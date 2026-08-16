MetroZibaldone del giorno: Terremoto, almeno 47 morti a Flores

Edizione aggiornata alle 00:06 del 16 agosto 2026, con riferimento esclusivo ai fatti maturati sabato 15 agosto.

Il terremoto in Indonesia è la notizia più grave della giornata. Un potente sisma di magnitudo 7,7 ha colpito l’area di Flores, nella provincia indonesiana di Nusa Tenggara Orientale, provocando almeno 47 morti e decine di feriti. Il terremoto ha interessato soprattutto le zone di Maumere, Nagekeo e altri centri dell’isola, dove numerosi edifici sono crollati o hanno riportato danni. Le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle frane, dalle interruzioni delle comunicazioni e dai danni alla viabilità.

Il movimento tellurico si è verificato in mare, a nord dell’isola di Flores, a una profondità ridotta, circostanza che ha contribuito alla violenza degli effetti sulla terraferma. Le autorità hanno inizialmente emesso un’allerta tsunami, successivamente revocata dopo il monitoraggio delle coste. Sono state comunque registrate onde di piccola entità e numerose repliche, alcune delle quali superiori alla magnitudo 6.

Danni, evacuazioni e soccorsi

Il bilancio è rimasto provvisorio per tutta la giornata perché diverse località sono risultate difficili da raggiungere. Circa 2.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e a trovare sistemazione in strutture temporanee. Le prime valutazioni hanno evidenziato il crollo di oltre 150 abitazioni, danni a numerosi altri edifici e conseguenze importanti per scuole, strutture sanitarie e infrastrutture pubbliche.

Le autorità hanno mobilitato squadre di soccorso e mezzi per raggiungere le comunità isolate. In alcune aree le frane hanno ostruito le strade principali, mentre le interruzioni di corrente e delle comunicazioni hanno rallentato la ricognizione dei danni. La sequenza sismica è proseguita con numerose scosse di assestamento.

Il terremoto ha riportato in primo piano la vulnerabilità dell’Indonesia, Paese situato lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico e frequentemente interessato da terremoti, eruzioni e tsunami. Nelle prime ore successive al sisma l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla ricerca delle persone rimaste sotto le macerie e sull’assistenza agli sfollati.

Etna, riaperto l’aeroporto di Catania dopo giorni di disagi

L’altra grande notizia italiana di Ferragosto è arrivata dalla Sicilia. L’attività dell’Etna ha continuato a produrre emissioni di cenere, ma il miglioramento delle condizioni vulcaniche ha consentito di abbassare il livello di allerta per il traffico aereo da rosso ad arancione e di riaprire progressivamente l’aeroporto di Catania.

Lo scalo ha ripreso le operazioni nella giornata di sabato dopo una nuova sospensione che aveva coinvolto arrivi e partenze. La cenere vulcanica rappresenta un rischio diretto per i motori degli aerei e rende necessarie restrizioni operative anche quando l’attività eruttiva non interessa direttamente le piste.

Il blocco ha avuto un peso particolarmente elevato perché è coinciso con il periodo di massimo traffico turistico dell’estate. Nei giorni precedenti erano stati cancellati o dirottati centinaia di voli: tra il 6 e il 12 agosto, secondo le stime diffuse durante l’emergenza, circa il 36% dei quasi 2.000 voli programmati era stato cancellato e oltre 600 era stato trasferito su altri scali.

Migliaia di viaggiatori coinvolti

La riapertura ha consentito di alleggerire progressivamente la pressione sugli aeroporti alternativi della Sicilia, ma i disagi accumulati non si sono esauriti con la ripresa delle operazioni. Passeggeri riprogrammati, voli riposizionati e rotazioni degli aeromobili hanno continuato a influire sulla regolarità del traffico.

L’episodio dell’Etna ha quindi inciso direttamente sulla mobilità del Ferragosto italiano, in una giornata caratterizzata da un forte movimento turistico nazionale e internazionale.

Andy Diaz conquista l’oro europeo nel salto triplo

La grande notizia sportiva italiana del 15 agosto arriva da Birmingham. Andy Diaz ha conquistato il titolo europeo nel salto triplo con una misura di 18,15 metri, una prestazione che lo porta a soli 14 centimetri dal record mondiale di Jonathan Edwards, fermo a 18,29 dal 1995.

Il salto di Diaz è anche il quarto migliore risultato della storia della specialità. L’azzurro ha così trasformato la penultima giornata degli Europei di atletica in uno dei momenti più importanti della spedizione italiana a Birmingham.

Alle sue spalle, l’Italia ha festeggiato anche il bronzo di Andrea Dallavalle. Il risultato consolida il peso della scuola italiana nel triplo maschile e porta due azzurri sul podio della stessa gara continentale.

