Manicure messy, la nuova tendenza è lo smalto volutamente sbavato

🌐 Manicure messy, smalto sbavato e unghie imperfette conquistano il beauty look dell’autunno 2026: la nuova tendenza ribalta la clean girl aesthetic e trasforma l’errore in una precisa dichiarazione di stile. Dalle passerelle di Parigi arriva un messaggio netto: la manicure non deve più essere impeccabile per essere desiderabile.

La manicure perfetta? Adesso è troppo perfetta

Per anni abbiamo inseguito la manicure senza sbavature. Cuticole ordinate, forma identica su tutte le dita, colore uniforme, superficie lucidissima e contorno dello smalto tracciato con una precisione quasi chirurgica.

Adesso quel modello viene messo radicalmente in discussione.

La nuova ossessione beauty si chiama messy manicure e parte da un’idea apparentemente assurda: mettere lo smalto male, volutamente. Non perché non si sappia applicarlo, ma proprio perché si decide di rinunciare alla perfezione.

Il risultato può essere uno smalto rosso che supera il bordo dell’unghia, una pennellata irregolare, un colore che invade leggermente la pelle o una manicure volutamente non coordinata. L’effetto deve sembrare spontaneo, quasi domestico, come se ci si fosse dipinte le unghie pochi secondi prima di uscire di casa.

Ma dietro quella che potrebbe sembrare semplice trascuratezza c’è una scelta estetica precisa.

L’imperfezione diventa il nuovo lusso.

La tendenza è emersa con particolare forza durante la Paris Fashion Week, dove la manicure realizzata per la sfilata Miu Miu Primavera/Estate 2027 ha portato in passerella un rosso ciliegia applicato intenzionalmente oltre i confini dell’unghia. La nail artist Mei Kawajiri ha trasformato quello che normalmente sarebbe considerato un errore da correggere nel dettaglio distintivo dell’intero beauty look.

Smalto sbavato: l’errore diventa intenzionale

La cosa più interessante di questa tendenza è il paradosso.

Per ottenere una manicure apparentemente fatta male serve sapere esattamente cosa si sta facendo.

Lo smalto che cola oltre il bordo non è necessariamente il risultato di una mano inesperta. Nel caso della passerella parigina è stato applicato da una professionista proprio per produrre un effetto volutamente irregolare.

Il colore scelto è stato il rosso ciliegia, una tonalità impossibile da ignorare e tradizionalmente associata a femminilità, energia e sensualità. Portarlo fuori dai bordi significa però sottrarlo alla consueta idea di eleganza controllata.

Il messaggio diventa quindi più forte del semplice risultato estetico: non tutto deve essere corretto, ripulito e perfezionato.

È una filosofia che arriva dopo anni di manicure minimaliste, nude, milky e French sempre più sofisticate. Dopo il dominio delle unghie curate al millimetro, la moda sembra voler recuperare qualcosa di più umano: il gesto, l’errore, la casualità.

E soprattutto la possibilità di non sentirsi obbligate a essere perfette.

Dalla clean girl alla messy girl

Il cambio di direzione è evidente.

La clean girl aesthetic aveva costruito un ideale di bellezza estremamente riconoscibile: pelle luminosa, capelli tirati indietro, trucco quasi invisibile, abiti essenziali e manicure nude o trasparenti. Tutto doveva apparire naturale, ma allo stesso tempo impeccabilmente curato.

La nuova estetica messy prende quella stessa idea e la rovescia.

Se prima l’obiettivo era sembrare perfette senza sembrare troppo truccate, oggi l’obiettivo può essere sembrare autentiche anche quando il risultato è volutamente disordinato.

Non è soltanto una questione di unghie. Anche capelli spettinati, ciocche fuori posto e styling apparentemente casuali stanno entrando sempre più spesso nei codici della moda contemporanea.

La manicure diventa così una piccola dichiarazione personale: non ho bisogno di cancellare ogni imperfezione per essere presentabile.

Il fenomeno è stato letto proprio in questi termini anche dalle testate specializzate: una reazione all’estetica ipercontrollata e una ricerca di maggiore spontaneità.

Unghie corte, sbeccate e irregolari: il nuovo arsenale beauty

La rivoluzione non si limita allo smalto sbavato.

Accanto alla messy manicure cresce infatti un’estetica fatta di unghie corte, colori non perfettamente coordinati, superfici distressed e nail art volutamente irregolari.

Il principio è sempre lo stesso: ogni dito può avere una personalità diversa.

La tendenza delle mismatched nails, già molto visibile sulle passerelle e sui social, porta questa filosofia ancora più avanti. Non è necessario avere dieci unghie identiche: si possono combinare tonalità differenti, texture contrastanti, dettagli metallici, stampe e decorazioni apparentemente scollegate.

Il risultato è più personale e meno prevedibile.

