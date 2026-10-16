Venezia, il ladro di spritz colpisce ancora: Aperol e prosecco

🌐 Venezia, ladro di spritz, furti nei negozi, Aperol, prosecco e cocktail veneziano: un caso curioso accende l’attenzione sulla città lagunare. Il protagonista sarebbe un ladro con una passione decisamente particolare: invece di puntare su denaro, gioielli o oggetti di valore, prenderebbe di mira gli ingredienti necessari per preparare lo spritz, l’aperitivo simbolo del Veneto. Una storia insolita che mescola cronaca e costume e che riporta sotto i riflettori uno dei cocktail più conosciuti d’Italia.

A Venezia, dove lo spritz è molto più di una bevanda e accompagna ogni giorno aperitivi, incontri tra amici e pause nei campielli, anche un furto può trasformarsi in una storia fuori dall’ordinario. La notizia del cosiddetto “ladro di spritz” colpisce proprio per la particolarità del bottino: non oggetti preziosi, dispositivi elettronici o contanti, ma prodotti che, messi insieme, permettono di preparare uno dei cocktail più amati della tradizione veneta.

Il soprannome è destinato a catturare l’attenzione, ma dietro l’aspetto quasi ironico della vicenda resta una questione concreta: sottrarre merce senza pagarla è un danno per le attività commerciali, anche quando gli articoli rubati sono bottiglie e ingredienti destinati a un aperitivo.

Per ricostruire con precisione l’episodio, tuttavia, servono dettagli verificabili sul luogo del furto, sul valore della merce sottratta e sull’eventuale identificazione del responsabile. In assenza di questi elementi, non è possibile stabilire se vi siano stati più colpi, quale fosse il quantitativo rubato o se l’uomo sia già stato fermato.

Lo spritz è diventato uno dei simboli più riconoscibili della socialità veneta. La sua ricetta classica comprende prosecco, un bitter come Aperol o Select, soda o acqua frizzante e una fetta d’arancia, con varianti che cambiano da locale a locale.

Un bottino composto da questi prodotti avrebbe quindi una caratteristica particolare: gli articoli rubati avrebbero un’utilità immediata e facilmente riconoscibile, soprattutto per chi desidera preparare il cocktail a casa o per chi frequenta abitualmente l’aperitivo.

Ma non bisogna confondere la singolarità del presunto obiettivo con la gravità concreta del comportamento. Per un negoziante, la sottrazione di bottiglie e prodotti alimentari comporta una perdita economica e può richiedere tempo e risorse per ricostruire l’accaduto.

Il soprannome “ladro di spritz” rende la vicenda memorabile, ma non sostituisce gli elementi che permettono di distinguere un episodio isolato da una serie di furti.

Venezia e il cocktail diventato un simbolo della città

Nella città lagunare lo spritz è parte integrante della cultura dell’aperitivo. Dai locali affacciati sui canali ai bacari frequentati dai residenti, il cocktail accompagna una consuetudine sociale che richiama visitatori italiani e stranieri.

La sua popolarità ha contribuito a trasformarlo in un prodotto riconoscibile anche fuori dal Veneto. Proprio questa diffusione rende immediatamente comprensibile il riferimento al cocktail contenuto nel soprannome attribuito al presunto autore del furto.

La vicenda, se confermata nei dettagli, avrebbe dunque due aspetti distinti: da una parte il fatto di cronaca, con le sue eventuali conseguenze per l’attività commerciale coinvolta; dall’altra la curiosità suscitata da un obiettivo tanto specifico da sembrare quasi costruito per diventare virale.

Cosa resta da chiarire sul caso

Per comprendere la portata dell’episodio occorre verificare alcuni punti fondamentali: dove sarebbe avvenuto il furto, quali prodotti sarebbero stati sottratti, se esistano immagini di sorveglianza e se le forze dell’ordine abbiano identificato o denunciato una persona.

Senza conferme, sarebbe scorretto attribuire al presunto responsabile un movente preciso, parlare di una serie di colpi o sostenere che abbia preso di mira esclusivamente una determinata marca.

Resta la curiosità di una storia che lega la cronaca quotidiana a un simbolo della venezianità contemporanea. Il “ladro di spritz” è un soprannome efficace, ma sono i fatti accertati a dover guidare il racconto, soprattutto quando si parla di responsabilità individuali e di eventuali provvedimenti giudiziari.