Un salto a un passo dal record mondiale

Il risultato di Birmingham assume particolare rilievo perché Diaz aveva già stabilito nel luglio scorso il record italiano con 17,87 metri. Il 18,15 ottenuto agli Europei rappresenta quindi un salto di quasi trenta centimetri rispetto al precedente primato nazionale e conferma la crescita dell’atleta nel corso della stagione.

La gara di Birmingham ha inoltre riacceso la corsa al record mondiale di Edwards, uno dei primati più longevi dell’atletica. Diaz non lo ha superato, ma la misura ottenuta lo colloca immediatamente alle spalle dei migliori interpreti di sempre.

La giornata azzurra ha registrato anche altri piazzamenti di rilievo, mentre la staffetta 4×100 femminile ha chiuso al quarto posto. Gli Europei di Birmingham terminano domenica 16 agosto.

Milan, rimonta spettacolare: Manchester United battuto 4-2

Il calcio internazionale ha regalato una delle partite più interessanti della giornata in Polonia. Il Milan ha battuto 4-2 il Manchester United al termine di una rimonta che ha chiuso il precampionato rossonero.

Gli inglesi sono passati rapidamente in vantaggio con Harry Maguire, ma il Milan ha trovato il pareggio prima dell’intervallo con Samuel Chukwueze. Nella ripresa la squadra italiana ha cambiato ritmo e ha completato il sorpasso con le reti di Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos e Ruben Loftus-Cheek. Il Manchester United ha segnato ancora con Patrick Dorgu, ma non è riuscito a rientrare in partita.

Per il Milan si tratta di un risultato significativo soprattutto in chiave di preparazione alla nuova stagione: la squadra ha mostrato capacità di reagire a uno svantaggio iniziale e ha chiuso il test con quattro reti segnate a una delle principali formazioni inglesi.

La sfida ha inoltre rappresentato l’ultimo appuntamento di preparazione per entrambe le squadre prima dell’inizio degli impegni ufficiali.

Sparatoria alla Virginia State University, cinque feriti

Negli Stati Uniti una sparatoria avvenuta nella notte ha provocato cinque feriti alla Virginia State University, in Virginia. L’episodio si è verificato nell’area residenziale del campus, vicino ai dormitori, quando l’università si preparava all’inizio del nuovo anno accademico.

Tra i feriti c’è almeno uno studente. Una delle persone coinvolte, inizialmente indicata in condizioni estremamente gravi, è stata successivamente classificata in condizioni critiche; gli altri feriti non risultano in pericolo di vita.

La polizia ha inizialmente disposto il lockdown del campus e ha avviato la ricerca dei responsabili. Le autorità hanno riferito della presenza di più sospetti, senza fornire nelle prime ore un’identificazione né una ricostruzione definitiva del movente.

Il lockdown è stato successivamente revocato dopo la valutazione dell’assenza di una minaccia immediata. Le indagini sono proseguite con il coinvolgimento delle forze di polizia locali e delle autorità federali competenti.

Italia

Un drone entra nello spazio aereo lettone, intervengono i caccia italiani

Un episodio di forte rilievo per la sicurezza europea ha coinvolto anche l’Italia. Un drone di origine non ancora determinata è entrato nello spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da un caccia italiano impegnato nella missione di Baltic Air Policing della NATO.

La missione ha visto l’intervento di Eurofighter italiani e di F-16 turchi per identificare la minaccia. I resti del drone sono stati ricercati dalle autorità lettoni in una zona boschiva nei pressi della frontiera con la Russia. L’episodio è maturato nel contesto della crescente attività di droni collegata alla guerra in Ucraina e delle ripetute violazioni o incursioni nello spazio aereo dei Paesi baltici.

Ferragosto, milioni di italiani in movimento

Il 15 agosto ha confermato l’enorme dimensione della mobilità estiva italiana. Secondo le stime elaborate per Ferragosto, circa 13 milioni di italiani hanno scelto di mettersi in viaggio per le vacanze principali, con una netta prevalenza delle destinazioni nazionali. L’82% dei viaggiatori ha infatti previsto di restare in Italia.

Le località balneari, le città d’arte, le aree montane e le destinazioni del Mezzogiorno hanno registrato il tradizionale afflusso della giornata. La pressione sulla rete stradale e ferroviaria si è sommata ai problemi determinati dall’Etna per il traffico aereo siciliano.

Mondo

Ucraina, nuova escalation degli attacchi a lunga distanza

La guerra in Ucraina ha conosciuto una nuova giornata di intensa attività. Kiev ha rivendicato un attacco missilistico contro infrastrutture industriali nella regione russa di Samara, mentre Mosca ha dichiarato di avere intercettato centinaia di droni ucraini in diverse regioni.

