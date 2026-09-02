Ostie rubate e tabernacoli forzati: tre sacrilegi in Italia

🌐 Ostie rubate e tabernacoli forzati riaccendono l’allarme tra Lombardia e Sicilia: tre chiese sono state violate in pochi giorni. Le indagini cercano di capire se si tratti di episodi distinti o se esista un movente comune.

Tre chiese, due regioni, pochi giorni di distanza e un elemento che rende particolarmente delicata la sequenza: la sottrazione di ostie consacrate e la violazione dei luoghi destinati alla loro custodia. È una serie di episodi che parte dalla Lombardia e arriva fino alla Sicilia, passando per Pavia, Poggio Rusco e Scordia.

Non è ancora possibile stabilire se dietro i tre casi ci sia una regia comune. Le indagini sono in corso e, al momento, non esiste una prova che colleghi direttamente i diversi episodi. Proprio per questo gli investigatori stanno lavorando sulla ricostruzione delle modalità dei furti, sugli accessi alle chiese e su eventuali elementi lasciati dagli autori.

Il dato che emerge, tuttavia, è già significativo: non si tratta soltanto di intrusioni finalizzate a sottrarre oggetti di valore. In due episodi sono state cercate e portate via particole consacrate, mentre nel terzo è stato smurato direttamente un tabernacolo.

Tre episodi tra Lombardia e Sicilia

La sequenza si concentra tra la fine di agosto e l’inizio della nuova settimana. Il primo caso riguarda Poggio Rusco, nel Mantovano, dove dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, nella frazione di Dragoncello, è stato portato via un tabernacolo in marmo.

Il secondo episodio è avvenuto a Pavia, nella cappella del cimitero monumentale di San Giovannino. Qui gli intrusi hanno forzato l’ingresso e divelto il tabernacolo, riuscendo a sottrarre una pisside con le ostie consacrate. Alcune particole sono state successivamente ritrovate a terra e recuperate.

Il terzo caso è stato segnalato a Scordia, nel Catanese, nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Anche in questo caso sono state sottratte ostie consacrate insieme ad alcuni arredi sacri.

La distanza geografica tra i tre luoghi rende prematuro parlare di una vera e propria serie criminale coordinata. Ma la contemporaneità degli episodi ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli investigatori e delle comunità religiose.

Poggio Rusco, un tabernacolo smurato dall’altare

A Poggio Rusco la dinamica appare particolarmente significativa. I ladri avrebbero agito tra la notte del 28 e il 29 agosto, entrando nella chiesa dopo aver forzato una porta posteriore.

Una volta all’interno non si sarebbero limitati a cercare denaro o piccoli oggetti facilmente trasportabili. Avrebbero raggiunto l’altare maggiore e smurato il tabernacolo in marmo, un manufatto risalente indicativamente agli anni Cinquanta.

Il valore economico stimato è di circa 6 mila euro, ma la cifra racconta soltanto una parte del danno. L’oggetto, infatti, aveva una funzione religiosa e costituiva parte integrante dell’altare. La sua rimozione ha quindi lasciato una ferita visibile nella chiesa, oltre al danno materiale.

All’interno del tabernacolo si trovava una cassa metallica dorata che, secondo quanto ricostruito, era vuota al momento del furto. Questo dettaglio rende il caso diverso da quelli di Pavia e Scordia, dove invece le ostie consacrate risultano essere state sottratte.

La porta forzata e la necessità di rimuovere un manufatto in marmo suggeriscono comunque un’azione tutt’altro che casuale. Toccherà alle indagini stabilire se il tabernacolo sia stato rubato per il suo materiale, per il suo valore, per una possibile destinazione particolare o per ragioni ancora diverse.

Pavia, le ostie trovate a terra

È il caso di Pavia quello che ha provocato la reazione più forte da parte della diocesi.

Nella cappella del cimitero monumentale di San Giovannino, gli autori dell’intrusione hanno forzato l’accesso e divelto il tabernacolo. Dalla cappella è stata portata via la pisside contenente le particole consacrate.

Alcune ostie sono state trovate sul pavimento e recuperate dai sacerdoti, che le hanno portate in Duomo. La scena ha avuto un forte impatto sulla comunità locale perché, dal punto di vista cattolico, non si tratta semplicemente della sottrazione di un oggetto: l’Eucaristia rappresenta il cuore della fede eucaristica.

Il vescovo di Pavia, Corrado Sanguineti, ha definito l’accaduto un atto sacrilego gravissimo. È stata inoltre annunciata per venerdì 4 settembre una celebrazione di riparazione nella cappella del cimitero.

La risposta religiosa si affianca naturalmente a quella investigativa. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’intrusione e di identificare i responsabili.

Perché rubare le ostie?

È proprio questo uno degli interrogativi centrali dell’inchiesta.

