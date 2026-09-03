MetroLunario del 3 settembre 2026: santi, storia e curiosità

🌐 Il 3 settembre riunisce nel calendario la memoria di San Gregorio Magno, una delle grandi figure della Chiesa d’Occidente, la firma del Trattato di Parigi del 1783, che riconobbe l’indipendenza degli Stati Uniti, e la nascita dello scrittore uruguaiano Eduardo Galeano. Una data sospesa tra storia, cultura e memoria religiosa, mentre settembre entra sempre più nel suo ritmo di ripartenza.

Santo del Giorno: San Gregorio Magno

Il Santo del Giorno del 3 settembre è San Gregorio Magno, papa e Dottore della Chiesa, ricordato insieme ad Ambrogio, Girolamo e Agostino tra i quattro grandi Dottori della Chiesa d’Occidente.

Nato a Roma intorno al 540, Gregorio proveniva da una famiglia patrizia. Dopo gli studi di diritto intraprese la carriera politica e arrivò a ricoprire l’incarico di prefetto della città di Roma. In seguito abbandonò la vita pubblica, destinò parte dei suoi beni ai poveri e scelse la vita monastica.

Eletto papa nel 590, si dedicò alla riforma della Chiesa, alla cura dei poveri e all’organizzazione della vita ecclesiastica. Fu anche autore di numerosi scritti e contribuì alla diffusione della tradizione musicale liturgica che sarebbe stata successivamente associata al canto gregoriano.

La sua memoria rappresenta sapienza, servizio e attenzione verso gli ultimi, valori che ne hanno mantenuto viva la figura attraverso i secoli.

Accadde Oggi: il Trattato di Parigi del 1783

Il 3 settembre 1783 nella storia è legato alla firma del Trattato di Parigi, con il quale la Gran Bretagna riconobbe ufficialmente l’indipendenza degli Stati Uniti al termine della guerra d’indipendenza americana.

I negoziati erano iniziati nel 1782 e coinvolsero, tra gli altri, Benjamin Franklin, John Adams e John Jay per la parte americana. Dopo mesi di trattative, il trattato fu formalmente firmato a Parigi il 3 settembre 1783.

L’accordo stabilì anche i confini della nuova nazione, affrontò questioni commerciali e di proprietà e dispose il ritiro delle truppe britanniche dai territori dei tredici Stati.

Una firma destinata a cambiare la geografia politica dell’Atlantico e a sancire la nascita degli Stati Uniti come nazione sovrana e indipendente.

Nati in questo giorno: Eduardo Galeano

Tra i protagonisti nati il 3 settembre spicca Eduardo Galeano, nato a Montevideo nel 1940.

Scrittore, giornalista e saggista uruguaiano, Galeano costruì una voce originale mescolando letteratura, giornalismo, storia e analisi politica. Tra le sue opere più note figurano Le vene aperte dell’America Latina e la trilogia Memoria del fuoco.

La sua carriera giornalistica iniziò molto presto: ancora adolescente pubblicò disegni e articoli, per poi lavorare nella redazione del settimanale uruguaiano Marcha. Nel corso della dittatura militare uruguaiana fu costretto all’esilio e visse anche in Argentina e Spagna.

Galeano è ricordato soprattutto per aver raccontato la storia e le contraddizioni dell’America Latina attraverso una scrittura capace di unire memoria, denuncia e poesia.

Eventi e curiosità del 3 settembre

Il 3 settembre 2026 cade di giovedì ed è il 246° giorno dell’anno, con 119 giorni ancora da trascorrere prima della fine del 2026.

La Luna si trova nella fase di gibbosa calante e, nel corso della giornata, passa dal Toro ai Gemelli: una curiosità astronomica che accompagna una data già ricca di riferimenti alla memoria e alla cultura.

Settembre continua inoltre a rappresentare, nell’immaginario collettivo, il mese della ripartenza: scuole, attività professionali e programmi culturali tornano progressivamente alla normalità dopo la pausa estiva.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Bilancia

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 3 settembre 2026 è la Bilancia.

La scelta trova un riferimento particolare nella posizione di Venere in Bilancia, mentre il Sole e Mercurio si trovano nella Vergine. Anche la Luna attraversa il Toro e successivamente i Gemelli.

Nella lettura astrologica tradizionale, Venere nel proprio segno rafforza i temi della diplomazia, delle relazioni, dell’armonia e del gusto estetico. Per la Bilancia può quindi essere una giornata favorevole per dialogare, ricucire rapporti e trovare mediazioni.

Un 3 settembre da vivere puntando sull’equilibrio: meno rigidità nelle decisioni e più attenzione alla qualità delle relazioni.