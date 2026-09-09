Monopattino modificato a Civitanova: multa da 7mila euro

🌐 Monopattino elettrico trasformato di fatto in un ciclomotore: a Civitanova Marche un 40enne è stato sanzionato per circa 7mila euro dopo un controllo della polizia locale. A far scattare le contestazioni anche un sellino installato sul mezzo, risultato più alto dei limiti previsti dalla normativa.

Un controllo nel centro di Civitanova Marche ha portato alla luce una modifica apparentemente semplice, ma con conseguenze tutt’altro che leggere. Un uomo di 40 anni viaggiava su un monopattino elettrico dotato di sellino, ma il particolare decisivo non era soltanto la presenza del sedile: la sua altezza, superiore ai 54 centimetri, ha fatto rientrare il veicolo in una categoria diversa da quella dei normali monopattini.

Da qui è partita una serie di contestazioni che ha portato il conto complessivo delle sanzioni a circa 7mila euro, oltre al fermo e al sequestro amministrativo del mezzo per le diverse violazioni accertate.

La vicenda, avvenuta nelle Marche, fotografa una delle conseguenze più importanti delle regole che disciplinano i monopattini elettrici: modificare un veicolo può cambiare la sua classificazione giuridica e, di conseguenza, gli obblighi necessari per poterlo utilizzare sulla strada.

Il sellino trasforma il monopattino in un ciclomotore

Il punto centrale del controllo effettuato dalla polizia locale riguarda proprio il sedile.

L’uomo aveva infatti installato sul proprio e-scooter un sellino con altezza superiore al limite previsto. La normativa stabilisce caratteristiche precise affinché un veicolo possa essere considerato un monopattino elettrico e non un mezzo appartenente a una categoria diversa.

Nel caso di Civitanova Marche, la presenza del sedile oltre la soglia dei 54 centimetri ha portato gli agenti a considerare il mezzo equiparabile a un ciclomotore.

Non è quindi la semplice presenza di un posto a sedere a spiegare da sola l’intera vicenda. A determinare la classificazione è stata la combinazione delle caratteristiche tecniche del mezzo e della modifica apportata.

Ed è proprio questo il passaggio che può sfuggire a molti proprietari: un monopattino non può essere modificato liberamente come se fosse un normale oggetto personale.

Cambiare componenti che incidono sulle caratteristiche costruttive può infatti avere conseguenze anche sul piano amministrativo e assicurativo.

La multa più pesante è per la patente

La contestazione economicamente più importante non è stata però quella relativa al sellino.

Il 40enne è risultato privo della patente necessaria per guidare il mezzo nella configurazione considerata dagli agenti. Da questa violazione è scaturita una sanzione di circa 5.100 euro, accompagnata dal fermo amministrativo.

È una cifra che da sola rappresenta la parte più consistente del conto complessivo.

Il principio alla base della contestazione è chiaro: se il mezzo viene considerato appartenente alla categoria dei ciclomotori, non può essere guidato applicando semplicemente le regole previste per un monopattino elettrico.

Cambiano infatti gli adempimenti richiesti al conducente e al veicolo.

La classificazione del mezzo diventa quindi determinante anche per stabilire quali documenti siano necessari per poter circolare legalmente.

Altri 900 euro per l’assicurazione

La seconda violazione rilevante riguarda l’assicurazione.

Il mezzo, secondo quanto accertato durante il controllo, non risultava coperto dall’assicurazione richiesta per la categoria alla quale era stato ricondotto.

Per questa contestazione è stato elevato un ulteriore verbale da circa 900 euro.

In questo caso la conseguenza non si è limitata alla sanzione economica: per il monopattino è scattato anche il sequestro amministrativo.

Il quadro, quindi, si è progressivamente aggravato. La prima caratteristica tecnica contestata ha determinato una diversa classificazione del veicolo; da quella classificazione sono derivati obblighi ulteriori, che il conducente non aveva rispettato.

Mancava anche l’immatricolazione

La lista delle irregolarità non si è fermata alla patente e all’assicurazione.

Gli agenti hanno contestato anche la mancata immatricolazione del veicolo.

In questo caso l’importo definitivo della sanzione dovrà essere stabilito dalla Prefettura, aggiungendosi alle altre somme già contestate.

È proprio la somma delle diverse violazioni a spiegare perché il caso sia arrivato rapidamente a una cifra vicina ai 7mila euro.

Non si tratta dunque di una singola multa particolarmente elevata, ma dell’effetto cumulativo di più irregolarità legate alla circolazione di un mezzo che, dopo la modifica, non poteva più essere trattato semplicemente come un normale monopattino.

Perché 54 centimetri possono fare la differenza

Il dettaglio dei 54 centimetri è quello che ha attirato maggiormente l’attenzione sulla vicenda.

A prima vista può sembrare una differenza tecnica minima, soprattutto per chi considera il sellino soltanto un accessorio pensato per rendere più comoda la guida.

Ma nella disciplina dei veicoli la questione è molto diversa.

Le caratteristiche costruttive servono infatti a distinguere categorie di mezzi soggette a regole differenti. Un veicolo che supera determinati parametri può non essere più considerato un monopattino ai fini della circolazione.

Ed è qui che l’episodio di Civitanova diventa interessante anche per migliaia di altri utenti.

