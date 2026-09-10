MetroLunario del 10 settembre 2026: santi, storia e curiosità

Il 10 settembre è una data che unisce spiritualità, scienza e cultura popolare. Il calendario celebra San Nicola da Tolentino, mentre la storia della scienza ricorda il primo fascio di protoni nel Large Hadron Collider del CERN. Tra i protagonisti nati in questa giornata c’è Colin Firth, interprete britannico premio Oscar.

Santo del Giorno: San Nicola da Tolentino

Il Santo del Giorno del 10 settembre è San Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano nato nel 1245 nella diocesi di Fermo e morto proprio il 10 settembre del 1305. La sua vita fu caratterizzata da una rigorosa spiritualità, dalla preghiera e soprattutto dall’attenzione verso i poveri e i bisognosi.

Entrato nell’Ordine degli Agostiniani ancora giovane, Nicola trascorse gran parte della sua vita a Tolentino, dove esercitò il ministero sacerdotale dedicandosi alla predicazione, alla confessione e all’assistenza delle persone in difficoltà.

La tradizione lo ricorda per la sua intensa vita ascetica e per numerosi episodi miracolosi. È venerato come protettore delle anime del Purgatorio, oltre che come intercessore contro incendi ed epidemie.

La sua memoria richiama soprattutto carità, sacrificio e attenzione verso gli ultimi, valori che hanno mantenuto vivo il culto del santo marchigiano per oltre sette secoli.

Accadde Oggi: il primo fascio nel Large Hadron Collider

Il 10 settembre 2008 il CERN di Ginevra raggiunse uno dei traguardi più importanti della fisica contemporanea: alle 10:28 del mattino il primo fascio di particelle fu fatto circolare con successo lungo l’intero anello del Large Hadron Collider, il più grande e potente acceleratore di particelle del mondo.

Il gigantesco acceleratore si sviluppa per circa 27 chilometri in un tunnel situato a circa 100 metri di profondità, sotto il territorio franco-svizzero. L’obiettivo è studiare la materia attraverso collisioni tra particelle accelerate a velocità prossime a quella della luce.

Il primo fascio rappresentò il risultato di oltre vent’anni di progettazione, costruzione e preparazione. La macchina avrebbe poi permesso alcune delle scoperte più importanti della fisica delle particelle, compresa la conferma sperimentale del bosone di Higgs nel 2012.

Una data che simboleggia dunque la continua ricerca dell’umanità sulle origini e sulla struttura dell’Universo.

Nati in questo giorno: Colin Firth

Tra i protagonisti nati il 10 settembre spicca Colin Firth, nato nel 1960 a Grayshott, nell’Hampshire, in Inghilterra.

Attore e produttore britannico, Firth raggiunse la notorietà internazionale grazie soprattutto all’interpretazione di Mr. Darcy nella celebre versione televisiva del 1995 di Orgoglio e pregiudizio, tratta dal romanzo di Jane Austen.

La sua carriera si è poi sviluppata tra commedie, drammi e grandi produzioni internazionali, con film come Il diario di Bridget Jones, Love Actually, Mamma Mia! e A Single Man.

Nel 2011 conquistò l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di re Giorgio VI ne Il discorso del re, ruolo che gli valse anche importanti riconoscimenti internazionali.

Nel 2026 Colin Firth compie 66 anni, confermando il 10 settembre come una data particolarmente significativa per il cinema britannico.

Eventi e curiosità del 10 settembre

Il 10 settembre 2026 è giovedì ed è il 253° giorno dell’anno, con 112 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno.

La giornata si trova a ridosso di un importante appuntamento astronomico: la Luna nuova si verifica l’11 settembre alle 5:26 del mattino nell’ora di Roma. Il 10 settembre il nostro satellite appare quindi come una sottilissima falce calante, con una superficie illuminata prossima allo zero.

Anche sul piano simbolico la data sembra preparare un nuovo ciclo. La Luna e il Sole si trovano infatti in Vergine, proprio in prossimità della congiunzione che darà origine alla Luna nuova. Le effemeridi indicano inoltre Mercurio in Vergine e Venere in Bilancia.

È una combinazione che, nella tradizione astrologica, viene associata alla necessità di fare ordine, eliminare ciò che non serve e preparare nuovi progetti.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Vergine

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 10 settembre 2026 è la Vergine.

La scelta è particolarmente significativa: il Sole e la Luna sono entrambi in Vergine, mentre la Luna raggiunge la fase di novilunio nelle prime ore dell’11 settembre. Anche Mercurio si trova nello stesso segno.

Nella simbologia astrologica, questa concentrazione esalta organizzazione, lucidità, precisione, senso pratico e capacità di correggere ciò che non funziona. La Luna nuova in Vergine viene inoltre tradizionalmente interpretata come un momento favorevole per stabilire nuove abitudini, impostare obiettivi concreti e riorganizzare la vita quotidiana.

Per la Vergine, dunque, il 10 settembre può rappresentare simbolicamente una giornata di pulizia, progettazione e ripartenza: chiudere un ciclo, fare ordine e preparare con metodo quello che verrà.