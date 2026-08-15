Dazi USA sui droni: Trump sfida la Cina e punta sul Made in USA

🌐 Dazi USA sui droni: Washington alza le tariffe fino al 100% per ridurre la dipendenza dalla tecnologia cinese e rafforzare la filiera americana dei velivoli senza pilota.

Gli Stati Uniti aprono un nuovo fronte nella guerra commerciale e tecnologica con la Cina. Questa volta il terreno di scontro sono i droni, un settore diventato strategico non soltanto per il mercato consumer, ma anche per sicurezza, difesa, agricoltura, logistica, infrastrutture e sorveglianza.

L’amministrazione di Donald Trump ha annunciato nuovi dazi sulle importazioni di droni e componenti, giustificando la decisione con motivazioni legate alla sicurezza nazionale e alla necessità di ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle catene di approvvigionamento estere.

La misura prevede un’imposizione particolarmente pesante per i velivoli considerati più sensibili: fino al 100% per determinati droni, mentre per modelli più piccoli e meno sensibili è previsto un dazio del 25%. Per alcuni prodotti provenienti da Paesi alleati sono invece previste aliquote inferiori. Le nuove misure entreranno in vigore progressivamente, con una prima scadenza fissata al 3 settembre.

Dazi sui droni, perché Trump ha deciso di intervenire

Il punto centrale della nuova strategia americana è la filiera produttiva. Washington non vuole limitarsi a rendere più costosi i droni importati: l’obiettivo dichiarato è favorire la nascita di una catena industriale nazionale capace di produrre velivoli, componenti elettronici e tecnologie critiche direttamente negli Stati Uniti.

La questione è particolarmente delicata perché il mercato dei droni è caratterizzato da una forte concentrazione produttiva. La cinese DJI, fondata nel 2006, è diventata il principale protagonista globale del settore e, secondo diverse stime, controlla oltre due terzi del mercato mondiale dei droni.

Il predominio non riguarda soltanto il prodotto finito. La dipendenza coinvolge infatti motori, batterie, sistemi di trasmissione video, sensori, controller di volo, magneti, elettronica e altri componenti essenziali.

È proprio questo il nodo che la Casa Bianca intende affrontare. Un drone assemblato negli Stati Uniti non è necessariamente un drone costruito interamente con tecnologia americana. Una parte significativa del valore industriale può ancora dipendere da fornitori stranieri.

Ed è per questo che la nuova politica tariffaria assume un significato più ampio rispetto a un normale provvedimento commerciale.

Il bersaglio non è soltanto DJI

Il nome DJI è inevitabilmente al centro della discussione, ma la strategia americana va oltre una singola azienda.

Negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno progressivamente irrigidito le regole nei confronti dei droni stranieri. La Federal Communications Commission ha inserito i droni e i componenti critici prodotti all’estero nella propria Covered List, impedendo ai nuovi prodotti interessati di ottenere le necessarie autorizzazioni per il mercato statunitense, con alcune importanti eccezioni per sistemi approvati dal governo e prodotti che rispettano determinati requisiti di produzione domestica.

A luglio, inoltre, la FCC ha aperto la strada a ulteriori restrizioni nei confronti dei droni stranieri considerati di livello militare, compresi sistemi dotati di capacità di impiego in sciami e sensori avanzati per l’imaging termico.

Il nuovo capitolo dei dazi completa quindi un percorso già iniziato.

Prima Washington ha limitato l’accesso regolamentare, ora interviene anche sul prezzo.

La combinazione delle due strategie potrebbe modificare profondamente il mercato americano: i prodotti stranieri diventano più difficili da autorizzare e, in determinati casi, molto più costosi da importare.

La tariffa del 100% cambia le regole del mercato

L’aspetto più significativo è la differenziazione tra le varie categorie di droni.

Secondo quanto annunciato, i velivoli ritenuti più sensibili dal punto di vista della sicurezza nazionale saranno sottoposti a una tariffa del 100%. Tra i criteri considerati rientrano dimensioni e capacità tecnologiche, compresi sistemi particolarmente avanzati o dotati di apparecchiature come l’imaging termico.

Per i droni più piccoli e meno sensibili viene invece prevista una tariffa del 25%.

La logica è chiara: non tutti i droni vengono considerati allo stesso modo, ma il governo americano vuole penalizzare soprattutto quelle categorie nelle quali la dipendenza straniera viene ritenuta più problematica.

Per gli importatori, tuttavia, il risultato potrebbe essere molto concreto. Un dazio elevato tende inevitabilmente a trasferirsi, almeno in parte, sul prezzo finale oppure a comprimere i margini di produttori e distributori.

