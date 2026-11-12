Nvidia, Huang sotto pressione: il posto da CEO è in bilico

🌐 Il caso Nvidia si allarga con una seconda presunta relazione attribuita a Jensen Huang. Il cda valuta il futuro del fondatore, mentre prosegue l’indagine indipendente sui possibili rischi per la sicurezza.

Il futuro di Huang arriva al consiglio di amministrazione

Il futuro di Jensen Huang alla guida di Nvidia è in discussione. Dopo l’ammissione di infedeltà e l’apertura di un’indagine indipendente sui possibili rischi legati a un’operazione di intelligence straniera, nuove ricostruzioni attribuiscono al fondatore una seconda relazione, questa volta con una dirigente dell’azienda. Il consiglio di amministrazione si è riunito per valutare la sua permanenza: nelle informazioni disponibili la mattina del 12 novembre, tuttavia, non risulta annunciata ufficialmente una destituzione.

La vicenda ha dunque superato il quadro iniziale dell’8 novembre. Allora il cda aveva espresso fiducia nel CEO e nel suo gruppo dirigente, annunciando contemporaneamente verifiche indipendenti. Ora le informazioni sulla riunione dei consiglieri indicano che anche la continuità della leadership è oggetto di valutazione. Un possibile allontanamento resta però distinto da una decisione formalizzata e comunicata dalla società.

La seconda presunta relazione con Kimberly Powell

Le nuove rivelazioni riguardano Kimberly Powell, vicepresidente di Nvidia per il settore sanitario, che risponde a Huang. La ricostruzione, basata sulle testimonianze di cinque persone che hanno lavorato nell’azienda, attribuisce ai due una relazione extraconiugale. Si tratta di informazioni giornalistiche: non di un’ammissione pubblica equivalente a quella diffusa dal CEO domenica 8 novembre, né di un accertamento conclusivo dell’indagine aziendale.

Nei riscontri consultati non compare una conferma pubblica della presunta relazione da parte di Powell o della società. Il suo nome appartiene inoltre a un filone diverso rispetto a quello che coinvolge Alice Huang, la dirigente collegata a Megaspeed e sospettata di rapporti con l’intelligence cinese. Non emergono elementi per associare Powell alle accuse di spionaggio al centro del primo caso.

Che cosa ha ammesso davvero il fondatore

Il punto documentato direttamente è il messaggio inviato da Huang ai dipendenti e pubblicato da Nvidia l’8 novembre. Il manager ha riconosciuto di essere stato infedele alla moglie, si è assunto la responsabilità delle proprie scelte e ha chiesto scusa alla famiglia e ai colleghi. Ha anche dichiarato di voler recuperare la fiducia di consiglieri, partner e azionisti. Nel testo non identifica la persona con cui ha avuto la relazione.

Nella stessa comunicazione Huang affronta separatamente le preoccupazioni per la sicurezza nazionale, dichiara di sostenere l’indagine indipendente e promette piena collaborazione. Non ammette di avere trasferito informazioni riservate, favorito operazioni di intelligence o violato le restrizioni commerciali. Il documento contiene quindi un’assunzione di responsabilità personale per l’infedeltà, non una confessione delle condotte più gravi ipotizzate nelle ricostruzioni sul caso.

L’indagine indipendente e i segreti aziendali

Il consiglio ha avviato l’inchiesta interna alla luce delle informazioni secondo cui il fondatore sarebbe stato bersaglio di un’attività di intelligence straniera. La supervisione è affidata a un comitato di amministratori indipendenti, assistito da consulenti legali esterni. Nel comunicato dell’8 novembre il cda ha indicato la sicurezza nazionale ed economica degli Stati Uniti come prioritaria per gli interessi dell’azienda e dei suoi azionisti.

In quella dichiarazione i consiglieri precisavano di non avere ragioni per ritenere compromessi la sicurezza nazionale o i segreti Nvidia, impegnandosi però a esaminare tutte le informazioni disponibili. È una valutazione iniziale del consiglio, non l’esito definitivo delle verifiche. Il 10 novembre gli amministratori indipendenti hanno annunciato l’incarico all’ex procuratore federale ad interim Joon H. Kim e allo studio Wachtell, Lipton, Rosen & Katz per condurre l’indagine.

Alice Huang, Megaspeed e le accuse ancora da accertare

Il primo filone riguarda Alice Huang, cittadina cinese e dirigente collegata alla società informatica Megaspeed, con sede a Singapore. Le ricostruzioni disponibili riferiscono che l’intelligence statunitense la ritiene coinvolta nella raccolta di informazioni per Pechino. La qualificazione di presunta operativa cinese resta un’accusa da verificare: il ministero degli Esteri cinese ha respinto le contestazioni, descrivendole come una campagna diffamatoria.

Il contesto commerciale riguarda invece le forniture di processori avanzati e il rischio che raggiungano destinatari cinesi eludendo i controlli americani. La sequenza delle informazioni pubbliche comprende verifiche sulle attività di Megaspeed, la crescente attenzione del Congresso e una causa proposta da azionisti contro Nvidia e Huang. Anche in questo procedimento le contestazioni rappresentano accuse dei ricorrenti, non responsabilità accertate.

Mercati e Congresso seguono due fronti distinti

L’incertezza sulla leadership ha avuto un immediato riflesso finanziario. Nelle prime contrattazioni di Francoforte di giovedì 12 novembre il titolo Nvidia perdeva circa il 7%, dopo le notizie sulla possibile uscita del fondatore. È una rilevazione riferita a quella fase degli scambi, non il risultato finale della giornata. Il movimento dei prezzi registra la reazione degli investitori e non costituisce una prova sulla fondatezza delle accuse.

Sul versante istituzionale, l’11 novembre i senatori Elizabeth Warren e Christopher Coons hanno chiesto alla Casa Bianca e ai dipartimenti del Commercio e di Stato di preservare documenti e comunicazioni sulle esportazioni di chip Nvidia e sulla presunta operazione di intelligence. La richiesta comprende valutazioni di sicurezza, decisioni sulle licenze e contatti con rappresentanti dell’azienda; non annuncia conclusioni investigative.

La lettera domanda inoltre di conservare il materiale relativo ai rapporti con Megaspeed e agli eventuali trasferimenti di tecnologia verso la Cina. I destinatari indicati sono il segretario al Commercio Howard Lutnick, il segretario di Stato Marco Rubio e il capo di gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller. I due senatori chiedono una conferma scritta entro il 17 novembre dell’avvenuta diffusione delle direttive di conservazione nei rispettivi uffici.

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