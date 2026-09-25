J.L.-A.L. SS27, Möbius: quando la moda entra nella realtà della luce

Per la primavera-estate 2027, J.L.-A.L. parte dalla topologia, dalla fisica e dalla memoria per trasformare l’abito in una superficie da torcere, annodare e ricomporre. A fare da sfondo, un ambiente immerso nella luce gialla del sodio, sospeso tra laboratorio scientifico, architettura brutalista e ricordo cinematografico.

C’è qualcosa di straniante nelle immagini di J.L.-A.L. per la primavera-estate 2027. Un modello attraversa uno spazio di cemento, mentre sul pavimento una sequenza di piccoli parallelepipedi neri sembra tracciare una traiettoria, quasi un diagramma tridimensionale. Intorno, il pubblico osserva da dietro le ringhiere. Tutto è immerso in una luce gialla, uniforme e innaturale, che cancella quasi completamente la distinzione cromatica degli abiti e dell’ambiente.

È l’atmosfera di Möbius, la nuova collezione del brand, che prende il nome dalla celebre superficie matematica e sviluppa una riflessione su topologia, superfici, nodi, deformazione e invarianti.

L’idea è quella di prendere strutture riconoscibili e sottoporle a una trasformazione. Nella moda questo significa intervenire sull’archetipo del capo senza necessariamente cancellarlo: le forme rimangono leggibili, ma vengono allungate, ruotate, attorcigliate. Le cuciture diventano elementi strutturali; i bottoni e le finiture partecipano alla costruzione del volume; le superfici vengono trattate come qualcosa di manipolabile, quasi fosse materia geometrica.

La sensazione che restituiscono le immagini è quella di un esperimento in corso. L’ambientazione contribuisce in modo decisivo: il cemento, le pareti grezze, le aperture rettangolari e le ringhiere metalliche costruiscono uno spazio severo e quasi industriale. La presenza dei blocchi neri sul pavimento introduce invece una componente astratta, come se una formula matematica fosse uscita dalla pagina per occupare fisicamente la stanza.

Il risultato è volutamente distante dalla rappresentazione convenzionale dell’estate. Non c’è una spiaggia assolata, non c’è una palette luminosa, non c’è l’idea di leggerezza normalmente associata alla stagione. Al contrario, l’ambiente appare notturno, sospeso e quasi claustrofobico, nonostante le dimensioni dello spazio.

A determinare questa percezione è soprattutto la luce.

La press release immagina infatti la collezione all’interno dello spettro giallo della luce al sodio a bassa pressione. Nelle fotografie questa idea diventa immediatamente concreta: il giallo invade pavimento, pareti, abiti e pelle, riducendo drasticamente la varietà cromatica della scena. I capi sembrano appartenere allo stesso ambiente che li circonda, invece di emergere semplicemente da esso.

È un espediente che modifica anche il rapporto tra moda e fotografia. La luce non serve soltanto a illuminare gli abiti: diventa parte della loro costruzione visiva. Un cappotto, un pantalone o una borsa non vengono percepiti soltanto per il colore o per il tessuto, ma per come reagiscono a un ambiente luminoso che altera la nostra percezione.

La collezione parla, del resto, proprio di questo: di ciò che rimane invariato e di ciò che cambia a seconda del punto di vista. Il riferimento alla topologia è significativo perché una superficie può essere deformata senza perdere determinate proprietà fondamentali. Allo stesso modo, in Möbius l’archetipo del vestito rimane riconoscibile anche quando viene sottoposto a torsioni e trasformazioni.

La stessa tensione attraversa l’ambientazione. Lo spazio sembra reale e allo stesso tempo artificiale, quasi il set di un esperimento scientifico o di un film di fantascienza minimalista. Il pubblico, raccolto dietro le strutture metalliche, diventa parte della scena: osservatori di un fenomeno che si sta svolgendo davanti ai loro occhi.

È qui che entra in gioco anche il riferimento alla Conferenza Solvay del 1927, immaginata dalla collezione come punto di partenza narrativo. L’incontro storico, legato alle grandi discussioni sulla natura della realtà nella fisica moderna, viene trasformato da J.L.-A.L. in un’immaginaria fuga verso un luogo di riposo. Gli abiti formali associati a quel mondo vengono rilassati e ricontestualizzati, fino a incontrare un immaginario estivo più malinconico.

A questo si aggiunge il riferimento alla pittura di Alex Colville, in particolare alle sue scene balneari desaturate. Ma anche qui l’idea di estate viene filtrata e quasi privata del colore. L’effetto visivo delle fotografie suggerisce infatti un’estate osservata attraverso una memoria alterata: non un’immagine nostalgica perché invecchiata, ma perché privata di una parte della realtà che normalmente la rende riconoscibile.

Anche la materia segue questo processo di trasformazione. J.L.-A.L. parla del passaggio dal sintetico al naturale, evocato attraverso paglia e grano, e di un elaborato linguaggio di cuciture. Il naturale non viene però presentato in maniera rustica o letterale: viene tradotto in una serie di codici, strutture e dettagli che continuano la ricerca geometrica della collezione.

Nelle immagini, tutto sembra quindi obbedire alla stessa logica. Il corpo, l’abito, l’architettura e la luce diventano superfici dello stesso esperimento. Il modello avanza nello spazio mentre i volumi neri disegnano una traiettoria sul pavimento; alle sue spalle, il pubblico osserva. La scena ha qualcosa di teatrale, ma anche di scientifico: non è tanto una passerella quanto un’osservazione.

Ed è forse proprio questa la chiave di Möbius. La collezione non propone semplicemente nuovi vestiti, ma un modo diverso di guardare ciò che già conosciamo. Un cappotto rimane un cappotto, un pantalone rimane un pantalone, una cucitura rimane una cucitura. Cambiano la loro costruzione, il contesto e soprattutto la luce attraverso cui li percepiamo.

Come sintetizza la stessa press release: «The garment remains. What changes is what the light allows us to see.»

In Möbius, la luce non è dunque un semplice elemento scenografico. È l’ultima trasformazione della collezione: quella che prende un abito già costruito e, senza modificarlo fisicamente, ne modifica la realtà davanti ai nostri occhi.