Assad condannato a morte: la svolta giudiziaria in Siria

🌐 Assad condannato a morte in contumacia a Damasco per crimini di guerra e contro l’umanità: la sentenza segna un passaggio storico nella transizione siriana e apre un nuovo fronte sul piano della giustizia internazionale.

Per la prima volta, la giustizia della nuova Siria ha pronunciato una sentenza contro Bashar al-Assad, l’uomo che per quasi un quarto di secolo ha guidato il Paese e che, dopo la caduta del suo regime nel dicembre 2024, ha trovato rifugio in Russia. Il tribunale penale di Damasco lo ha condannato a morte in contumacia, riconoscendolo colpevole di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nel corso del conflitto siriano.

La decisione, arrivata l’11 agosto 2026, ha un peso che va ben oltre la pena prevista dal tribunale. Assad non era in aula e, allo stato attuale, non esiste una prospettiva concreta di una sua immediata consegna alle autorità siriane. Ma il verdetto stabilisce per la prima volta, attraverso un procedimento della giustizia nazionale, una responsabilità penale attribuita direttamente all’ex presidente per gli anni più sanguinosi della storia recente della Siria.

Il caso coinvolge anche il fratello minore Maher al-Assad, per anni comandante della potente Quarta Divisione corazzata, e altri esponenti dell’apparato militare e di sicurezza del precedente governo. La sentenza rappresenta così un primo banco di prova per la capacità delle nuove autorità di trasformare la promessa di giustizia per le vittime in un processo giudiziario destinato ad avere conseguenze politiche e internazionali.

Assad condannato a morte: cosa ha deciso il tribunale di Damasco

Secondo quanto riferito dopo l’udienza, Assad è stato ritenuto responsabile di una serie di reati particolarmente gravi. Tra le contestazioni figurano omicidio premeditato, uccisioni intenzionali, anche di minori, torture con esito mortale e privazioni della libertà. Le condotte sono state ricondotte dal tribunale alle categorie dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità.

La portata della sentenza è legata soprattutto al ruolo ricoperto dall’imputato. Non si tratta di un ex comandante locale o di un funzionario accusato di singoli episodi: Assad è stato presidente della Siria dal 2000 al 2024 e capo di un sistema politico, militare e di sicurezza che per decenni ha concentrato il potere nelle mani della famiglia Assad.

La guerra civile, esplosa nel 2011 dopo la repressione delle proteste contro il governo, si è trasformata in un conflitto internazionale nel quale sono intervenute potenze regionali e mondiali. La Siria è diventata uno dei principali teatri di guerra del XXI secolo, con città distrutte, milioni di sfollati e una lunga scia di sparizioni, torture e uccisioni.

Il tribunale di Damasco ha quindi collocato la responsabilità di Assad dentro una vicenda giudiziaria molto più ampia, quella della transizione avviata dopo la fine del suo regime.

Dalla repressione del 2011 alla caduta del regime

Per comprendere il significato della sentenza bisogna tornare al 2011, quando le proteste della primavera araba raggiunsero la Siria.

A Daraa, nel sud del Paese, l’arresto e la tortura di alcuni adolescenti accusati di aver scritto slogan contro il governo divennero uno dei simboli della repressione. Le manifestazioni si estesero rapidamente e la risposta delle autorità fu sempre più dura. Da quel momento la crisi politica si trasformò in una guerra che avrebbe coinvolto esercito, gruppi di opposizione, milizie locali, organizzazioni jihadiste e potenze straniere.

Nel corso degli anni il governo di Assad ha riconquistato ampie porzioni del territorio con il sostegno determinante di Russia e Iran, mentre le forze dell’opposizione sono rimaste frammentate e diversi attori internazionali hanno combattuto contro lo Stato islamico o sostenuto differenti schieramenti.

Il conflitto ha provocato circa mezzo milione di morti, oltre a milioni di persone costrette a lasciare le proprie case. Le stime possono variare a seconda dei criteri utilizzati per conteggiare le vittime, ma la dimensione della tragedia resta enorme. Reuters ricorda inoltre l’uso di tattiche estremamente dure, tra cui assedi e attacchi con armi chimiche, nel corso del lungo conflitto.

Le macerie di Aleppo, Homs, Ghouta e di numerosi altri centri urbani sono diventate il simbolo visibile di una guerra che ha devastato infrastrutture, abitazioni, ospedali e scuole.

