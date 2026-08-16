Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 3.7 a Massa Carrara

🌐 Terremoto in Toscana, una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata all’alba in provincia di Massa Carrara, con epicentro vicino a Fosdinovo e a 10 chilometri di profondità. Il sisma è stato avvertito anche in Liguria e in Versilia. Al momento non risultano danni né criticità.

Una scossa di terremoto ha svegliato questa mattina diverse persone tra Toscana e Liguria. Il sisma, registrato alle 5:49, ha raggiunto una magnitudo di 3.7 ed è stato localizzato in provincia di Massa Carrara, nei pressi di Fosdinovo.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si trovava a circa 2 chilometri da Fosdinovo, mentre l’ipocentro era situato a una profondità di circa 10 chilometri.

La scossa è stata percepita in un’area piuttosto ampia, complice anche l’orario: molte persone erano ancora a letto e hanno avvertito distintamente il movimento degli edifici, soprattutto nelle località più vicine all’epicentro.

Le prime verifiche effettuate dalle strutture di Protezione civile non hanno evidenziato danni a persone o cose.

Dove è stato avvertito il terremoto in Toscana

L’area interessata dalla scossa comprende una porzione del territorio compreso tra la Toscana settentrionale e la Liguria orientale.

Il movimento tellurico è stato avvertito non soltanto nei comuni più vicini a Fosdinovo, ma anche in altre località della zona.

Segnalazioni sono arrivate dalla Versilia, dallo Spezzino e dall’area di Berceto, in provincia di Parma. La percezione di un terremoto può variare sensibilmente anche a distanza relativamente breve dall’epicentro, in funzione della profondità, delle caratteristiche geologiche del terreno e degli edifici.

Una magnitudo di 3.7 viene generalmente considerata moderata: può essere chiaramente percepita dalla popolazione, soprattutto nelle vicinanze dell’epicentro, ma non implica automaticamente conseguenze strutturali.

È proprio ciò che sembra essere avvenuto questa mattina nel territorio di Massa Carrara.

L’epicentro vicino a Fosdinovo

Il dato più importante per comprendere la scossa è la posizione dell’epicentro.

Il terremoto è stato localizzato a circa 2 chilometri da Fosdinovo, comune della provincia di Massa Carrara situato nella Lunigiana, in una zona caratterizzata da una complessa struttura geologica e dalla presenza di diverse aree sismicamente attive dell’Appennino settentrionale.

La profondità di circa 10 chilometri è un altro elemento significativo.

Un terremoto relativamente superficiale può essere percepito con maggiore evidenza nell’area circostante rispetto a un evento di pari magnitudo localizzato molto più in profondità. Questo aiuta a spiegare perché una scossa non particolarmente elevata sulla scala della magnitudo possa comunque essere avvertita distintamente dalla popolazione.

Il dato sulla profondità, tuttavia, non permette da solo di stabilire se una scossa provocherà o meno danni. Entrano in gioco anche la distanza dagli edifici, le caratteristiche del sottosuolo e la vulnerabilità delle costruzioni.

Protezione civile subito attivata

Dopo la registrazione del terremoto, la sala operativa della Protezione civile della Regione Liguria si è attivata per verificare la situazione nei territori potenzialmente interessati.

Sono stati contattati i Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra e Sarzana, nell’area ligure più vicina all’epicentro.

Le prime informazioni raccolte non hanno evidenziato criticità.

La macchina dei soccorsi, in questi casi, non si limita ad attendere eventuali chiamate di emergenza. Le strutture territoriali effettuano infatti una prima ricognizione per verificare la presenza di problemi a edifici, infrastrutture e viabilità.

La situazione, secondo le informazioni disponibili, è rimasta sotto controllo.

La Regione Toscana: nessun danno

Anche dalla Toscana è arrivata una prima valutazione rassicurante.

La Regione ha comunicato che le verifiche effettuate attraverso il sistema regionale di Protezione civile non hanno evidenziato segnalazioni di danni o criticità.