Una mano può alternare rosso, rosa, blu, giallo e cromato; un’altra può puntare su un’unica tonalità declinata in finiture differenti. L’importante non è la simmetria, ma l’impressione che il look abbia una storia.

È una logica quasi opposta alla manicure tradizionale, nella quale l’obiettivo era ottenere la massima uniformità possibile.

Perché questa manicure sta conquistando i social

C’è anche un motivo molto semplice per cui la manicure imperfetta funziona così bene online.

È immediatamente riconoscibile.

Una French impeccabile può essere bellissima, ma rischia di assomigliare a centinaia di altre manicure. Uno smalto volutamente sbavato, invece, cattura l’occhio proprio perché infrange una regola.

Il contenuto beauty diventa così più facile da fotografare, raccontare e condividere.

La manicure non viene più mostrata soltanto come prova di abilità tecnica, ma come affermazione di personalità. L’imperfezione diventa il dettaglio che distingue una mano dall’altra.

E c’è un altro elemento importante: la facilità di replica.

Per seguire la tendenza non serve necessariamente prenotare una seduta elaboratissima dal nail artist. Anzi, il fascino del trend nasce proprio dal fatto che il risultato può sembrare alla portata di chiunque.

È quasi una provocazione nei confronti dell’intero universo della nail art professionale.

Quanto deve essere perfetta una manicure per essere bella?

La risposta della messy manicure è: molto meno di quanto ci abbiano fatto credere.

Non è trascuratezza: è un’imperfezione costruita

Naturalmente esiste una differenza fondamentale tra manicure volutamente imperfetta e semplice manicure trascurata.

Il trend non invita a ignorare l’igiene o la salute delle unghie. Non significa lasciare una manicure vecchia per settimane o trascurare le mani.

Il punto è un altro: la perfezione estetica non è più l’unico parametro possibile.

Unghie naturali, corte o leggermente irregolari possono convivere con un’immagine estremamente sofisticata. Già nei mesi precedenti le passerelle avevano contribuito a riportare l’attenzione sulle unghie nude e non elaborate, segnando una reazione alla stagione delle manicure lunghe e iperdecorate.

Ora il pendolo sembra essersi spostato ancora.

Dal minimalismo assoluto si passa alla disobbedienza estetica.

Come portare la messy manicure senza sembrare semplicemente trascurate

Il segreto è proprio nella differenza tra casualità e caos.

Chi vuole provare il trend può partire da una base molto semplice: unghie corte o di media lunghezza e un colore deciso.

Il rosso ciliegia è la scelta più immediata, perché richiama direttamente il beauty look visto in passerella. Ma funzionano anche nero, bordeaux, marrone cioccolato, blu intenso o tonalità metalliche.

Una volta applicato lo smalto, invece di correggere immediatamente ogni piccola sbavatura, si può lasciare un margine irregolare e intenzionale.

L’importante è che il resto del look sia coerente.

Una manicure volutamente imperfetta abbinata a un outfit estremamente curato crea infatti un contrasto interessante. È proprio questo corto circuito a renderla contemporanea.

Per un effetto più discreto, invece, si può scegliere una base trasparente e aggiungere soltanto qualche tratto irregolare di colore.

Il prossimo passo? Unghie sempre meno uniformi

La direzione del beauty sembra ormai abbastanza chiara: l’uniformità non è più obbligatoria.

La crescita delle manicure mismatched, delle nail art grunge e delle superfici volutamente distressed racconta un desiderio comune: rendere le mani meno “perfette” e più personali.

Il risultato può ricordare un gesto fatto velocemente davanti allo specchio, una manicure punk leggermente consumata oppure un esperimento cromatico nel quale ogni unghia prende una strada diversa.

Ed è proprio questo il punto.

Per molto tempo la manicure è stata uno degli esercizi più evidenti di controllo estetico. Oggi può diventare il contrario: un piccolo spazio di libertà.

La vera rivoluzione è smettere di correggere tutto

La manicure messy potrebbe sembrare, a prima vista, una delle tante mode destinate a durare una stagione.

In realtà intercetta un cambiamento più ampio nel modo in cui viene raccontata la bellezza.

Dopo anni di filtri, ritocchi, contouring, sopracciglia perfettamente disegnate e manicure geometricamente impeccabili, cresce l’interesse verso tutto ciò che conserva una traccia del gesto umano.

Una sbavatura può diventare bella. Una differenza può diventare interessante. Un’unghia non perfettamente uguale alle altre può diventare il dettaglio più cool della mano.

La passerella ha semplicemente trasformato questa idea in un’immagine impossibile da ignorare: il rosso che esce dai bordi non è più qualcosa da nascondere, ma qualcosa da mostrare.

E così quello che fino a ieri sarebbe stato un incidente davanti allo specchio oggi può diventare la manicure più fashion della stagione.

La vera provocazione, però, non è imparare a mettere male lo smalto.

È capire che non tutto ciò che è imperfetto deve essere corretto.