La fuga a Mosca dopo il crollo del potere

Il finale del regime Assad è arrivato molto più rapidamente di quanto molti osservatori avessero previsto.

Nel dicembre 2024, un’offensiva delle forze ribelli ha travolto in pochi giorni le difese governative e raggiunto Damasco. L’apparato che aveva mantenuto il controllo della capitale per decenni è collassato e Bashar al-Assad è fuggito in Russia insieme alla famiglia. La sua partenza ha segnato la fine di oltre cinquant’anni di dominio della famiglia Assad sulla Siria.

Mosca ha concesso protezione all’ex presidente e ai suoi familiari. Da allora le informazioni sulla sua vita nella capitale russa sono rimaste limitate e le sue apparizioni pubbliche sono state estremamente rare. Ricostruzioni giornalistiche hanno indicato come possibile area di residenza il quartiere di Rublyovka, noto per la presenza di esponenti dell’élite economica e politica russa.

Il dato politico più importante, tuttavia, è un altro: l’uomo condannato a morte da un tribunale siriano si trova fuori dalla giurisdizione effettiva delle nuove autorità di Damasco.

È questo il principale ostacolo alla trasformazione della sentenza in una pena concretamente eseguibile.

Una condanna simbolica, ma con effetti internazionali

La condanna a morte in contumacia non significa che Assad sarà arrestato o giustiziato a breve. La Siria dovrebbe infatti ottenere la collaborazione della Russia per riportarlo nel Paese, uno scenario che appare tutt’altro che semplice.

Il processo ha però un valore che non può essere misurato soltanto attraverso la possibilità di eseguire materialmente la sentenza.

Un procedimento giudiziario può produrre atti, testimonianze, ricostruzioni e responsabilità formalizzate. In una fase di transizione, questo patrimonio può diventare fondamentale per costruire una memoria ufficiale dei crimini commessi e per distinguere le responsabilità individuali da quelle collettive.

La Syrian Network for Human Rights aveva già osservato, durante il procedimento, che un processo celebrato in assenza dell’ex presidente avrebbe potuto assumere un significato rilevante anche senza un’immediata possibilità di arrestarlo, contribuendo alla formazione di un quadro giudiziario documentato.

È un punto centrale anche per la credibilità della nuova Siria. La giustizia di transizione non consiste soltanto nel punire i responsabili, ma nel creare regole, prove e procedure attraverso le quali una società uscita dalla guerra possa affrontare il proprio passato.

Maher al-Assad e gli altri esponenti del vecchio regime

La sentenza non riguarda soltanto Bashar al-Assad.

Anche Maher al-Assad è stato condannato a morte in contumacia. Per anni ha rappresentato una delle figure più influenti dell’apparato militare siriano ed era alla guida della Quarta Divisione, una delle unità considerate più fedeli al regime.

Il suo nome è stato associato alla repressione interna e alle operazioni militari contro le aree controllate dall’opposizione. La sua fuga dalla Siria insieme ad altri esponenti dell’apparato ha reso necessario per le nuove autorità ricorrere, almeno in questa fase, a processi celebrati senza la presenza fisica degli imputati.

Tra i procedimenti figura anche quello relativo ad Atef Najib, ex responsabile della sicurezza politica nella provincia di Daraa e cugino della famiglia Assad. Il suo caso è particolarmente significativo perché riguarda proprio le prime fasi della repressione del 2011, considerate uno dei passaggi che contribuirono all’esplosione della rivolta nazionale.

La giustizia siriana sta quindi cercando di ricostruire una catena di responsabilità che parte dagli episodi della primavera del 2011 e arriva ai vertici dello Stato.

Il nodo più delicato: giustizia o vendetta politica?

È qui che comincia la parte più difficile della transizione.

Per le vittime del regime, una sentenza contro Assad può rappresentare un riconoscimento pubblico di sofferenze rimaste per anni senza risposta giudiziaria. Per le nuove autorità, invece, il processo può diventare uno strumento per dimostrare che il vecchio sistema non gode più dell’impunità di cui avrebbe beneficiato per decenni.

Ma la credibilità della giustizia transizionale dipenderà anche dal rispetto delle garanzie processuali.