Si tratta naturalmente di una valutazione iniziale. Dopo un terremoto, soprattutto nelle prime ore, le verifiche possono proseguire per individuare eventuali problemi circoscritti che non siano stati immediatamente segnalati.

Per questo le strutture regionali continuano a monitorare il territorio.

Al momento, però, non risultano persone ferite né danni significativi a edifici o infrastrutture collegati alla scossa.

Perché una scossa di magnitudo 3.7 può essere avvertita così bene

Quando si parla di terremoti, la magnitudo non deve essere confusa con la percezione del terremoto.

Una scossa di magnitudo 3.7 può essere avvertita in modo abbastanza netto nelle località vicine all’epicentro. Alcune persone possono sentire vibrazioni, oscillazioni degli oggetti o un breve rumore sordo, mentre altre, anche a pochi chilometri di distanza, possono non accorgersi di nulla.

La percezione dipende da diversi fattori.

Tra questi ci sono la profondità dell’ipocentro, la distanza dall’epicentro, il tipo di terreno e le caratteristiche degli edifici.

Anche l’orario può contribuire alla sensazione di intensità. Una scossa avvenuta alle 5:49, quando molte persone si trovano ferme e in ambienti silenziosi, può essere percepita più facilmente rispetto a un evento analogo durante le ore di maggiore attività.

Questo non significa che il terremoto sia stato più forte di quanto indicato dai dati strumentali.

Cosa significa una magnitudo 3.7

La magnitudo misura l’energia associata al terremoto e viene espressa attraverso una scala logaritmica. Per questo un aumento apparentemente piccolo del valore corrisponde a una variazione significativa dell’energia liberata.

È quindi importante non interpretare i numeri della magnitudo come se fossero semplicemente una scala lineare

Allo stesso tempo, non esiste una soglia universale oltre la quale un terremoto diventa automaticamente pericoloso. Anche eventi di magnitudo relativamente contenuta possono provocare conseguenze in particolari condizioni, mentre terremoti più forti possono produrre danni molto diversi a seconda della distanza e della vulnerabilità delle strutture.

Nel caso della scossa registrata vicino a Fosdinovo, l’assenza di segnalazioni di danni è il dato più rilevante per la popolazione nelle prime ore successive all’evento.

Il territorio resta sotto osservazione

Dopo una scossa, una delle principali preoccupazioni riguarda la possibilità che si verifichino ulteriori movimenti tellurici.

La registrazione di un terremoto può essere seguita da altre scosse, ma non è possibile stabilire in anticipo se e quando avverrà un terremoto più forte sulla base della sola magnitudo dell’evento appena registrato.

Per questo le autorità mantengono attivi i sistemi di monitoraggio.

L’attività della rete sismica consente di individuare rapidamente eventuali nuove scosse e di aggiornare posizione, profondità e magnitudo degli eventi registrati.

Nel frattempo, per chi ha avvertito il terremoto, la raccomandazione più importante è mantenere la calma e affidarsi alle comunicazioni ufficiali della Protezione civile.

Nessun allarme, ma monitoraggio continuo

La scossa di questa mattina ricorda ancora una volta quanto sia sismicamente dinamico il territorio italiano, in particolare lungo l’Appennino.

Il terremoto vicino a Fosdinovo è stato sufficientemente intenso da essere percepito in più province, ma le informazioni raccolte finora descrivono un quadro senza conseguenze significative.

La priorità delle autorità resta ora quella di completare le verifiche sul territorio e controllare l’eventuale evoluzione della sequenza sismica.

Per il momento, dunque, il bilancio è rassicurante: magnitudo 3.7, epicentro a pochi chilometri da Fosdinovo, profondità di circa 10 chilometri e nessun danno segnalato.

Le prossime ore serviranno soprattutto a confermare questo primo quadro e a verificare che non emergano criticità nelle aree più vicine all’epicentro.