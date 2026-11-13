Val di Susa, presunta setta: abusi e controllo sulle adepte

🌐 Val di Susa, operazione Asmodeo: le accuse di abusi, coercizione e sfruttamento dietro una comunità pseudo-spirituale.

L’operazione Asmodeo e le accuse Dietro attività presentate come yoga, meditazione e percorsi di crescita personale, gli investigatori ipotizzano un sistema di controllo sulle persone più vulnerabili. È il quadro emerso dall’operazione Asmodeo, condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Il primo ottobre 2026 è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, indicato dagli inquirenti come il principale responsabile di una presunta comunità pseudo-spirituale nella bassa Val di Susa. Le ipotesi di reato divulgate comprendono riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Si tratta di accuse, non di una condanna.

Il presunto metodo di reclutamento Secondo la ricostruzione investigativa, il cosiddetto maestro avrebbe avvicinato persone in situazioni di fragilità attraverso corsi e pratiche apparentemente ordinarie. Il passaggio successivo sarebbe stato l’inserimento in una comunità residenziale dove, sempre secondo l’accusa, le relazioni personali e la libertà decisionale venivano progressivamente limitate. La promessa di poteri soprannaturali e trattamenti rituali avrebbe costituito una leva per ottenere fiducia e obbedienza. La vicenda non autorizza però a confondere spiritualità, yoga o meditazione con comportamenti criminali: l’oggetto dell’indagine riguarda specifiche condotte attribuite a determinati indagati.

Manipolazione, isolamento e potere Il tema più inquietante della ricostruzione è la presunta costruzione di una dipendenza psicologica. All’interno di gruppi chiusi, l’isolamento dalle relazioni esterne, la svalutazione delle critiche e la presentazione di un capo come autorità assoluta possono rendere difficile riconoscere un abuso o chiedere aiuto. Nel caso della Val di Susa, gli investigatori ipotizzano anche coercizione lavorativa, violenze e sfruttamento sessuale. Sono elementi da verificare nelle sedi giudiziarie, distinguendo sempre ciò che emerge dalle indagini dalle responsabilità eventualmente accertate in via definitiva.

L’inchiesta e il possibile coinvolgimento di altre persone L’indagine, avviata nel marzo 2024, risulta articolata e non conclusa con il solo arresto. Fonti giornalistiche hanno riferito della presenza di ulteriori indagati, mentre i Carabinieri hanno invitato chi ritenga di essere stato vittima di condotte analoghe a rivolgersi alle autorità. Un invito significativo anche perché nei contesti di forte soggezione le testimonianze possono emergere lentamente. La raccolta e la verifica degli elementi probatori spettano agli inquirenti; il pubblico ha diritto a conoscere la gravità delle contestazioni senza trasformare sospetti e racconti in sentenze anticipate.

La tutela delle vittime senza processi mediatici L’attenzione deve restare concentrata su chi potrebbe avere subìto violenze e sulla necessità di offrire ascolto qualificato e protezione. Evitare dettagli inutilmente morbosi e non esporre l’identità delle persone coinvolte è parte di una cronaca responsabile. Ogni imputato conserva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Al tempo stesso, la vicenda solleva una questione sociale concreta: la fragilità emotiva non può diventare un’occasione di sfruttamento e la fiducia riposta in un educatore, terapeuta o guida spirituale non può tradursi nella rinuncia ai propri diritti.

La presunzione d’innocenza non è un dettaglio La gravità delle accuse rende ancora più necessario usare le parole con precisione. Un’ordinanza cautelare non equivale a un verdetto, le dichiarazioni delle persone coinvolte devono essere verificate e il procedimento può modificare il quadro iniziale. Resta invece un fatto l’intervento investigativo comunicato ufficialmente. L’uso sistematico del condizionale per le condotte contestate non ridimensiona l’attenzione dovuta alle possibili vittime: evita di sovrapporre il lavoro della cronaca a quello di un tribunale. La tutela delle persone offese e i diritti della difesa appartengono entrambi a una corretta informazione.

Riconoscere segnali di dipendenza coercitiva Non tutte le comunità chiuse sono abusive e nessuna pratica spirituale è di per sé sospetta. Alcuni segnali, tuttavia, possono richiedere attenzione: pressioni per interrompere contatti con familiari e amici, controllo delle risorse economiche, minacce, umiliazioni, impossibilità di lasciare liberamente il gruppo e obblighi imposti con la paura. Chi osserva dinamiche simili dovrebbe evitare iniziative rischiose o confronti diretti e rivolgersi a professionisti e autorità competenti. Il punto non è formulare diagnosi sociali a distanza, ma difendere la libertà personale e la possibilità concreta di chiedere aiuto.

Il contesto da non perdere Il caso pone inoltre un problema delicato alla comunicazione pubblica. Le persone che dichiarano di aver subito abusi in un contesto di dipendenza non devono essere giudicate per il tempo impiegato a parlare, né ridotte a figure prive di autonomia. I percorsi per uscire da relazioni coercitive possono essere complessi, soprattutto quando esistono vincoli affettivi, economici o familiari. Un’informazione accurata può riportare i fatti investigativi verificati, ricordare i canali istituzionali di denuncia e spiegare perché gli accertamenti richiedano tempo. Evitare generalizzazioni contro il mondo delle discipline orientali e delle pratiche di meditazione è altrettanto importante: il sospetto deve riguardare i comportamenti specifici, mai l’identità culturale o religiosa di una collettività.

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