Magma sotto la Toscana: scoperto un enorme serbatoio profondo

🌐 Magma sotto la Toscana, Larderello, Monte Amiata, geotermia e vulcanismo: una nuova indagine geofisica ha permesso di ricostruire per la prima volta con maggiore dettaglio una gigantesca struttura magmatica nascosta nella crosta terrestre. Le dimensioni sono sorprendenti, ma la scoperta non significa che la Toscana sia un vulcano pronto a eruttare. Il dato più interessante riguarda invece il legame tra il magma profondo e uno dei sistemi geotermici più importanti del mondo.

Sotto i paesaggi della Toscana, dove in superficie si vedono colline, boschi, borghi e centrali geotermiche, la Terra nasconde una struttura molto più complessa di quanto si potesse immaginare.

A diversi chilometri di profondità esistono infatti enormi volumi di materiale magmatico e roccia parzialmente fusa che alimentano il sistema geotermico della regione. La scoperta, ottenuta grazie a una sofisticata tecnica di tomografia sismica, aiuta a spiegare perché proprio nell’area di Larderello il calore proveniente dal sottosuolo sia così intenso.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Communications Earth & Environment, ha individuato più di 5.000 chilometri cubi di magma e materiale parzialmente fuso nella crosta della Provincia Magmatica Toscana. Il dato è dello stesso ordine di grandezza di alcuni grandi sistemi magmatici associati a strutture vulcaniche note in altre parti del mondo.

Ma la scoperta più importante non è soltanto una questione di numeri.

È la possibilità di osservare finalmente che cosa alimenta da profondità molto maggiori il sistema geotermico di Larderello.

Cosa c’è davvero sotto Larderello

Quando si parla di un “serbatoio di magma” si rischia di immaginare una gigantesca cavità sotterranea piena di roccia completamente liquida.

La realtà geologica è molto più complessa.

Il materiale individuato dagli studiosi è costituito da melt, cristalli e rocce calde, distribuiti all’interno della crosta. In altre parole, non esiste necessariamente un enorme lago sotterraneo uniforme e completamente liquido.

Nel settore di Larderello, il modello elaborato dai ricercatori indica un nucleo con una quantità molto elevata di materiale fuso, circondato da una regione più ricca di cristalli. La stima comprende circa 3.000 km³ di melt e circa 5.000 km³ di crystal mush, cioè una miscela di cristalli e materiale fuso.

È una differenza fondamentale per comprendere la notizia.

Il titolo “enorme serbatoio di magma” è corretto nel senso geologico generale, ma non deve essere tradotto nell’immagine di una gigantesca sacca di lava liquida pronta a risalire in superficie.

La struttura è molto più simile a un sistema complesso, distribuito nella crosta e caratterizzato da differenti percentuali di fusione.

La profondità della scoperta

Il materiale magmatico si trova nella crosta medio-profonda, in un intervallo che arriva indicativamente tra 8 e 15 chilometri sotto la superficie nell’area studiata.

È una profondità enorme se rapportata alla scala umana, ma relativamente piccola nella prospettiva della struttura interna della Terra.

Gli scienziati sono riusciti a ricostruire questa parte nascosta del sottosuolo grazie alla tomografia del rumore sismico ambientale, una tecnica che permette di sfruttare le vibrazioni naturali continuamente presenti sulla superficie terrestre.

Il principio è particolarmente affascinante.

La Terra non è mai completamente ferma. Le onde provenienti dagli oceani, dall’atmosfera, dal vento e dalle attività umane generano un rumore sismico continuo. Registrando questi segnali attraverso una rete di stazioni e analizzando il modo in cui le onde attraversano la crosta, è possibile ricostruire la velocità con cui si propagano a diverse profondità.

Quando incontrano materiali differenti, le loro caratteristiche cambiano.

E proprio queste variazioni permettono di costruire una sorta di radiografia tridimensionale del sottosuolo.

Per lo studio sono stati utilizzati più di 60 sismometri, combinando una rete temporanea con le stazioni permanenti già presenti. I ricercatori hanno ricostruito la struttura della crosta fino a circa 15 chilometri di profondità.

Perché il magma rallenta le onde sismiche

Il cuore della scoperta è nascosto in una particolare anomalia.

In alcune zone della Toscana le onde sismiche di taglio viaggiano molto più lentamente rispetto alle aree circostanti. A circa 12 chilometri di profondità, sotto alcuni dei principali sistemi geotermici, sono state individuate velocità particolarmente basse.

