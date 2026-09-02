MetroLunario del 2 settembre 2026: santi, storia e curiosità

🌐 Il 2 settembre porta nel calendario la memoria di Sant’Elpidio Abate, una figura legata alle origini del monachesimo nel Piceno. È anche la data della resa del Giappone nel 1945, l’atto che pose formalmente fine alla Seconda guerra mondiale, e della nascita di Salma Hayek, una delle attrici messicane più affermate a Hollywood.

Santo del Giorno: Sant’Elpidio Abate

Il Santo del Giorno del 2 settembre è Sant’Elpidio Abate, figura venerata soprattutto nelle Marche e in particolare a Sant’Elpidio a Mare, di cui è patrono.

Le notizie sulla sua vita sono in parte avvolte nella tradizione agiografica. Vissuto nel IV secolo, sarebbe stato originario della Cappadocia e avrebbe raggiunto il Piceno, dove condusse vita eremitica. Le fonti medievali non sono concordi sui dettagli della sua biografia, ma la devozione nei suoi confronti si è mantenuta nel tempo.

La sua memoria è legata soprattutto ai valori di vita ascetica, fede e spiritualità, mentre il culto locale ha lasciato una traccia importante nella storia religiosa del territorio marchigiano.

Accadde Oggi: la resa del Giappone nel 1945

Il 2 settembre 1945 nella storia è il giorno della resa ufficiale del Giappone, firmata a bordo della corazzata americana USS Missouri, nella baia di Tokyo.

La delegazione giapponese, guidata dal ministro degli Esteri Mamoru Shigemitsu, firmò l’atto davanti al generale Douglas MacArthur, comandante supremo delle potenze alleate nel Pacifico. Alla cerimonia parteciparono rappresentanti delle principali potenze alleate.

La firma sancì formalmente la fine della Seconda guerra mondiale, dopo quasi sei anni di combattimenti. La cerimonia durò appena una ventina di minuti, ma ebbe un significato storico enorme: il conflitto più devastante mai combattuto fino ad allora entrava nella sua fase conclusiva.

Nati in questo giorno: Salma Hayek

Tra i protagonisti nati il 2 settembre spicca Salma Hayek, nata nel 1966 a Coatzacoalcos, in Messico.

Attrice e produttrice, iniziò la propria carriera in Messico raggiungendo la popolarità con la telenovela Teresa. Negli anni Novanta si trasferì negli Stati Uniti e costruì una carriera internazionale, affermandosi con film come Desperado, Dal tramonto all’alba, Traffic e soprattutto Frida, nel quale interpretò la pittrice messicana Frida Kahlo.

La sua interpretazione di Frida le procurò una candidatura all’Oscar come migliore attrice, consacrandola tra le interpreti latinoamericane più conosciute del cinema internazionale.

Nel 2026 Salma Hayek compie 60 anni, un compleanno tondo che rende questa ricorrenza ancora più significativa.

Eventi e curiosità del 2 settembre

Il 2 settembre cade nel cuore del passaggio tra estate e autunno. Nel calendario del 2026 è il 245° giorno dell’anno, con 120 giorni ancora da vivere prima della fine dell’anno.

È una giornata che conserva un curioso intreccio tra memoria religiosa e storia contemporanea: da una parte il culto antico di Sant’Elpidio, dall’altra la firma che nel 1945 chiuse formalmente il conflitto mondiale.

Anche la dimensione stagionale contribuisce al carattere particolare della data: settembre è tradizionalmente il mese della ripartenza, del ritorno alla quotidianità e della preparazione ai mesi autunnali.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Bilancia

Secondo la tradizione astrologica, per il 2 settembre 2026 il segno simbolicamente più favorito può essere la Bilancia.

Il quadro astrologico della giornata vede Venere in Bilancia, mentre il Sole si trova nella Vergine; sono inoltre indicati aspetti favorevoli tra Sole e Luna e tra Luna e Mercurio.

Per la tradizione astrologica, questa combinazione valorizza diplomazia, equilibrio, comunicazione e capacità di mediazione. La Bilancia può quindi vivere la giornata come un momento favorevole per sistemare rapporti, cercare accordi e dare maggiore armonia ai propri progetti.

Un giorno da affrontare puntando sulla misura, senza rinunciare alla determinazione.