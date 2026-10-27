Italia tra povertà e manovra | MetroZibaldone del 27 ottobre

🌐 Italia sotto pressione tra povertà, conti pubblici e giustizia. Oltre 5,4 milioni di persone vivono in povertà assoluta mentre il Governo cerca l’intesa sulla manovra economica. Svolta giudiziaria per l’omicidio di Giulia Tramontano, nuove richieste cautelari nell’inchiesta sull’ex Ilva e richiesta di ergastolo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Nel mondo Lula conquista nuovamente il Brasile. Piazza Affari chiude in rialzo e il calcio italiano si prepara alla nona giornata di Serie A.

Manovra economica, il Governo cerca miliardi e l’Italia aspetta risposte

La politica italiana chiude lunedì 26 ottobre con una certezza: la legge di bilancio è ancora un terreno di scontro tra promesse elettorali, vincoli europei e risorse insufficienti per soddisfare tutte le richieste della maggioranza. Il Governo punta a portare il provvedimento in Consiglio dei ministri mercoledì 28 ottobre, dopo un nuovo vertice tra Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e i leader dei partiti alleati.

La partita più delicata riguarda la possibilità di ottenere dall’Unione europea margini di flessibilità per gli interventi sull’energia. Bruxelles ha aperto al confronto sulle misure ammissibili, ma ha escluso dalla flessibilità gli aiuti collegati all’utilizzo dei combustibili fossili. Una distinzione decisiva per un Paese nel quale il costo dell’energia continua a condizionare imprese e famiglie.

Pensioni, Irpef, lavoro giovanile, sanità e sostegno alle aziende alimentano richieste che rischiano di superare le disponibilità finanziarie. La Lega insiste sulle pensioni anticipate a 64 anni e sulle misure fiscali per le partite Iva. Forza Italia punta ad ampliare il taglio dell’Irpef, mentre Noi Moderati propone agevolazioni per gli affitti a lungo termine e per i giovani al primo impiego.

Sul tavolo resta anche un contributo di circa 5 miliardi di euro dal sistema finanziario, con banche e assicurazioni al centro del confronto. Non è ancora definita la ripartizione dell’onere.

Intanto i sindaci chiedono risposte su servizi e costo della vita. Meloni ha confermato la disponibilità al confronto istituzionale, indicando la Conferenza Stato-Città come sede della discussione. La distanza tra le necessità dei territori e le risorse disponibili resta uno dei problemi politici più difficili da risolvere.

Povertà in Italia, oltre 5,4 milioni di persone nell’emergenza

Il rapporto sul Benessere equo e sostenibile presentato il 26 ottobre consegna una fotografia contraddittoria dell’Italia. Su 132 indicatori, 54 migliorano, 55 rimangono stabili e 23 peggiorano. Ma dietro l’apparente avanzamento statistico emerge un dato che pesa molto più delle medie: oltre 5,4 milioni di persone vivevano in povertà assoluta nel 2025.

Le famiglie coinvolte rappresentano l’8% del totale e le persone in questa condizione il 9,3% della popolazione residente. Il Mezzogiorno registra un’incidenza dell’11,5%, contro l’8,5% del Nord e il 7,4% del Centro.

Il rischio di povertà supera di 2,3 punti percentuali la media europea. Le difficoltà sono particolarmente evidenti tra le famiglie numerose e quelle con figli minorenni.

Il nodo non è soltanto quanti lavorano, ma quante persone riescono effettivamente a vivere con il proprio reddito. I progressi registrati in salute e sicurezza convivono con debolezze strutturali nell’istruzione, nella formazione e nella conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Sono numeri che impongono alla manovra economica una verifica concreta: l’efficacia delle politiche pubbliche non può essere misurata esclusivamente dagli stanziamenti annunciati, ma anche dalla loro capacità di ridurre il disagio materiale.

Giulia Tramontano, riconosciuta la premeditazione del femminicidio

La Corte d’assise d’appello di Milano ha riconosciuto l’aggravante della premeditazione per Alessandro Impagnatiello, già condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, uccisa il 27 maggio 2023 a Senago mentre era incinta di sette mesi.

Il processo d’appello bis era stato disposto dopo l’intervento della Cassazione, che aveva richiesto una nuova valutazione dell’aggravante precedentemente esclusa.

La decisione comporta anche tre mesi di isolamento diurno. I giudici depositeranno le motivazioni entro 45 giorni.

Gli elementi da approfondire comprendevano la somministrazione di veleno per topi alla vittima nei mesi precedenti il delitto e le ricerche online dell’imputato relative a sostanze letali.

I familiari di Giulia hanno accolto il verdetto con un applauso in aula. Il riconoscimento della premeditazione rappresenta un passaggio giudiziario fondamentale nella ricostruzione della volontà omicida e della preparazione del delitto.

Ex Ilva di Taranto, l’inchiesta sull’inquinamento investe i vertici

L’ex Ilva torna al centro di una vicenda giudiziaria di grande rilevanza ambientale e industriale. La Procura di Taranto ha chiesto gli arresti domiciliari per tre persone, tra cui l’ex amministratrice Lucia Morselli, nell’ambito di un’inchiesta sulle emissioni dello stabilimento tra il 2019 e il 2024.

Complessivamente risultano indagate 28 persone e cinque società, mentre sono state richieste misure interdittive per dieci soggetti.