La pena di morte introduce un ulteriore elemento di controversia. Alcuni osservatori ritengono che la massima sanzione possa essere percepita dalle vittime come una risposta adeguata alla gravità dei crimini; altri temono che l’esecuzione della pena capitale possa indebolire la prospettiva di una piena ricostruzione giudiziaria dei fatti e della responsabilità dei diversi livelli dell’apparato statale.

Il tema non riguarda soltanto Assad. Riguarda quale modello di Stato voglia diventare la Siria dopo la guerra.

Una transizione credibile dovrà dimostrare che la giustizia non cambia semplicemente vittime e carnefici, ma introduce un sistema nel quale le responsabilità vengono accertate attraverso procedure verificabili.

La sentenza riapre anche il dossier Russia

Il verdetto di Damasco porta inevitabilmente la questione sul piano diplomatico.

La Russia è stata per anni uno dei principali alleati internazionali di Assad e il sostegno militare russo ha contribuito a mantenere in piedi il suo governo durante le fasi più difficili della guerra. Dopo la caduta del regime, Mosca ha scelto di accogliere l’ex presidente.

Ora la nuova Siria chiede, almeno sul piano politico e giudiziario, che Assad possa essere sottoposto alla giustizia del Paese che ha governato.

Il caso Assad diventa così anche un test dei nuovi rapporti tra Damasco e Mosca. La Russia continua ad avere interessi strategici in Siria, compresi quelli legati alla presenza militare e alla sua influenza nel Mediterraneo orientale. Proprio l’11 agosto, Mosca e Damasco hanno annunciato un’intesa sul futuro delle strutture militari russe in Siria, a conferma del fatto che il rapporto bilaterale non è scomparso con la caduta dell’ex presidente.

Questo rende ancora più complessa la prospettiva di un’eventuale estradizione.

Il significato per le vittime e per il futuro della Siria

Dietro la formula giuridica della condanna in contumacia ci sono milioni di storie individuali.

Ci sono le famiglie di chi è stato ucciso, quelle di chi è scomparso nelle carceri, i sopravvissuti alla tortura, gli sfollati e coloro che hanno trascorso anni lontani dalle proprie città. Ci sono intere comunità che devono ancora ricostruire case e infrastrutture e, soprattutto, un tessuto sociale spezzato dalla guerra.

Per queste persone la sentenza non può essere considerata un punto d’arrivo.

Una condanna non ricostruisce una casa, non restituisce una persona scomparsa e non cancella quattordici anni di guerra. Può però contribuire a stabilire una verità giudiziaria e a sottrarre alla memoria del conflitto quella zona grigia nella quale le responsabilità rischiano di dissolversi.

La nuova Siria si trova dunque davanti a una scelta decisiva: utilizzare questi processi per costruire istituzioni più solide oppure trasformarli in semplici strumenti di punizione dei vinti.

Il primo scenario richiede tempo, prove, trasparenza e garanzie. Il secondo potrebbe offrire una risposta immediata alla rabbia accumulata, ma lascerebbe aperte le stesse ferite che la transizione dovrebbe invece provare a chiudere.

Assad resta a Mosca, ma il suo nome torna al centro della storia siriana

La parabola dell’ex presidente appare oggi quasi paradossale.

Nel dicembre 2024 Assad è fuggito dalla Siria mentre il suo sistema di potere crollava. Nel giro di meno di due anni, il suo nome è passato dall’essere quello del capo dello Stato a quello di imputato e condannato dalla giustizia della nuova Siria.

La sentenza dell’11 agosto 2026 non cambia, almeno nell’immediato, la sua condizione materiale: Assad resta in Russia e la pena capitale non può essere eseguita senza la sua cattura e senza una complessa evoluzione dei rapporti diplomatici.

Cambia però qualcosa sul piano politico e storico.

Per la prima volta, il nuovo potere siriano ha messo nero su bianco una responsabilità giudiziaria attribuita all’ex presidente per gli anni della guerra. È un passaggio che sarà osservato non solo in Medio Oriente, ma a livello internazionale, perché dalla capacità di Damasco di gestire questi procedimenti dipenderà una parte della credibilità della sua transizione.

La caduta di Assad aveva chiuso un’epoca. La condanna a morte apre ora un’altra partita: quella della resa dei conti con il passato e della costruzione di una giustizia capace di reggere anche dopo la fine della guerra.