facile trasformare analisi e intuizioni in azioni concrete. Il trigono Giove-Saturno lavora in profondità, aiutandoti a stabilizzare risorse condivise o una preparazione ancora riservata. In amore esprimi ciò che desideri senza aspettare che l’altro lo deduca; amicizia e attrazione possono trovare un nuovo equilibrio. La quadratura Marte-Saturno chiede però chiarezza su denaro, intimità e responsabilità nei gruppi. Nel lavoro la Luna all’ultimo quarto in Gemelli invita a correggere una scelta professionale, rivedere una presentazione o lasciare un ruolo dispersivo. Usa il sestile Mercurio-Marte per inviare una proposta ben strutturata. L’energia è attiva e produttiva, ma il perfezionismo può irrigidire il corpo; inserisci pause e movimento. Correggi il piano senza mettere in dubbio il tuo valore.

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Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il trigono Giove-Saturno sostiene alleanze, amicizie e relazioni capaci di durare, ma la quadratura Marte-Saturno mette alla prova l’equilibrio tra carriera e partnership. Come segno cardinale, potresti sentirti tirato in direzioni opposte. In amore il trigono Giove-Saturno favorisce impegni realistici e progetti comuni; non accettare però che il lavoro cancelli ogni spazio di coppia. I single possono incontrare qualcuno attraverso una rete professionale o sociale. Nel lavoro chiarisci ruoli con soci e clienti, evitando di reagire a un ritardo come se fosse una mancanza di rispetto. Mercurio in sestile a Marte aiuta a preparare una strategia dietro le quinte. L’energia richiede equilibrio tra esposizione e riposo; la Luna calante in Gemelli suggerisce di ridimensionare un viaggio o un programma troppo ampio. Definisci un confine tra tempo professionale e personale.

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Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Il trigono tra Giove e Saturno collega crescita professionale e disciplina quotidiana, offrendo l’occasione di consolidare un ruolo senza saltare i passaggi. La quadratura Marte-Saturno segnala però attrito tra ambizioni formative, viaggi e carichi di lavoro. In amore condividi i tuoi piani senza presentare decisioni già prese; una relazione può sostenerti se lasci spazio al confronto. I single sono favoriti da ambienti professionali, ma dovrebbero evitare dinamiche poco trasparenti. Nel lavoro il trigono Giove-Saturno sostiene promozioni, responsabilità e progetti di lungo periodo; Mercurio in sestile a Marte aiuta a coinvolgere la rete giusta. Rivedi invece spese condivise o finanziamenti con la Luna all’ultimo quarto in Gemelli. L’energia è resistente ma non infinita: organizza pause e non comprimere il recupero. Costruisci il prossimo risultato attraverso una procedura ripetibile.

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Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il trigono Giove-Saturno attraversa i segni di Fuoco e ti aiuta a unire espansione, creatività e responsabilità. Un progetto di studio, viaggio o pubblicazione può finalmente ricevere una struttura credibile. In amore la Luna all’ultimo quarto in Gemelli porta una revisione nelle relazioni: chiarisci cosa vuoi continuare e cosa va alleggerito, senza trasformare ogni dubbio in una fuga. I single scelgano chi sa dialogare anche sui limiti. Nel lavoro Mercurio in sestile a Marte favorisce decisioni professionali, negoziazioni economiche e gestione di risorse comuni. La quadratura Marte-Saturno suggerisce invece cautela con investimenti creativi e spese impulsive. L’energia è buona se distribuita tra movimento e concentrazione; evita di inseguire troppi obiettivi contemporaneamente. Conferma un progetto soltanto dopo aver definito budget e calendario.

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Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Saturno, tuo pianeta guida, riceve il trigono di Giove e sostiene scelte solide su casa, famiglia e risorse condivise. La crescita è possibile quando accetti di costruirla per fasi. Come segno cardinale, senti però la quadratura Marte-Saturno sull’asse tra relazione e vita domestica: non lasciare che responsabilità non dette diventino distanza. In amore affronta convivenza, famiglia o confini con un tono collaborativo; i single dovrebbero osservare la capacità dell’altro di rispettare i tempi. Nel lavoro Mercurio in sestile a Marte favorisce accordi, formazione e pratiche, purché ogni clausola sia chiara. La Luna all’ultimo quarto in Gemelli invita a eliminare una procedura inefficiente e rivedere la routine. L’energia può irrigidirsi sotto pressione; cura postura, respirazione e pause. Distribuisci le responsabilità prima di assumere un nuovo impegno.

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Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il trigono Giove-Saturno favorisce contratti, relazioni e comunicazioni capaci di svilupparsi nel tempo. Puoi ampliare una collaborazione senza rinunciare a regole chiare. In amore il trigono Giove-Saturno sostiene decisioni mature, viaggi e dialoghi sul futuro; i single possono incontrare una persona affidabile attraverso studio o lavoro. Evita però di trasformare l’analisi in distanza emotiva. Nel lavoro Mercurio in sestile a Marte aiuta a risolvere questioni economiche, amministrative o condivise, mentre la quadratura Marte-Saturno avverte di non sovraccaricare la routine e la comunicazione. Chiedi istruzioni precise e ridistribuisci i compiti. La Luna all’ultimo quarto in Gemelli invita a selezionare progetti creativi e attività sociali. L’energia migliora con orari regolari e movimento frequente, soprattutto dopo molte ore seduto. Rendi semplice un accordo prima di renderlo più grande.

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Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Il trigono Giove-Saturno sostiene una crescita concreta nel lavoro e nelle finanze, premiando abitudini ripetibili e competenze ben valorizzate. Marte in Cancro aumenta creatività e desiderio, ma la quadratura a Saturno richiede limiti alle spese e alle promesse. In amore il sestile Mercurio-Marte favorisce dialoghi sinceri, appuntamenti e decisioni di coppia; esprimi una proposta concreta invece di aspettare il momento perfetto. I single possono trasformare un interesse in un incontro reale. Nel lavoro aggiorna tariffe, procedure e calendario, evitando investimenti emotivi in progetti senza risorse. La Luna all’ultimo quarto in Gemelli porta una revisione domestica o familiare: alleggerire uno spazio può migliorare la concentrazione. L’energia è creativa ma sensibile agli eccessi; alterna movimento piacevole, sonno e pasti regolari. Scegli il ritmo che puoi mantenere anche la prossima settimana.

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L’Eremita