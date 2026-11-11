7:09 am, 11 Novembre 26 calendario

Lima, spiaggia chiusa per i rifiuti: il turismo mostra il peggio

Di: Redazione Metrotoday
🌐 Spiaggia Agua Dulce, la celebre località balneare di Lima è stata chiusa temporaneamente per consentire un intervento straordinario di pulizia. L’accumulo di rifiuti abbandonati dai frequentatori ha trasformato uno dei luoghi più popolari della capitale peruviana in un simbolo dell’emergenza ambientale.

La spiaggia dei cittadini diventa un problema sanitario

Agua Dulce, nel distretto di Chorrillos, è una delle spiagge più frequentate di Lima. Durante l’estate australe accoglie migliaia di persone, soprattutto famiglie e residenti che cercano sollievo dalle temperature elevate.

Il 15 febbraio 2026 l’amministrazione locale ha disposto una chiusura temporanea per effettuare operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti.

Il sindaco Richard Cortez ha denunciato l’abbandono sistematico di immondizia da parte di alcuni frequentatori.

Secondo le informazioni diffuse durante l’intervento, nelle prime undici ore erano state raccolte oltre sei tonnellate di rifiuti.

La cifra descrive un problema ambientale che non può essere considerato un semplice inconveniente stagionale.

La chiusura e l’intervento del Comune

Per impedire l’accesso durante la pulizia sono state collocate barriere nei pressi degli ingressi.

Personale comunale, operatori e volontari hanno lavorato per rimuovere l’immondizia e ripristinare condizioni accettabili.

La misura era temporanea, non un provvedimento di chiusura permanente dell’intero litorale.

È inoltre importante distinguere l’accumulo di rifiuti sulla spiaggia dalla qualità microbiologica dell’acqua: si tratta di problemi collegati alla tutela ambientale, ma valutati attraverso controlli differenti.

Il costo dell’inciviltà

Sacchetti, contenitori alimentari, bottiglie e altri rifiuti possono accumularsi rapidamente nei luoghi ad alta frequentazione.

Se dispersi dal vento o dalle maree, rischiano di raggiungere il mare e contribuire all’inquinamento costiero.

La pulizia richiede risorse pubbliche, personale e mezzi che potrebbero essere impiegati in servizi preventivi.

Il problema solleva quindi anche una questione economica.

Quando il comportamento scorretto di una parte dei visitatori determina la chiusura di un bene pubblico, le conseguenze ricadono sull’intera collettività.

Una sfida per tutte le città costiere

La vicenda di Agua Dulce non riguarda esclusivamente il Perù.

Le amministrazioni di molte località balneari devono affrontare analoghe difficoltà durante i periodi di maggiore affluenza.

Sono necessari servizi di raccolta adeguati, controlli, campagne informative e sanzioni proporzionate alle violazioni.

Ma nessuna organizzazione può funzionare senza la collaborazione dei cittadini.

Il mare è un patrimonio collettivo, non una discarica a cielo aperto.

La chiusura di Agua Dulce rappresenta un segnale forte: quando il turismo dimentica la responsabilità ambientale, il prezzo viene pagato da tutta la comunità.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

11 Novembre 2026 ( modificato il 30 Ottobre 2026 | 0:12 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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