L’utilizzo quotidiano di monopattini elettrici ha portato sul mercato un numero enorme di accessori e componenti destinati a modificare l’esperienza di guida: sedili, supporti, sistemi di illuminazione, dispositivi aggiuntivi e altri elementi.

Ma non tutte le modifiche sono compatibili con la normativa.

Un accessorio acquistabile sul mercato non è necessariamente un accessorio che rende automaticamente legale la circolazione del mezzo su strada.

Monopattini elettrici, le nuove regole hanno cambiato la circolazione

Il caso marchigiano arriva inoltre in una fase nella quale la disciplina dei monopattini elettrici è diventata progressivamente più stringente.

Nel 2026 sono entrati in vigore nuovi obblighi destinati a modificare profondamente le modalità di utilizzo dei mezzi.

Dal 16 maggio è scattato l’obbligo della targa per i monopattini, mentre dal 16 luglio è diventato operativo anche l’obbligo assicurativo.

L’obiettivo delle nuove disposizioni è aumentare l’identificabilità dei mezzi e garantire una maggiore tutela in caso di incidente.

Per gli utenti, però, il cambiamento ha significato anche una maggiore attenzione agli aspetti burocratici.

Quello che per anni è stato percepito come un mezzo semplice, economico e quasi privo di formalità si sta trasformando in un veicolo sottoposto a regole molto più articolate.

E il controllo di Civitanova mostra cosa può accadere quando a queste regole si aggiunge una modifica tecnica.

Il rischio per chi modifica il proprio e-scooter

La vicenda dovrebbe rappresentare soprattutto un avvertimento per chi pensa di personalizzare il proprio monopattino senza verificare prima gli effetti della modifica.

Il problema non riguarda soltanto il comfort o la sicurezza.

Una variazione delle caratteristiche del veicolo può determinare una diversa classificazione giuridica, con conseguenze sugli obblighi relativi a patente, assicurazione, immatricolazione e altri requisiti necessari per la circolazione.

Nel caso di Civitanova, secondo gli accertamenti della polizia locale, il sellino non era quindi un semplice accessorio.

La sua altezza ha contribuito a far rientrare il mezzo nella categoria dei ciclomotori, facendo scattare una serie di requisiti che il conducente non aveva soddisfatto.

Il risultato è stato un procedimento amministrativo decisamente più oneroso rispetto alla classica multa che un utente potrebbe aspettarsi per una violazione legata al monopattino.

Il nuovo volto dei controlli sui monopattini

Il caso marchigiano si inserisce in un quadro nazionale nel quale i controlli sui monopattini elettrici sono diventati più frequenti.

L’introduzione dei nuovi obblighi ha spinto le forze di polizia locale a verificare non soltanto il comportamento dei conducenti, ma anche le caratteristiche dei mezzi utilizzati.

È un cambiamento significativo.

Per molto tempo l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla velocità, sulle zone di circolazione e sul comportamento degli utenti. Ora entra maggiormente in gioco anche la conformità tecnica del veicolo.

Questo significa che un controllo può partire da un’apparente irregolarità minore e portare alla verifica di una serie molto più ampia di requisiti.

Nel caso di Civitanova, è stato proprio il mezzo a raccontare la storia prima ancora del conducente: un monopattino modificato, un sedile troppo alto e una configurazione che, secondo gli agenti, lo rendeva riconducibile a un ciclomotore.

Una multa da 7mila euro che diventa un caso nazionale

La cifra complessiva è destinata inevitabilmente a colpire l’attenzione: circa 7mila euro per un monopattino.

Ma il dato più importante non è soltanto economico.

L’episodio mostra quanto sia cambiato il rapporto tra questi mezzi e il Codice della strada. Il monopattino elettrico non è più percepito dalle autorità soltanto come una soluzione alternativa alla bicicletta o come un mezzo leggero per gli spostamenti urbani.

Con l’aumento della diffusione sono aumentati anche i controlli e, soprattutto, le responsabilità.

La vicenda del 40enne di Civitanova Marche dimostra inoltre che la configurazione tecnica del mezzo può essere decisiva.

Un sellino installato per rendere più comoda la guida può sembrare un dettaglio. Se però supera i parametri previsti, può contribuire a cambiare la categoria alla quale il mezzo viene ricondotto.

E quando cambia la categoria, cambiano anche le regole.

Cosa insegna il caso di Civitanova Marche

La lezione per chi utilizza un monopattino elettrico è quindi soprattutto preventiva.

Prima di installare un accessorio o modificare una componente del mezzo, è necessario verificare se la modifica sia consentita e se possa incidere sull’omologazione o sulla classificazione del veicolo.

Il caso di Civitanova è emblematico perché una singola caratteristica, il sellino oltre i 54 centimetri, ha aperto la strada a una serie di contestazioni: dalla patente all’assicurazione, fino alla mancata immatricolazione.

Il risultato finale è una sanzione complessiva che può arrivare a circa 7mila euro, oltre ai provvedimenti amministrativi adottati sul mezzo.

In un’Italia nella quale i monopattini continuano a essere presenti in modo massiccio nelle città, episodi di questo tipo potrebbero diventare sempre più frequenti.

La stagione del monopattino considerato come un mezzo senza particolari formalità sembra ormai definitivamente archiviata.

Oggi anche un piccolo dettaglio tecnico può fare la differenza tra un monopattino e un ciclomotore. E, come dimostra Civitanova Marche, quella differenza può costare migliaia di euro.