Nel caso dei droni professionali, il problema può essere ancora più complesso. Aziende agricole, operatori industriali, società di ispezione e amministrazioni pubbliche utilizzano sistemi sofisticati che non possono essere sostituiti semplicemente con un prodotto consumer.

Cambiare fornitore significa spesso cambiare ecosistema tecnologico, formazione degli operatori, software, batterie, ricambi e procedure operative.

La Cina aveva già risposto a Washington

La nuova offensiva americana arriva dopo un’altra mossa significativa di Pechino.

La Cina ha recentemente introdotto controlli più severi sulle esportazioni di droni e tecnologie collegate verso gli Stati Uniti, inserendo inoltre aziende americane nelle proprie liste di restrizione.

La risposta cinese si inserisce in una spirale di misure e contromisure che ormai coinvolge sempre più settori tecnologici.

All’inizio di agosto Pechino aveva annunciato nuove misure contro imprese statunitensi e ulteriori controlli sulle esportazioni di droni destinati al mercato americano. Le autorità cinesi hanno collegato le decisioni alle restrizioni adottate da Washington nei confronti delle società cinesi e alle misure statunitensi legate anche alle accuse di lavoro forzato.

La dinamica è quindi quella di una guerra commerciale a bassa intensità ma ad altissimo contenuto tecnologico.

Ogni nuovo provvedimento cerca di colpire un punto vulnerabile dell’avversario: gli Stati Uniti puntano sul mercato e sulla domanda finale, mentre la Cina dispone di un enorme peso nella produzione e nell’approvvigionamento di componenti.

Perché i droni sono diventati una questione di sicurezza nazionale

A prima vista può sembrare sorprendente che un piccolo quadricottero venga trattato alla stregua di una tecnologia strategica.

In realtà, i droni hanno assunto un ruolo centrale nelle operazioni militari moderne e nelle infrastrutture civili.

Il conflitto in Ucraina ha dimostrato quanto rapidamente un drone commerciale possa trasformarsi in uno strumento di ricognizione, sorveglianza o supporto operativo. Ma la questione riguarda anche le applicazioni civili: un velivolo senza pilota può sorvolare impianti energetici, porti, reti ferroviarie, stabilimenti industriali e infrastrutture critiche.

Il problema non è soltanto il drone in sé. È soprattutto la provenienza dell’hardware e del software, il trattamento dei dati e il controllo della catena di fornitura.

Un’analisi del Center for Strategic and International Studies ha evidenziato quanto la produzione globale di droni dipenda ancora da materiali e componenti provenienti dalla Cina, comprese batterie agli ioni di litio, magneti in terre rare, fibra di carbonio e componentistica elettronica.

Questo significa che la vera partita potrebbe essere molto più grande dei dazi sui droni assemblati.

La sfida è conquistare il controllo dei colli di bottiglia industriali.

Il rischio: droni americani più costosi

Il progetto di rilocalizzazione della produzione presenta però un problema evidente: costruire una filiera nazionale richiede tempo e denaro.

Se un produttore americano deve sostituire rapidamente un fornitore cinese, non può sempre farlo mantenendo gli stessi prezzi.

Le alternative esistono, ma la capacità produttiva deve essere ampliata, certificata e resa competitiva. È un processo che può richiedere anni.

Per questo gli esperti prevedono che, almeno nel breve periodo, una parte dei costi possa ricadere sui consumatori e sulle imprese. Il passaggio a fornitori domestici o alleati può infatti aumentare il costo dei componenti e, di conseguenza, del prodotto finito.

Il paradosso della nuova strategia è dunque evidente: per ottenere maggiore indipendenza industriale, gli Stati Uniti potrebbero dover accettare prezzi più elevati nel breve termine.

La scommessa di Washington è che questo sacrificio iniziale produca una filiera più solida nel medio e lungo periodo.

L’Europa e gli alleati possono diventare fornitori alternativi

La politica americana non equivale a una chiusura totale verso tutti i produttori stranieri.

Le nuove tariffe prevedono infatti aliquote più contenute per alcuni partner internazionali. Droni e componenti provenienti da Unione europea, Giappone, Corea del Sud, Svizzera, Liechtenstein e Taiwan saranno soggetti a livelli inferiori rispetto ai prodotti maggiormente penalizzati, mentre per il Regno Unito è previsto un trattamento ancora più favorevole.

Questa distinzione rivela un altro elemento della strategia americana: non si tratta semplicemente di sostituire la Cina con una produzione esclusivamente statunitense.

Washington sembra voler costruire una rete di approvvigionamento più ampia, nella quale gli Stati Uniti mantengano il controllo dei nodi considerati strategici e possano contare su partner ritenuti affidabili.

Per l’industria europea potrebbe aprirsi una finestra di opportunità, soprattutto nei settori dei sensori, dell’ottica, dell’elettronica e dei sistemi software.