Un normale furto di oggetti sacri può essere legato al valore economico, al collezionismo clandestino o alla possibilità di ricettazione. La sottrazione delle ostie consacrate introduce però una variabile completamente diversa, perché il loro valore non è economico nel senso tradizionale.

Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche quella di un possibile utilizzo in riti satanici, messe nere o altre pratiche di carattere occulto. Si tratta, però, di una pista investigativa e non di una spiegazione accertata.

È importante mantenere distinta l’ipotesi dalla certezza. Al momento non ci sono elementi pubblici sufficienti per affermare che i furti siano stati compiuti da sette sataniche, né che i tre episodi siano necessariamente collegati.

Scordia, l’intrusione nella chiesa di Santa Maria Maggiore

A Scordia la dinamica presenta altri elementi che gli investigatori stanno esaminando.

Nella notte tra il 28 e il 29 agosto, ignoti si sono introdotti nella chiesa di Santa Maria Maggiore, in piazza Regina Margherita, riuscendo a portare via ostie consacrate e alcuni oggetti di arredo sacro.

Secondo le prime ricostruzioni, l’accesso sarebbe avvenuto dall’alto, attraverso una vetrata. Un dettaglio particolarmente interessante per gli investigatori è la presenza di tracce di sangue sul pavimento, che potrebbero essere riconducibili a una persona rimasta ferita durante l’ingresso.

Questo elemento potrebbe rivelarsi prezioso per le indagini. Eventuali accertamenti scientifici potrebbero infatti consentire di ricavare informazioni utili all’identificazione di chi è entrato nella chiesa.

Anche a Scordia la comunità religiosa ha reagito con particolare preoccupazione. Il vescovo di Caltagirone ha espresso dolore per quello che è stato definito un gesto sacrilego e ha invitato le parrocchie a promuovere momenti di preghiera e celebrazioni di riparazione.

C’è un collegamento tra i tre furti?

È la domanda destinata a dominare le prossime fasi dell’inchiesta. Al momento la risposta è ancora aperta.

Le analogie sono evidenti: tutti gli episodi riguardano edifici religiosi, tutti sono avvenuti in un arco temporale ristretto e in due casi gli autori hanno sottratto direttamente le ostie consacrate. A Pavia e Scordia, inoltre, il furto della pisside o delle particole sembra essere stato un elemento centrale dell’azione.

Le differenze, però, sono altrettanto importanti. A Poggio Rusco è stato portato via un tabernacolo in marmo, senza ostie al suo interno. A Scordia l’accesso sarebbe avvenuto attraverso una vetrata posta in alto, mentre a Pavia gli autori hanno preso di mira la cappella del cimitero.

Per stabilire un eventuale collegamento serviranno elementi oggettivi, come immagini di videosorveglianza, impronte, tracce biologiche, eventuali veicoli utilizzati e soprattutto la ricostruzione degli spostamenti degli autori.

L’allarme nelle comunità religiose

Al di là dell’aspetto giudiziario, i tre episodi hanno un significato che va oltre il semplice valore degli oggetti sottratti.

Una chiesa, per una comunità, è un luogo aperto e simbolicamente accessibile. La violazione di un tabernacolo introduce invece una sensazione di vulnerabilità molto forte. Non viene percepito soltanto un danno economico, ma una profanazione di uno spazio considerato sacro.

La vicenda pone inoltre un problema concreto sulla sicurezza degli edifici religiosi, molti dei quali si trovano in piccoli centri, frazioni o aree periferiche e non dispongono di sistemi di videosorveglianza particolarmente estesi.

Il caso di Poggio Rusco mostra quanto possa essere complesso proteggere persino manufatti apparentemente difficili da rimuovere. Quello di Scordia dimostra invece come una vulnerabilità strutturale possa diventare un possibile punto d’ingresso.

Ora le indagini cercano una risposta

La priorità delle forze dell’ordine è ricostruire chi ha agito, con quale obiettivo e se esiste un filo comune tra Lombardia e Sicilia.

Per ora è possibile parlare di tre episodi distinti e ravvicinati, non di una campagna coordinata. L’ipotesi di un movente legato a pratiche sataniche resta sul tavolo degli accertamenti, ma non può essere trasformata in una certezza prima che emergano prove concrete.

Nel frattempo, a Pavia la comunità si prepara alla celebrazione di riparazione, mentre a Poggio Rusco e Scordia resta la ferita di chiese violate e di oggetti sacri sottratti.

La vera svolta potrebbe arrivare proprio dagli elementi apparentemente marginali: una traccia biologica, una telecamera, un dettaglio sull’accesso, un oggetto ritrovato o una testimonianza. Sono questi gli indizi che potrebbero trasformare una sequenza inquietante di furti in una ricostruzione precisa dei fatti.

E soprattutto chiarire se dietro le ostie rubate e i tabernacoli forzati ci siano tre episodi indipendenti oppure una storia ancora più ampia, che gli investigatori stanno soltanto iniziando a ricomporre.