Questa caratteristica è compatibile con la presenza di materiale parzialmente fuso.

La ragione è fisica: una roccia contenente una certa quantità di melt si comporta in modo differente rispetto a una massa rocciosa completamente solida.

I ricercatori hanno quindi confrontato le velocità misurate con modelli petrologici per stimare la quantità di fusione necessaria a spiegare le anomalie osservate.

Il risultato è stato sorprendente.

Sotto Larderello emerge una struttura molto estesa che può spiegare l’enorme quantità di calore che caratterizza la zona.

Larderello non è famoso per caso

La scoperta acquista ancora più significato se si considera la storia di Larderello.

La Toscana meridionale è una delle aree geotermiche più importanti al mondo. Il calore proveniente dal sottosuolo alimenta fluidi ad altissima temperatura e ha permesso lo sviluppo di una lunga tradizione di sfruttamento dell’energia geotermica.

Nel sistema Larderello-Travale il flusso di calore è eccezionalmente elevato. Lo studio evidenzia valori locali che possono arrivare a circa 1.000 milliwatt per metro quadrato, accompagnati da gradienti geotermici estremamente elevati.

Le perforazioni effettuate nell’area avevano già fornito indizi impressionanti.

A circa 2,8 chilometri di profondità, una perforazione ha incontrato condizioni di circa 512 °C e 42,5 MPa di pressione. A una profondità leggermente inferiore erano già state misurate temperature di diverse centinaia di gradi.

Prima della nuova ricerca, dunque, gli scienziati sapevano che sotto la Toscana doveva esserci una sorgente di calore molto potente.

Quello che mancava era una ricostruzione più precisa della sua geometria e della sua estensione.

Anche il Monte Amiata nasconde una struttura imponente

La sorpresa non riguarda soltanto Larderello.

La tomografia ha evidenziato una seconda grande zona a bassa velocità sismica nell’area di Piancastagnaio e del Monte Amiata, uno dei principali distretti geotermici della Toscana.

Qui il quadro è ancora più interessante, ma anche più incerto.

Il modello suggerisce volumi di materiale fuso almeno comparabili e potenzialmente superiori a quelli individuati sotto Larderello. Tuttavia, il Monte Amiata si trova vicino al margine dell’area coperta in modo ottimale dal modello sismico. Per questo gli autori sottolineano la necessità di ulteriori acquisizioni per determinare con maggiore precisione dimensioni e natura del sistema.

È quindi prematuro trasformare queste stime in un numero definitivo.

La certezza maggiore riguarda la presenza di ampie anomalie profonde compatibili con sistemi magmatici; la loro esatta quantità e composizione resta invece un campo aperto di ricerca.

Perché si parla di “supervulcani”

È il confronto destinato ad attirare maggiormente l’attenzione.

Le dimensioni stimate per il sistema magmatico toscano sono dello stesso ordine di grandezza di quelle osservate in alcuni grandi sistemi magmatici associati a Yellowstone, Taupo e Long Valley.

Ma questo confronto deve essere maneggiato con estrema cautela.

Avere un grande volume di materiale magmatico nella crosta non significa automaticamente essere un supervulcano.

Un sistema vulcanico deve essere valutato sulla base di numerosi elementi: storia eruttiva, struttura superficiale, composizione del magma, dinamica dei fluidi, deformazioni del terreno e collegamenti tra le diverse parti del sistema.

La Toscana presenta una caratteristica decisiva: non esistono grandi eruzioni recenti associate al sistema di Larderello.

Il Monte Amiata ha avuto attività vulcanica nel Pleistocene medio, circa 300.000-200.000 anni fa, ma le eruzioni note non sono confrontabili per dimensioni con le grandi supereruzioni che hanno caratterizzato altri sistemi vulcanici mondiali.

Il mistero: perché non è esploso?

È forse la domanda scientificamente più affascinante.

Se sotto la Toscana esistono volumi così grandi di materiale parzialmente fuso, perché non hanno prodotto grandi eruzioni?

La ricerca propone una possibile spiegazione legata alla composizione e alle proprietà fisiche dei magmi toscani.

I magmi peraluminosi e relativamente viscosi presenti nella regione potrebbero accumularsi nella crosta senza riuscire a risalire facilmente verso la superficie. La loro viscosità potrebbe contribuire a creare una sorta di barriera che ostacola l’ascesa del materiale fuso.