Ma anche l’Europa deve fare i conti con una dipendenza significativa dalla componentistica asiatica. Il problema della sovranità tecnologica, dunque, non riguarda soltanto Washington.

La vera battaglia sarà sui componenti

È probabilmente questo l’aspetto più importante da osservare nei prossimi mesi.

Un drone moderno è il risultato di una lunga catena produttiva. Il telaio rappresenta soltanto una parte del sistema. Il valore strategico si concentra sempre più in batterie, motori, sensori, chip, sistemi di navigazione, comunicazioni e software.

Se gli Stati Uniti riuscissero a produrre internamente il drone ma continuassero a importare componenti critici dalla Cina, la dipendenza non sarebbe realmente eliminata.

Per questo l’amministrazione americana sta cercando di spingere la produzione domestica anche attraverso iniziative di onshoring e programmi pubblici destinati a rafforzare l’industria nazionale dei droni. Il governo punta inoltre a favorire i produttori statunitensi negli acquisti pubblici e nel settore della difesa.

La partita, in altre parole, non si gioca sul semplice marchio stampato sulla confezione.

Si gioca molto più a monte.

Cosa può cambiare per il mercato dei droni

Nel breve periodo, il mercato americano potrebbe assistere a una fase di transizione.

I distributori dovranno rivedere i listini, le aziende potrebbero anticipare gli acquisti prima dell’entrata in vigore delle nuove tariffe e i produttori stranieri saranno incentivati a cercare nuove configurazioni della propria catena produttiva.

Nel medio periodo, invece, potrebbe accelerare la crescita dei produttori americani.

È una dinamica già visibile nel comparto della componentistica. Alcune società statunitensi stanno investendo nell’aumento della produzione interna proprio perché le nuove regole federali stanno creando una domanda crescente di componenti conformi alle norme americane e alle esigenze della difesa.

Il risultato potrebbe essere la nascita di un mercato più frammentato rispetto a quello attuale.

Per anni il settore dei droni ha beneficiato di enormi economie di scala concentrate soprattutto in Asia. Se la politica commerciale americana riuscirà nel suo intento, una parte di quella produzione potrebbe essere redistribuita tra Stati Uniti, Europa, Giappone e altri Paesi alleati.

Ma la domanda decisiva sarà una sola: quanto costerà questa diversificazione?

La sfida a DJI è anche una sfida all’intero modello cinese

Il caso DJI rappresenta bene la portata del problema.

L’azienda ha costruito il proprio successo attraverso una combinazione di ricerca tecnologica, produzione su larga scala, controllo della filiera e capacità di innovare rapidamente.

Sostituire un modello industriale di questo tipo non è semplice.

Gli Stati Uniti possono disporre di capitali, ricerca universitaria, grandi aziende tecnologiche e una potente industria della difesa. Ma devono trasformare questi vantaggi in capacità produttiva concreta.

Ed è proprio qui che si misurerà il successo dei nuovi dazi.

Se le tariffe serviranno soltanto a rendere più cari i droni importati, il risultato sarà soprattutto inflazionistico. Se invece accompagneranno investimenti, incentivi, ricerca e sviluppo di fornitori domestici, potranno diventare uno strumento di politica industriale.

La differenza tra i due scenari è enorme.

Una nuova fase della guerra tecnologica USA-Cina

La vicenda dei droni mostra come la competizione tra Washington e Pechino stia entrando in una fase diversa.

Non si parla più soltanto di acciaio, automobili o beni di consumo. Al centro ci sono tecnologie dual use, infrastrutture digitali, intelligenza artificiale, semiconduttori, robotica e sistemi autonomi.

I droni sono particolarmente importanti perché uniscono molti di questi elementi in un unico prodotto.

Per questo il nuovo regime tariffario va letto come parte di una strategia più ampia: ridurre le dipendenze considerate rischiose e costruire una base industriale nazionale capace di sostenere anche le esigenze della difesa.

La Cina, dal canto suo, sta dimostrando di poter utilizzare il proprio peso nella produzione e nelle esportazioni come leva negoziale.

Il confronto è quindi destinato a proseguire.

La data del 3 settembre rappresenta soltanto il primo appuntamento concreto. La vera conseguenza delle nuove misure si vedrà nei mesi successivi, quando produttori, importatori e grandi clienti americani dovranno decidere se pagare i nuovi costi, cambiare fornitore o investire direttamente nella produzione domestica.

E in questa scelta si gioca una partita che va ben oltre i droni.

La domanda non è più soltanto chi venderà il prossimo quadricottero agli americani. La domanda è chi controllerà la tecnologia, i componenti e le filiere che permettono a quel drone di volare.