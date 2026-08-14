Jake Whisenant, morto a 30 anni lo scalatore dei record di Yosemite

🌐 Jake Whisenant è morto a 30 anni dopo una caduta durante una prima salita nella Sierra Nevada: lo scalatore americano, protagonista di alcune delle più rapide ascensioni di Yosemite, aveva stabilito nel 2024 il record di Lurking Fear su El Capitan e pochi mesi fa aveva affrontato per due volte The Nose in una sola giornata.

La comunità internazionale dell’arrampicata perde uno dei suoi interpreti più audaci. Jake Whisenant, 30 anni, è morto dopo un incidente in montagna nella Sequoia-Kings Canyon Wilderness, nel cuore della Sierra Nevada californiana. L’allarme per l’incidente era scattato il 2 agosto 2026, quando lo scalatore stava affrontando una prima salita in un’area remota. Le operazioni di ricerca e recupero hanno coinvolto i ranger del National Park Service e le autorità locali.

La notizia ha rapidamente raggiunto il mondo dell’alpinismo e dell’arrampicata sportiva, dove Whisenant era conosciuto soprattutto per una caratteristica diventata la sua firma: la velocità sulle grandi pareti. Non una semplice ricerca del cronometro, ma una combinazione di preparazione, resistenza, tecnica e capacità di muoversi su itinerari estremamente complessi mantenendo un ritmo fuori dal comune.

Il suo nome era diventato internazionale nell’ottobre 2024, quando, insieme a Brant Hysell, aveva abbattuto un record che resisteva da oltre vent’anni sulla via Lurking Fear, a El Capitan. Un’impresa che, riletta oggi, assume un significato ancora più forte: meno di due anni dopo, la sua vita sarebbe stata spezzata proprio tra quelle montagne della California che avevano rappresentato il centro della sua esperienza di climber.

Jake Whisenant, la tragedia nella Sierra Nevada

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, Whisenant si trovava nella Sequoia-Kings Canyon Wilderness per affrontare una prima salita quando si è verificato l’incidente. L’area è caratterizzata da un ambiente montano remoto, dove le operazioni di soccorso possono diventare particolarmente difficili per la conformazione del territorio e per la distanza dai punti di accesso.

Il National Park Service ha confermato di essere intervenuto per un incidente legato all’arrampicata. Le squadre di soccorso hanno lavorato per individuare e recuperare lo scalatore. La causa della morte è stata ricondotta alle conseguenze della caduta; il decesso è stato classificato come accidentale dalle autorità. I dettagli tecnici sulla dinamica dell’incidente non sono stati resi pubblici.

È una precisazione importante, perché nelle prime ore successive alla notizia si sono diffuse ricostruzioni non sempre coincidenti sulle date. L’incidente risale al 2 agosto, mentre le successive comunicazioni delle autorità hanno indicato il 3 agosto come data del decesso. Il corpo è stato recuperato nell’ambito delle operazioni di ricerca e soccorso.

La tragedia si è consumata lontano dalla celebrità costruita negli anni attraverso i record. Whisenant non era soltanto un atleta capace di scalare rapidamente alcune delle pareti più famose degli Stati Uniti. Per chi lo conosceva, era soprattutto una persona profondamente legata alla natura, alle montagne e alla ricerca di nuove esperienze.

Il record di Lurking Fear che lo aveva reso famoso

Il capitolo più importante della carriera di Jake Whisenant rimane quello scritto su El Capitan, l’immensa parete di granito che domina la Yosemite Valley.

Nel 2024 Whisenant e Brant Hysell affrontarono Lurking Fear, una delle vie più note della parete. Il risultato fu sorprendente: 2 ore, 55 minuti e 32 secondi. Il precedente riferimento apparteneva a Yuji Hirayama e Nick Fowler, che nel 2003 avevano completato l’itinerario in circa tre ore e quattro minuti. Il nuovo tempo cancellò quindi un primato rimasto imbattuto per oltre due decenni.