In questo scenario, una parte del magma rimane intrappolata e si raffredda lentamente, mentre calore e fluidi continuano a muoversi attraverso la crosta.

Il risultato è un sistema molto caldo ma relativamente poco eruttivo.

Ed è proprio questa combinazione a rendere la Toscana un caso geologico particolarmente interessante.

La scoperta non annuncia un’eruzione

È il punto che più di ogni altro deve essere chiarito.

La presenza di un grande serbatoio magmatico profondo non equivale alla previsione di un’eruzione.

La ricerca non sostiene che Larderello o il Monte Amiata siano prossimi a una nuova fase eruttiva.

Al contrario, gli autori evidenziano l’assenza di una storia eruttiva recente paragonabile a quella dei principali supervulcani mondiali. Il confronto riguarda soprattutto la scala del sistema magmatico sotterraneo, non un imminente comportamento vulcanico.

La scoperta cambia quindi soprattutto la nostra conoscenza della geologia profonda della regione.

La Toscana non diventa improvvisamente una nuova Yellowstone.

Diventa però un laboratorio naturale eccezionale per studiare come enormi quantità di magma possano accumularsi nella crosta senza trasformarsi necessariamente in una grande eruzione.

Una possibile svolta per la geotermia

La ricerca potrebbe avere anche conseguenze pratiche.

Conoscere la struttura profonda di un sistema geotermico permette di capire meglio da dove arriva il calore e attraverso quali percorsi si muovono i fluidi.

Questo può aiutare a migliorare l’esplorazione di nuove risorse geotermiche e a individuare con maggiore precisione le aree più promettenti.

Il gruppo di ricerca sottolinea inoltre una possibile applicazione nella ricerca di litio e terre rare, elementi considerati strategici per numerose tecnologie legate alla transizione energetica. La relazione tra sistemi magmatici profondi, fluidi idrotermali e concentrazione di elementi chimici rende infatti queste aree particolarmente interessanti anche dal punto di vista delle risorse minerarie.

Non significa che sotto la Toscana sia già stato individuato un gigantesco giacimento economicamente sfruttabile.

Significa che la nuova tecnica può diventare uno strumento utile per capire dove cercare.

Una nuova mappa invisibile della Toscana

La vera portata della scoperta è dunque racchiusa in una parola: profondità.

Per secoli l’attività geotermica di Larderello era stata studiata osservando ciò che emergeva in superficie: sorgenti calde, manifestazioni gassose, anomalie termiche e successivamente pozzi e centrali.

Ora è possibile guardare molto più in profondità.

La tomografia ha trasformato le vibrazioni naturali della Terra in una sorta di strumento diagnostico, permettendo di ricostruire strutture che non hanno necessariamente un’espressione evidente in superficie.

È un cambio di prospettiva importante anche per la vulcanologia.

Un grande sistema magmatico può esistere senza un grande vulcano visibile sopra di esso.

La Toscana lo dimostra in modo spettacolare.

Il sottosuolo racconta una storia diversa dalla superficie

Dall’alto, Larderello è soprattutto sinonimo di geotermia.

A chilometri di profondità, invece, è il punto di arrivo di una storia geologica molto più antica, nella quale il calore, il magma, i fluidi e le rocce interagiscono continuamente.

La nuova ricerca permette di collegare finalmente alcuni di questi elementi.

Il grande volume di materiale parzialmente fuso individuato nella crosta spiega meglio perché la Toscana sia così ricca di energia geotermica, mentre le anomalie sismiche offrono una finestra sulla struttura che alimenta il sistema.

La scoperta, quindi, non racconta una catastrofe imminente.

Racconta qualcosa di più interessante: sotto una delle regioni più conosciute d’Italia esiste un mondo geologico che fino a poco tempo fa non eravamo in grado di vedere con questa precisione.

E proprio quel mondo potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere uno dei grandi enigmi della geologia: come possano enormi quantità di magma rimanere nascoste per tempi lunghissimi, produrre un calore sufficiente ad alimentare una delle più importanti aree geotermiche del pianeta e, allo stesso tempo, non trasformarsi in una grande eruzione.

La Toscana, insomma, non ha improvvisamente un vulcano pronto a risvegliarsi.

Ha qualcosa di più raro dal punto di vista scientifico: un gigantesco sistema magmatico profondo che permette di studiare la Terra quando il magma non arriva in superficie, ma continua comunque a modellare ciò che accade sopra di esso.