Secondo l’ipotesi investigativa, alcune scelte gestionali avrebbero privilegiato produzione e profitti a danno della tutela ambientale. Le accuse devono essere vagliate dall’autorità giudiziaria e non costituiscono accertamenti definitivi di responsabilità.

Le richieste cautelari saranno valutate dal giudice dopo gli adempimenti previsti dalla procedura.

La questione riporta in primo piano il conflitto che accompagna da anni Taranto: salvaguardare occupazione e capacità produttiva senza sacrificare il diritto alla salute e alla sicurezza ambientale. Un equilibrio che non può essere affidato soltanto alle emergenze giudiziarie.

Villa Pamphili, chiesto l’ergastolo per Francis Kaufmann

La Procura di Roma ha chiesto l’ergastolo con tre anni di isolamento diurno per Francis Kaufmann, accusato dell’omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di appena 14 mesi. I corpi furono ritrovati nel parco romano di Villa Pamphili il 7 giugno 2025.

Durante la requisitoria il pubblico ministero ha ricostruito anche i controlli effettuati dalle forze dell’ordine prima della scoperta dei cadaveri, contestando la gestione di alcuni interventi e sollevando interrogativi sulla possibilità di proteggere la bambina.

Il processo non ha ancora prodotto una sentenza. Le responsabilità dell’imputato e gli eventuali profili di omissione dovranno essere valutati nelle sedi competenti.

La decisione della Corte è attesa per il 5 novembre.

Italia, Mattarella avverte sui pericoli della disinformazione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto a Firenze all’apertura del Festival delle Regioni, ha richiamato l’attenzione sul potere della disinformazione e sui rischi legati all’intelligenza artificiale.

Le notizie false diffuse attraverso la rete possono condizionare l’opinione pubblica e orientare decisioni individuali e collettive. Il Capo dello Stato ha chiesto un intervento rapido contro gli utilizzi impropri e incontrollati delle nuove tecnologie.

Un allarme istituzionale che riguarda direttamente la qualità della democrazia, mentre la diffusione dei contenuti digitali rende sempre più difficile distinguere informazioni autentiche, manipolazioni e materiali artificiali.

Mondo, Lula rieletto presidente del Brasile

Luiz Inácio Lula da Silva conquista un nuovo mandato presidenziale in Brasile. Il risultato ufficiale assegna al leader progressista il 51,76% dei voti, consentendogli di superare Flávio Bolsonaro in un ballottaggio segnato dalla contrapposizione tra due visioni politiche.

Lula, prossimo agli 81 anni, si prepara a governare il Paese per la quarta volta. Il risultato consolida la sua posizione istituzionale, ma testimonia anche una società profondamente divisa.

Il voto brasiliano assume rilevanza internazionale per il peso economico e diplomatico del Paese, per i rapporti con gli Stati Uniti e per il ruolo dell’Amazzonia nelle politiche ambientali.

La sfida della nuova presidenza sarà trasformare una vittoria elettorale relativamente stretta in una capacità effettiva di governo, in un contesto di polarizzazione politica ancora elevata.

Economia, Piazza Affari sale mentre incombono i conti pubblici

La Borsa di Milano ha chiuso la seduta del 26 ottobre con un progresso dell’1,29%, sostenuta dall’andamento positivo degli altri mercati europei e di Wall Street.

In evidenza Avio, in rialzo del 5,8%, e Technoprobe, salita del 5,5%. Acquisti significativi anche su Stellantis, Prysmian e Fincantieri. In flessione invece Tim ed Eni.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è sceso a 112 punti base, mentre il rendimento del titolo decennale italiano si è attestato al 4,48%.

La seduta positiva dei mercati si accompagna tuttavia a un confronto politico complesso sulla legge di bilancio. Le performance azionarie non cancellano le difficoltà sul fronte del potere d’acquisto e la necessità di individuare coperture per le misure economiche annunciate.

Sport, Serie A: il campionato riparte senza tregua

La giornata sportiva del 26 ottobre è stata dominata dalla preparazione del turno infrasettimanale di Serie A, dopo un’ottava giornata ricca di gol e risultati significativi.

La Juventus arriva dalla vittoria per 2-0 a Lecce, il Milan dal successo con identico punteggio a Udine e l’Inter dal 2-1 sulla Fiorentina. Spettacolare il 3-3 tra Napoli e Roma, mentre l’Atalanta ha pareggiato 4-4 contro il Frosinone.

Martedì 27 ottobre si apre la nona giornata con Sassuolo-Lazio alle 18.30, seguita da Roma-Cagliari e Torino-Como alle 20.45. Il programma proseguirà mercoledì con Milan-Bologna, Venezia-Inter, Genoa-Juventus e Monza-Napoli, tra le altre partite.

Le designazioni arbitrali sono già state comunicate: Zufferli dirigerà Sassuolo-Lazio, Feliciani Roma-Cagliari e Collu Torino-Como.

Martedì 27 ottobre, Parlamento e Piano Mattei sotto esame

La giornata di martedì 27 ottobre vedrà una fitta agenda istituzionale. Alla Camera, alle 11.30, è previsto l’esame con votazioni della legge sulla caccia, mentre il Senato affronterà dalle 15 il decreto scuola.

Alle 12.30 le commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato ascolteranno il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli sullo stato di attuazione del Piano Mattei per l’Africa.

A Roma, alle 10, è inoltre prevista l’assemblea celebrativa per i 125 anni della Confederazione italiana degli armatori, con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.