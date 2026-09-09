MetroLunario del 9 settembre 2026: santi, storia e curiosità

Il 9 settembre porta nel calendario la memoria di San Pietro Claver, il gesuita che dedicò la propria vita agli schiavi deportati in America. La storia ricorda invece lo sbarco alleato a Salerno del 1943, una delle operazioni decisive della campagna d’Italia. Tra i nati di questa data c’è Hugh Grant, protagonista di alcune delle commedie romantiche più celebri del cinema britannico.

Santo del Giorno: San Pietro Claver

Il Santo del Giorno del 9 settembre è San Pietro Claver, sacerdote gesuita spagnolo ricordato soprattutto per il suo impegno accanto agli schiavi africani deportati nelle Americhe. Il calendario liturgico vaticano indica il 9 settembre come giorno della sua memoria.

Nato nel 1580 in Catalogna, Claver entrò nella Compagnia di Gesù a vent’anni. Nel 1610 partì per la Colombia e raggiunse Cartagena de Indias, allora uno dei principali porti del commercio degli schiavi nell’America spagnola.

Per quasi quattro decenni si dedicò all’assistenza delle persone appena sbarcate dalle navi negriere, portando loro cibo, medicine e conforto e cercando di comunicare attraverso interpreti. La tradizione gli attribuisce circa 300.000 battesimi.

La sua figura è diventata simbolo di carità, dignità umana e difesa degli oppressi. Un’eredità particolarmente significativa anche per la memoria contemporanea della schiavitù e del colonialismo.

Accadde Oggi: lo sbarco alleato a Salerno

Il 9 settembre 1943 iniziò l’Operazione Avalanche, lo sbarco delle forze alleate nel golfo di Salerno, nell’ambito della campagna d’Italia della Seconda guerra mondiale. Le truppe della Quinta Armata statunitense, comandata dal generale Mark Clark, raggiunsero le coste della Campania mentre le forze britanniche occupavano il settore settentrionale dell’area di sbarco.

L’operazione arrivò appena un giorno dopo l’annuncio dell’armistizio italiano dell’8 settembre. La situazione era particolarmente delicata: mentre l’Italia aveva cessato le ostilità contro gli Alleati, le forze tedesche si preparavano a prendere il controllo del territorio italiano.

L’obiettivo degli Alleati era consolidare una testa di ponte e avanzare verso Napoli, aprendo la strada alla conquista dell’Italia meridionale e alla successiva offensiva verso nord.

I combattimenti furono durissimi e la testa di ponte rischiò seriamente di essere respinta durante i contrattacchi tedeschi. Lo sbarco di Salerno rimase tuttavia un passaggio fondamentale nell’avanzata alleata nella penisola.

Nati in questo giorno: Hugh Grant

Tra i protagonisti nati il 9 settembre spicca Hugh Grant, nato a Londra nel 1960.

Attore britannico, dopo gli studi di letteratura inglese a Oxford iniziò a lavorare in teatro e nel cinema. La consacrazione internazionale arrivò con Quattro matrimoni e un funerale del 1994, interpretazione che gli valse anche il Golden Globe.

Da allora Grant è diventato uno dei volti più riconoscibili della commedia romantica britannica, protagonista di film come Notting Hill, Il diario di Bridget Jones, About a Boy e Love Actually.

Nel corso della carriera ha però progressivamente ampliato il proprio repertorio, passando dalla figura del protagonista romantico a ruoli più ironici, ambigui e caratteriali.

Nel 2026 compie 66 anni, tornando quindi nel calendario proprio nel giorno del suo compleanno.

Eventi e curiosità del 9 settembre

Il 9 settembre 2026 è mercoledì ed è il 252° giorno dell’anno: ne restano 113 prima della conclusione del 2026.

Il cielo si trova ormai a ridosso della Luna nuova, prevista nei giorni immediatamente successivi. Il 9 settembre la Luna è infatti una sottile falce calante, con appena pochi punti percentuali di superficie illuminata.

Una curiosità astronomica riguarda anche il suo passaggio zodiacale: secondo le effemeridi consultate, la Luna si trova in Leone nella prima parte della giornata e passa successivamente in Vergine, intorno alla sera.

Sul piano storico, il 9 settembre lega dunque due momenti cruciali della Seconda guerra mondiale italiana: la proclamazione dell’armistizio l’8 settembre e lo sbarco di Salerno il giorno successivo.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Vergine

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 9 settembre 2026 è la Vergine.

La scelta guarda soprattutto alla concentrazione dei pianeti personali nel segno e al progressivo ingresso della Luna in Vergine, mentre il Sole si trova già nel segno. La giornata precede inoltre di pochissimo la Luna nuova, una fase che nella simbologia astrologica viene associata a chiusura di un ciclo, riordino e preparazione di nuovi inizi.

Per la Vergine il momento può quindi essere interpretato come favorevole per organizzare, correggere, semplificare e preparare nuovi progetti. Meno spazio alla dispersione e più attenzione alle cose realmente importanti.

Il 9 settembre diventa così una giornata simbolicamente dedicata alla cura e alla ripartenza: dalla memoria di San Pietro Claver alla ricostruzione dell’Italia durante la guerra, fino alla capacità di rimettere ordine prima di aprire un nuovo capitolo.