Il valore di quel risultato è difficile da comprendere osservando soltanto il cronometro. Lurking Fear è una lunga via su El Capitan, inserita in un ambiente verticale nel quale ogni errore può avere conseguenze enormi. Trasformare un’ascensione di questo tipo in una prova di velocità significa spostare al limite le esigenze fisiche e mentali dell’arrampicatore.

Il record di Whisenant e Hysell diventò così uno dei riferimenti della nuova generazione di speed climber impegnati sulle grandi pareti di Yosemite.

La prestazione non fu casuale. Era il risultato di un percorso nel quale Whisenant aveva progressivamente costruito una reputazione da specialista delle ascensioni rapide. La sua capacità di affrontare itinerari lunghi con ritmi sostenuti lo aveva portato a misurarsi con alcune delle linee più iconiche della Yosemite Valley.

El Capitan e la ricerca continua della velocità

El Capitan è molto più di una montagna famosa. Per generazioni di arrampicatori è diventato una sorta di laboratorio verticale, un luogo nel quale tecnica, resistenza e organizzazione possono essere portate a livelli estremi.

Su questa parete Whisenant aveva trovato uno dei terreni ideali per la propria filosofia. La velocità non significava semplicemente andare forte: significava ridurre al minimo ogni movimento inutile, conoscere la parete, anticipare le difficoltà e conservare lucidità anche quando la fatica cresce.

Il suo nome era comparso anche in relazione a The Prow, sulla Washington Column, un altro degli itinerari simbolici dell’arrampicata a Yosemite. In questo ambiente la sua attività aveva progressivamente assunto una dimensione sempre più ampia, con obiettivi cronometrici e nuove sfide.

La sua traiettoria sembrava quindi quella di un atleta ancora nel pieno della crescita. A 30 anni aveva già costruito un curriculum capace di attirare l’attenzione della comunità internazionale, ma aveva ancora davanti a sé moltissimi progetti.

Nel 2026 la doppia salita di The Nose

Uno degli ultimi episodi della carriera di Whisenant era arrivato nel maggio 2026, pochi mesi prima della tragedia.

Insieme a Noah Fox, lo scalatore aveva affrontato per due volte nella stessa giornata The Nose, probabilmente la via più celebre di El Capitan. Il tempo complessivo indicato per la doppia ascensione è stato di 14 ore e 38 minuti.

Anche in questo caso, il dato numerico racconta soltanto una parte della storia.

Completare The Nose una volta richiede già un enorme investimento fisico e mentale. Farlo due volte nella stessa giornata significa mantenere concentrazione e capacità tecnica mentre il corpo accumula una quantità considerevole di fatica. La seconda salita, inevitabilmente, diventa anche una prova di gestione dello sforzo e della lucidità.

Per Whisenant rappresentava un ulteriore passo nella sua esplorazione della velocità sulle grandi pareti.

Era una progressione coerente con il personaggio sportivo che aveva costruito: non fermarsi al record raggiunto, ma cercare continuamente un nuovo limite.

Una carriera costruita lontano dai riflettori

Whisenant non apparteneva al gruppo delle celebrità sportive conosciute dal grande pubblico. La sua notorietà era soprattutto concentrata nell’ambiente dell’arrampicata, dove i risultati tecnici vengono valutati con una conoscenza molto precisa delle difficoltà di una via.

Originario dell’Arizona e residente a Mammoth Lakes, in California, aveva studiato Environmental Studies alla University of California, Santa Barbara. Le persone che lo hanno ricordato dopo la sua morte hanno sottolineato anche aspetti della sua personalità lontani dai record: l’interesse per la natura, il surf, il cibo e una forte attenzione all’ambiente.

Questo elemento emerge con forza nei ricordi pubblicati dopo la tragedia. Il ritratto che ne viene fuori non è quello di un uomo definito esclusivamente dal cronometro.

Jake era il climber dei record, ma per amici e familiari era prima di tutto Jake.

È probabilmente questo il contrasto più doloroso emerso nelle ore successive alla notizia: da una parte l’atleta capace di affrontare pareti gigantesche a velocità straordinarie; dall’altra una persona descritta come curiosa, generosa e profondamente innamorata dell’ambiente naturale.

