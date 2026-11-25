🌐 A Roma, a Roma! 2026 entra nella settimana finale allo Spazio Rossellini: dal 2 al 5 dicembre teatro, scrittura, critica e incontri con gli artisti. In primo piano La città dei vivi, tratto dal romanzo di Nicola Lagioia, e Luṣ, con Ermanna Montanari e Daniele Roccato. Una chiusura che riapre il dibattito sulle possibilità del teatro indipendente nella Capitale.

Il teatro che Roma rischia di lasciare fuori

Roma trabocca di cartelloni, palcoscenici e istituzioni culturali. Eppure, la ricchezza dell’offerta non garantisce automaticamente spazio a chi sperimenta, arriva da altre città o lavora lontano dai circuiti più consolidati. È questa la contraddizione su cui interviene A Roma, a Roma!, la rassegna curata dalla giornalista e critica teatrale Francesca De Sanctis e prodotta da ATCL, l’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio diretta da Isabella Di Cola. Dopo gli appuntamenti avviati il 4 novembre, il programma si conclude il 5 dicembre allo Spazio Rossellini, nella zona di via della Vasca Navale.

Il tratto distintivo non è soltanto la scelta delle compagnie. È l’idea che il teatro debba potersi misurare con altre voci, senza trasformare l’accesso ai palcoscenici in un privilegio riservato a pochi. La seconda e ultima parte della rassegna unisce due spettacoli, due laboratori e un incontro pubblico, facendo dialogare narrazione, ricerca sonora, formazione e confronto critico.

La città dei vivi: il male entra in scena il 2 dicembre

Mercoledì 2 dicembre alle 20.30 arriva La città dei vivi, spettacolo diretto da Ivonne Capece e liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Lagioia. La durata annunciata è di 110 minuti. L’opera si confronta con l’eco di un brutale fatto di cronaca romana, ma non pretende di riproporre una ricostruzione giornalistica degli eventi. La regia sceglie un’altra strada: interrogare la violenza, la paura e l’ambiguità dello sguardo di chi tenta di raccontare il male.

In questa lettura, Roma non è semplicemente lo scenario. È una presenza ambigua, capace di amplificare contraddizioni, isolamento e desideri. La città diventa una metafora della comunità che osserva, condanna, dimentica e, troppo spesso, non si pone domande su sé stessa. In scena gli interpreti Sergio Leone, Daniele Di Pietro, Ian Gualdani e Cristian Zandonella convivono con figure semi-olografiche e soluzioni multimediali: una grammatica visiva che mette in crisi il confine tra presenza reale, immagine e percezione.

La scelta di Capece è significativa anche per quello che evita. La rappresentazione non cerca l’effetto facile della cronaca nera, né trasforma i protagonisti in figurine del sensazionalismo. Lo spettacolo è una finzione artistica, che rielabora temi universali senza proporsi come resoconto fedele di persone, fatti o responsabilità. Al termine è annunciato un incontro tra Francesca De Sanctis e Nicola Lagioia, autore del libro da cui nasce l’allestimento.

Il 3 dicembre la scena diventa laboratorio

Il giorno successivo, giovedì 3 dicembre, la rassegna mette al centro chi il teatro lo scrive, lo guarda e lo racconta. Alle 10 prende avvio Ho un teatro nella testa, laboratorio di scrittura autobiografica condotto da Cuocolo/Bosetti – IRAA Theatre. L’obiettivo è mostrare come una memoria personale, anche apparentemente marginale, possa acquistare una forza collettiva grazie al lavoro sulla forma. Non basta avere una storia da raccontare: occorre trovare il linguaggio capace di trasformarla in esperienza condivisa.

Dalle 10 alle 17 è previsto anche il laboratorio di critica teatrale di Francesca De Sanctis. In un’epoca in cui recensioni e giudizi rischiano di ridursi a slogan promozionali o reazioni immediate, l’iniziativa rimette sul tavolo una domanda essenziale: quale spazio riserva oggi l’informazione al teatro? Il percorso si concentra sull’osservazione degli spettacoli, sulla scrittura e sul rapporto con artisti e pubblico. Il comunicato indica specifici requisiti di partecipazione e una scadenza di iscrizione già trascorsa: è quindi opportuno verificare eventuali disponibilità residue direttamente con l’organizzazione.

Ermanna Montanari, la voce e la memoria di Luṣ

Venerdì 4 dicembre alle 19 Francesca De Sanctis incontra Ermanna Montanari nell’appuntamento Aperitivo con l’artista. È la vigilia della chiusura, affidata sabato 5 dicembre alle 20.30 a Luṣ, ideato da Montanari e Marco Martinelli. Il testo di Nevio Spadoni prende forma attraverso la voce dell’attrice, le musiche dal vivo, il contrabbasso e l’elettronica di Daniele Roccato. La regia del suono è di Andrea Veneri e il disegno luci di Luca Pagliano.

Al centro ritorna Bêlda, veggente e guaritrice, creatura emarginata da una comunità che la deride e contemporaneamente ne cerca l’aiuto. La sua figura attraversa trent’anni di teatro, tornando in una nuova forma dopo le precedenti incarnazioni sceniche. Il dialetto, la voce e la musica non sono ornamenti: diventano materia drammatica, capace di dare consistenza alle parole e al silenzio.

La forza di questa proposta sta nel rovesciamento dello sguardo. Chi viene respinto ai margini può rivelarsi la persona capace di accogliere la sofferenza degli altri. E una rassegna che si interroga sull’esclusione artistica sceglie di concludersi proprio con una storia di emarginazione e ascolto. È un collegamento potente, anche senza proclami: il palcoscenico può fare spazio a ciò che la società preferisce non vedere.

Spazio Rossellini, appuntamenti e biglietti

Gli eventi si svolgono allo Spazio Rossellini, in via della Vasca Navale 58 a Roma. Per gli spettacoli, il materiale organizzativo indica un biglietto intero di 15 euro al botteghino e di 14,50 euro online, oltre agli eventuali diritti di prevendita. Sono segnalati un bar aperto prima degli spettacoli e un parcheggio gratuito custodito fino a esaurimento posti, con ingresso da via della Vasca Navale 70. Orari, accessi e posti disponibili vanno comunque verificati prima di recarsi a teatro.

La domanda culturale che questa chiusura lascia aperta è più grande di una singola rassegna. Una città che vuole essere davvero capitale del teatro può limitarsi a esibire grandi nomi, oppure deve garantire occasioni reali di incontro con linguaggi meno prevedibili? La pluralità artistica non si celebra a parole: si costruisce offrendo palcoscenici, pubblico e continuità. È su questo terreno che A Roma, a Roma! chiede alla Capitale di misurarsi.

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