27 ottobre: Mattei, Benigni e le stelle | MetroLunario

MetroLunario, i santi, gli eventi e lo Zodiaco del giorno

🌐 Martedì 27 ottobre 2026, il MetroLunario attraversa la storia italiana con il 64° anniversario della morte di Enrico Mattei, il protagonista della rivoluzione energetica nazionale scomparso nel misterioso incidente aereo di Bascapè. Il calendario cristiano celebra Sant’Evaristo, uno dei primi pontefici, mentre Roberto Benigni compie 74 anni, celebrando una carriera che ha portato il cinema italiano fino agli Oscar. Spazio anche alla Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo, alla terapia occupazionale e alle questioni che riguardano cultura, salute e servizi pubblici. Nell’oroscopo, i Gemelli diventano il segno simbolicamente più fortunato della giornata, tra amore, soldi e benessere.

Santo del giorno: Sant’Evaristo, il Papa delle origini cristiane

Il 27 ottobre la tradizione cristiana ricorda Sant’Evaristo, uno dei primi successori dell’apostolo Pietro alla guida della comunità cristiana di Roma.

La sua storia appartiene a un’epoca nella quale essere cristiani non significava frequentare chiese monumentali o partecipare a grandi cerimonie pubbliche. Le prime comunità si riunivano in abitazioni private, cercando di organizzarsi all’interno di un Impero romano che guardava con crescente sospetto alla nuova religione.

Secondo la tradizione, Evaristo nacque a Betlemme, da una famiglia di origine greca, e divenne vescovo di Roma intorno al 97 dopo Cristo, durante il regno dell’imperatore Nerva o nei primi anni di Traiano.

Il suo pontificato sarebbe durato fino al 105 circa, ma le informazioni storiche sono scarse. A Evaristo vengono attribuite alcune disposizioni sull’organizzazione del clero romano, la cui autenticità rimane discussa.

La tradizione lo ricorda come martire, anche se non esistono prove storiche definitive sulle circostanze della morte.

La sua figura rappresenta soprattutto la continuità delle prime comunità cristiane, quando la struttura della Chiesa era ancora lontana da quella sviluppatasi nei secoli successivi.

San Frumenzio, l’uomo che portò il cristianesimo in Etiopia

Il 27 ottobre si ricorda anche San Frumenzio, protagonista della diffusione del cristianesimo nel regno africano di Axum.

Vissuto nel IV secolo, giunse nell’Africa orientale dopo un viaggio drammatico durante il quale venne fatto prigioniero. Divenuto una figura influente nella corte locale, favorì la nascita della comunità cristiana.

Fu successivamente consacrato vescovo da Atanasio di Alessandria, contribuendo a costruire una tradizione religiosa che avrebbe avuto un ruolo centrale nella storia dell’Etiopia.

Accadde oggi: 27 ottobre 1962, muore Enrico Mattei

È la sera del 27 ottobre 1962. Un piccolo aereo executive proveniente da Catania si avvicina all’aeroporto milanese di Linate. A bordo viaggia Enrico Mattei, presidente dell’ENI, uno degli uomini più potenti e discussi dell’Italia del dopoguerra.

Il velivolo precipita nelle campagne di Bascapè, in provincia di Pavia. Muoiono Mattei, il pilota Irnerio Bertuzzi e il giornalista statunitense William McHale.

Il disastro scuote il Paese. Mattei non è un dirigente qualsiasi: è l’uomo che ha trasformato un’azienda destinata alla liquidazione in uno strumento centrale dello sviluppo industriale italiano.

Nato ad Acqualagna nel 1906, partecipa alla Resistenza e, dopo la guerra, riceve l’incarico di liquidare l’Agip. Invece di smantellarla, decide di rilanciarla, intuendo l’importanza strategica dell’energia.

Nel 1953 nasce l’ENI, destinata a diventare una delle grandi imprese nazionali.

Mattei e le Sette Sorelle: la sfida che cambiò l’energia italiana

Mattei sviluppa una politica energetica autonoma, cercando accordi direttamente con i Paesi produttori di petrolio e opponendosi al predominio delle grandi compagnie internazionali, conosciute come Sette Sorelle.

La sua visione va oltre il petrolio. Considera l’energia uno strumento di indipendenza economica e diplomatica, fondamentale per la modernizzazione del Paese.

Il suo nome diventa anche simbolo di una stagione nella quale l’Italia investe nell’industria, nelle infrastrutture e nell’espansione internazionale.

La morte improvvisa interrompe questo progetto e apre uno dei casi più discussi della storia repubblicana.

Le prime indagini privilegiano l’ipotesi dell’incidente aereo. Successivamente emergono elementi che portano gli investigatori a considerare seriamente la possibilità di un sabotaggio.