Il dolore della fidanzata Emma London

Tra i messaggi più intensi c’è quello della fidanzata Emma London, che ha scelto di ricordare Whisenant non attraverso i suoi record, ma attraverso il modo in cui guardava il mondo.

London ha raccontato il momento in cui ha ricevuto la telefonata che annunciava la morte del compagno, descrivendo lo shock di una perdita arrivata improvvisamente. Nel suo ricordo, Jake viene rappresentato come una persona che non cercava necessariamente la strada più semplice, ma quella capace di condurlo verso esperienze autentiche e profonde.

Il suo messaggio restituisce così una dimensione diversa dell’uomo dietro lo scalatore.

La montagna, nella vita di Whisenant, non era soltanto il luogo dei record. Era uno spazio nel quale osservare il paesaggio, confrontarsi con la difficoltà e assaporare il senso stesso dell’avventura.

È anche per questo che la sua morte ha colpito così duramente chi gli era vicino. Non è venuto a mancare soltanto un atleta di talento, ma una presenza considerata centrale nella vita di molte persone della comunità dell’arrampicata.

“Un vuoto incolmabile” tra amici e climber

Anche gli amici hanno affidato alla rete parole di cordoglio, descrivendo la scomparsa come una perdita improvvisa e devastante.

Il ricordo collettivo insiste su un punto: l’arrampicata rappresentava soltanto una parte della persona che era Whisenant. Il suo rapporto con la natura, l’attenzione verso gli altri e il modo intenso con cui viveva le esperienze sembrano essere rimasti impressi almeno quanto i risultati sportivi.

La comunità dell’arrampicata, abituata a celebrare tempi, record e prime ascensioni, si è trovata così a raccontare una storia diversa. Una storia nella quale il cronometro passa in secondo piano e resta soprattutto il ricordo di un giovane uomo morto mentre inseguiva una nuova linea su una parete ancora da esplorare.

La definizione di “scalatore dei record”, dunque, è corretta ma incompleta.

Whisenant aveva 30 anni e una carriera che sembrava ancora all’inizio della sua fase più importante.

L’eredità di Jake Whisenant

Il record di Lurking Fear rimane scritto nella storia dell’arrampicata di Yosemite. Il tempo di 2h55’32” con Brant Hysell appartiene alla cronologia delle grandi prestazioni di El Capitan e racconta la straordinaria velocità raggiunta da una coppia di climber su una parete che continua a rappresentare una delle massime sfide del big wall climbing.

Ma l’eredità di Whisenant non può essere ridotta a un numero.

Il suo percorso mostra l’evoluzione di una disciplina nella quale le grandi pareti non vengono affrontate soltanto per essere conquistate, ma anche per essere percorse in modi sempre più efficienti e ambiziosi. La sua generazione ha trasformato la velocità in una componente centrale della ricerca tecnica, portando sulle pareti di Yosemite un approccio sempre più vicino alla precisione assoluta.

Whisenant ne era diventato uno degli interpreti più riconoscibili.

La tragedia nella Sierra Nevada interrompe un percorso che sembrava destinato a produrre altri risultati, altre prime salite e altri tentativi sulle pareti californiane. Resta però una traccia già significativa: un record storico su Lurking Fear, una doppia salita di The Nose e una reputazione costruita in pochi anni tra alcune delle pareti più importanti del pianeta.

A ricordarlo, ora, non saranno soltanto i tempi registrati nei libri dei record.

Ci saranno soprattutto le persone che hanno condiviso con lui le montagne, le salite, i progetti e la vita quotidiana. E ci sarà la memoria di un giovane climber che aveva fatto della ricerca del limite una parte fondamentale della propria esistenza, senza smettere di vedere nella montagna qualcosa di più grande del risultato finale.

Jake Whisenant è morto a 30 anni. La sua ultima salita si è fermata nella Sierra Nevada, ma il segno lasciato sulle pareti di Yosemite e nella comunità dell’arrampicata è destinato a durare molto più a lungo di qualsiasi cronometro.