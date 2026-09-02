Pokémon: Wild Card, il TCG arriva al cinema con Mimikyu

🌐 Pokémon: Wild Card è il nuovo film animato che porta per la prima volta il Pokémon Trading Card Game al centro di un lungometraggio: annunciato ai Mondiali 2026 di San Francisco, arriverà nel 2027 con un giocatore di carte e Mimikyu protagonisti.

Il mondo dei Pokémon torna al cinema e questa volta lo fa mettendo sul tavolo le carte, letteralmente. Durante la cerimonia di chiusura dei Pokémon World Championships 2026, a San Francisco, è stato annunciato Pokémon: Wild Card, nuovo film animato destinato a portare il Pokémon Trading Card Game al centro di una storia cinematografica.

L’annuncio arriva in un momento particolarmente significativo per il franchise, che nel 2026 celebra il 30° anniversario dalla nascita di Pokémon. Ma la vera sorpresa non riguarda soltanto il ritorno del marchio sul grande schermo: per la prima volta un lungometraggio animato Pokémon sarà costruito attorno alla figura di un giocatore del TCG, affiancato da un Pokémon tanto popolare quanto enigmatico, Mimikyu.

Il film è previsto nel corso del 2027, anche se al momento non è stata comunicata una data precisa per l’uscita nelle sale. Il primo teaser ha offerto soltanto un assaggio del progetto, lasciando volutamente molte domande senza risposta.

Pokémon: Wild Card, cosa racconta il nuovo film

Per ora la trama è avvolta nel mistero, ma il punto di partenza è già molto diverso da quello dei precedenti film animati del franchise.

Il protagonista è infatti un giocatore di Pokémon TCG, impegnato nel mondo delle competizioni e delle sfide con le carte. Accanto a lui compare Mimikyu, Pokémon di tipo Spettro/Folletto introdotto con la settima generazione, quella di Pokémon Sole e Luna.

La formula suggerisce quindi una storia nella quale le battaglie non saranno necessariamente quelle tradizionali tra Pokémon in un’arena. Il terreno di gioco sarà quello del Trading Card Game, con strategie, mazzi, carte e decisioni capaci di determinare l’esito degli incontri.

La stessa presentazione ufficiale descrive il film come la storia di un giocatore del Pokémon TCG e del suo partner Mimikyu, ponendo una domanda centrale: quando arriverà il momento di mettere le carte sul tavolo, saranno davvero all’altezza della sfida?

È un’impostazione che potrebbe aprire una strada completamente nuova per il cinema Pokémon.

Perché Mimikyu è il compagno perfetto per questa storia

Tra le migliaia di creature che fanno parte dell’universo Pokémon, la scelta di Mimikyu non sembra casuale.

Il Pokémon è conosciuto per il suo aspetto singolare: si nasconde sotto un panno che riproduce, in maniera artigianale e imperfetta, le sembianze di Pikachu. Il suo vero aspetto rimane nascosto e questo elemento ha contribuito a costruire attorno al personaggio un’aura di mistero che lo distingue da molte altre creature della serie.

Mimikyu porta con sé anche un tema narrativo particolarmente interessante: il desiderio di essere accettato e di trovare un legame con gli altri.

In un film dedicato a un giocatore di carte, questo può diventare un elemento importante. Il TCG non è soltanto un sistema di regole e competizioni: per milioni di appassionati rappresenta anche una comunità fatta di tornei, scambi, collezionismo, amicizie e rivalità.

Il binomio tra un giocatore umano e un Pokémon che vive, almeno simbolicamente, ai margini dell’immagine più iconica della serie potrebbe quindi offrire alla pellicola una dimensione emotiva che va oltre la semplice gara.

Il primo film Pokémon davvero dedicato alle carte

Il dato destinato a catturare maggiormente l’attenzione degli appassionati è però un altro: Wild Card porta il TCG al centro di un film animato di lunga durata.

Il Pokémon Trading Card Game esiste da decenni ed è diventato uno dei pilastri economici e culturali dell’intero franchise. Le carte hanno accompagnato generazioni di giocatori, passando dai primi set degli anni Novanta all’attuale circuito competitivo internazionale.

Fino a oggi il TCG era già comparso in diversi prodotti e progetti legati a Pokémon, ma Wild Card rappresenta un salto di scala: le dinamiche del gioco di carte diventano il cuore stesso della storia cinematografica.

La scelta arriva inoltre in un periodo nel quale il fenomeno delle carte Pokémon ha raggiunto una visibilità enorme anche al di fuori del pubblico tradizionale dei videogiochi.

Collezionismo, carte rare, aste, tornei e contenuti sui social hanno trasformato il TCG in un fenomeno capace di coinvolgere sia giocatori esperti sia semplici collezionisti.