L’episodio segna l’ulteriore estensione geografica della capacità ucraina di colpire obiettivi situati in profondità nel territorio russo. Secondo le autorità russe, l’attacco ha interessato anche infrastrutture legate al settore spaziale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’impiego di missili sviluppati internamente e ha collegato l’operazione alla necessità di colpire le capacità militari russe.

Parallelamente, gli attacchi russi hanno continuato a interessare città e infrastrutture ucraine. Un attacco con droni nella regione di Marhanets ha provocato vittime civili, mentre i porti di Odessa e di altre località del Mar Nero sono rimasti esposti agli attacchi. La situazione continua a esercitare pressione anche sulle esportazioni agricole ucraine e sui collegamenti marittimi verso i mercati internazionali.

Gaza, resta aperto il nodo del disarmo di Hamas

Sul fronte mediorientale, il piano internazionale per la stabilizzazione di Gaza resta condizionato dal nodo del disarmo di Hamas e dal ritiro delle forze israeliane.

Nel corso della giornata sono emerse nuove discussioni su una possibile disponibilità di Hamas a prendere in considerazione un percorso di disarmo nell’ambito di una più ampia roadmap internazionale. Israele continua però a porre come condizione prioritaria il completo disarmo dell’organizzazione prima di un ritiro militare.

La situazione sul terreno resta complessa, con continui episodi di violenza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore nell’autunno 2025. Il quadro umanitario continua a essere segnato da carenze di acqua, assistenza sanitaria e infrastrutture essenziali.

Economia

Petrolio in rialzo per le tensioni nello Stretto di Hormuz

La crisi nello Stretto di Hormuz continua a condizionare i mercati energetici. Il prezzo del petrolio ha registrato un nuovo aumento nella seduta di venerdì 14 agosto, con il Brent salito a circa 88,5 dollari al barile e il WTI oltre quota 82 dollari.

La crescita delle quotazioni è stata alimentata dagli attacchi contro petroliere e dalla riduzione del traffico attraverso lo stretto, uno dei principali corridoi mondiali per il trasporto di petrolio e gas naturale liquefatto. Il passaggio continua a essere al centro della contrapposizione tra Stati Uniti e Iran, mentre i negoziati per una soluzione alla crisi restano bloccati.

La situazione si riflette anche sulle prospettive dell’offerta globale. Le previsioni energetiche indicano un possibile deficit di produzione nel 2026 se le interruzioni dei flussi mediorientali dovessero proseguire. L’Agenzia internazionale dell’energia ha stimato una riduzione significativa dell’offerta mondiale legata alla guerra e ai problemi di transito attraverso Hormuz e il Mar Rosso.

Scienza, ambiente e società

L’attività vulcanica torna al centro dell’estate italiana

L’Etna ha rappresentato anche un caso di rilievo ambientale e scientifico. L’attività eruttiva iniziata nei giorni precedenti ha prodotto una quantità di cenere sufficiente a provocare ripetute limitazioni dell’aviazione civile e a costringere le autorità a modificare più volte il livello di allerta.

La nube vulcanica, trasportata dai venti, ha interessato l’area circostante il vulcano e ha avuto conseguenze dirette sul principale aeroporto della Sicilia orientale. Il ritorno a un livello di allerta arancione ha permesso la ripresa dei voli, ma il monitoraggio dell’attività del vulcano è rimasto costante.

La coincidenza con Ferragosto ha reso l’evento particolarmente rilevante anche sul piano sociale, coinvolgendo una delle principali rotte turistiche italiane proprio nei giorni di massimo afflusso.

Sport

L’Italia protagonista anche nel nuoto europeo

A Parigi è proseguita la penultima giornata degli Europei di nuoto. L’Italia è arrivata alle ultime sessioni della rassegna con un gruppo numeroso e competitivo, impegnato nelle semifinali e nelle finali di diverse specialità.

Tra i protagonisti della giornata figurano Benedetta Pilato, autrice del miglior tempo nelle batterie dei 50 rana in 29″86, e Thomas Ceccon, qualificato alle semifinali dei 100 dorso con 53″51. Gli azzurri hanno inoltre conquistato l’accesso a diverse finali individuali e di staffetta.

La squadra italiana si è presentata all’appuntamento di Parigi con 48 convocati, una delle rappresentative più numerose mai schierate dall’Italia in una rassegna continentale disputata all’estero.

Ultima notizia significativa

Coppa Italia, il Venezia rimonta il Modena e passa il turno

La giornata sportiva italiana si è chiusa con la rimonta del Venezia contro il Modena nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Al Penzo, il Modena aveva chiuso il primo tempo avanti 2-1 grazie alla doppietta di Giuseppe Ambrosino, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti.

Nella ripresa il Venezia ha ribaltato la partita nel finale. John Yeboah ha trovato il pareggio all’83’, poi Akor Adams ha segnato all’85’ la rete del definitivo 3-2, completando la rimonta e consegnando ai lagunari la qualificazione al turno successivo.