Un film pensato anche per chi conosce il TCG

La grande sfida di Wild Card sarà riuscire a parlare contemporaneamente a due pubblici.

Da una parte ci sono gli appassionati che conoscono regole, strategie, archetipi e competizioni. Dall’altra ci sono gli spettatori che conoscono Pikachu e gli altri Pokémon ma non hanno mai giocato una partita con un mazzo di carte.

Il film dovrà quindi rendere comprensibile la tensione di una sfida TCG senza trasformare la storia in una semplice dimostrazione delle regole del gioco.

È un equilibrio delicato. Una battaglia Pokémon tradizionale è immediatamente comprensibile anche a chi non conosce ogni meccanica dei videogiochi. Una partita a carte richiede invece un contesto maggiore.

Proprio per questo la componente narrativa sarà decisiva.

Se il pubblico sarà coinvolto nelle motivazioni del protagonista, nella relazione con Mimikyu e nella posta in gioco delle competizioni, le carte potranno diventare un linguaggio cinematografico anziché un semplice elemento promozionale.

Chi realizzerà Pokémon: Wild Card

Il progetto riunisce anche alcuni nomi interessanti dell’animazione giapponese.

La regia è affidata a Katsuhiko Kitada, mentre il character design è curato da Akemi Hayashi. La produzione coinvolge STORY inc., con CloverWorks incaricata dell’animazione. Lo studio è noto per produzioni di grande rilievo nel panorama anime contemporaneo.

La presenza di CloverWorks rappresenta uno degli aspetti da tenere maggiormente d’occhio. Al momento il materiale mostrato è troppo limitato per giudicare lo stile definitivo del film, ma la scelta dello studio lascia immaginare un progetto destinato a distinguersi visivamente dalle precedenti produzioni cinematografiche Pokémon.

Il teaser, inoltre, ha una funzione soprattutto introduttiva: presenta l’atmosfera e i protagonisti senza svelare il vero sviluppo della storia.

Pokémon torna al cinema dopo una lunga pausa

Wild Card assume un peso particolare anche perché segna il ritorno del franchise nel territorio del lungometraggio animato dopo diversi anni.

L’ultimo film animato Pokémon di questa categoria è stato Pokémon: I segreti della giungla, uscito in Giappone nel 2020 e arrivato successivamente al pubblico internazionale nel 2021. Il nuovo progetto interrompe quindi una pausa cinematografica significativa e lo fa proprio nel pieno delle celebrazioni per i 30 anni della serie.

La coincidenza temporale non è secondaria. Pokémon sta attraversando una fase nella quale videogiochi, animazione, carte collezionabili e iniziative live vengono sempre più trattati come parti di un unico grande ecosistema.

Il film dedicato al TCG sembra inserirsi perfettamente in questa strategia.

Il 2027 sarà un anno enorme per Pokémon

La scelta del 2027 per l’uscita di Wild Card porta con sé un’altra considerazione.

Il film arriverà nello stesso anno in cui è previsto il debutto di Pokémon Winds e Pokémon Waves, i titoli che inaugureranno la decima generazione videoludica e che sono attualmente programmati in esclusiva per Nintendo Switch 2.

Il 2027 si prepara dunque a diventare un altro anno strategico per il franchise, con una nuova generazione di videogiochi e un nuovo film animato destinato alle sale.

Ma Wild Card potrebbe avere una funzione diversa rispetto ai videogame.

Se Winds e Waves rappresenteranno il futuro della linea principale videoludica, il nuovo film può diventare il ponte tra il pubblico tradizionale dell’anime e la gigantesca comunità del TCG.

Il vero asso nella manica è ancora nascosto

Per ora, il titolo Wild Card sembra quasi una dichiarazione d’intenti.

Nel poker una wild card può cambiare le regole del gioco. Nel mondo Pokémon, il concetto assume un significato ancora più interessante: un film che cambia il punto di vista sul franchise, spostandolo dalle avventure dei protagonisti e dalle battaglie tradizionali a un universo nel quale sono le carte a decidere chi può vincere.

Il protagonista non ha ancora un nome ufficialmente al centro della comunicazione, la trama completa non è stata rivelata e la data di uscita resta fissata genericamente al 2027. Anche il ruolo preciso di Mimikyu nella vicenda è ancora tutto da scoprire.

Ed è probabilmente proprio questo il punto.

Dopo 30 anni, Pokémon non ha più bisogno di dimostrare di poter raccontare sempre la stessa storia. La vera scommessa di Wild Card sarà dimostrare che il mondo delle carte può diventare cinema, con una storia capace di emozionare tanto chi conosce ogni dettaglio del TCG quanto chi, davanti a una carta Pokémon, vede ancora semplicemente un ricordo d’infanzia.

Il mazzo è pronto. Adesso bisogna vedere quale sarà la carta decisiva.