La ricostruzione giudiziaria resta complessa, tra perizie, testimonianze e indagini svolte a distanza di decenni. Non sono stati individuati con sentenza definitiva i responsabili di un eventuale attentato.

Nel 2026 ricorrono 64 anni dalla morte di Mattei. Il suo nome conserva un’importanza particolare nel dibattito italiano su sicurezza energetica, rapporti con l’Africa e autonomia industriale.

Le sfide dell’approvvigionamento energetico contemporaneo sono molto diverse da quelle degli anni Sessanta, ma il problema centrale rimane riconoscibile: assicurare al Paese risorse strategiche e condizioni sostenibili per famiglie e imprese.

Nati il 27 ottobre: Roberto Benigni compie 74 anni

Il 27 ottobre 1952 nasce a Manciano La Misericordia, nel comune di Castiglion Fiorentino, Roberto Benigni, uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo.

Nel 2026 compie 74 anni, portando con sé una carriera nella quale comicità, poesia, cinema e provocazione si sono incontrati in una combinazione difficilmente imitabile.

Figlio di una famiglia di origini contadine, Benigni muove i primi passi nel teatro e nella televisione degli anni Settanta, conquistando rapidamente notorietà grazie a uno stile irriverente e imprevedibile.

Il successo cinematografico cresce con film come Non ci resta che piangere, realizzato insieme a Massimo Troisi, Johnny Stecchino e Il mostro.

Il momento più importante arriva con La vita è bella, film del 1997 nel quale affronta la tragedia della persecuzione nazista attraverso una storia che alterna comicità, fantasia e dolore.

Agli Oscar del 1999 il film conquista tre statuette, tra cui quella per il miglior film straniero e quella per il migliore attore protagonista assegnata a Benigni.

La celebre esuberanza con cui festeggia il riconoscimento entra nella storia televisiva mondiale.

Negli anni successivi l’artista dedica grande attenzione anche a Dante Alighieri, alla Divina Commedia e alla divulgazione culturale, contribuendo a rendere accessibili al grande pubblico pagine fondamentali della letteratura italiana.

Gli altri compleanni celebri del 27 ottobre

Nello stesso giorno, nel 1958, nasce Simon Le Bon, cantante dei Duran Duran, che nel 2026 compie 68 anni.

Il calendario ricorda anche Theodore Roosevelt, presidente statunitense nato il 27 ottobre 1858, e John Cleese, comico e attore britannico nato nel 1939, che raggiunge gli 87 anni.

Tra i protagonisti italiani figura inoltre Francesco D’Onofrio, giurista e politico nato il 27 ottobre 1939, scomparso nel 2022.

Eventi e curiosità: il 27 ottobre celebra la memoria audiovisiva

Il 27 ottobre si celebra la Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo, dedicata alla salvaguardia di film, registrazioni sonore, documentari, programmi televisivi e archivi storici.

In Italia la ricorrenza assume un significato particolare. Il nostro Paese custodisce un patrimonio cinematografico e televisivo straordinario, fatto di opere celebri ma anche di milioni di immagini che raccontano la vita quotidiana.

Basti pensare ai cinegiornali del Novecento, alle prime trasmissioni televisive, ai documentari delle città italiane prima della ricostruzione e alle interviste a personaggi che hanno segnato la storia nazionale.

Il tema dell’edizione 2026, «La tua finestra sul mondo», richiama proprio il ruolo delle testimonianze audiovisive nella comprensione delle società e delle loro trasformazioni.

Pellicole, archivi e memoria digitale: una sfida culturale

Conservare questi materiali non significa semplicemente depositarli in un magazzino. Le pellicole possono deteriorarsi, i nastri magnetici perdere qualità e i vecchi supporti diventare illeggibili.

La digitalizzazione degli archivi rappresenta quindi una priorità culturale ed economica, perché permette di salvaguardare materiali spesso unici e di renderli accessibili alle nuove generazioni.

In un’epoca dominata dai video pubblicati sui social, la ricorrenza ricorda anche l’importanza di verificare l’autenticità delle immagini e di distinguere le testimonianze storiche dalle ricostruzioni artificiali.

Giornata mondiale della terapia occupazionale: ritrovare autonomia

Un’altra ricorrenza del 27 ottobre è la Giornata mondiale della terapia occupazionale, dedicata a una professione sanitaria che aiuta le persone a recuperare o mantenere autonomia nelle attività quotidiane.

La terapia occupazionale si rivolge, tra gli altri, a persone con disabilità, anziani, pazienti in riabilitazione e individui con difficoltà motorie o cognitive.

Gli interventi possono riguardare gesti apparentemente semplici, come vestirsi, preparare un pasto, scrivere, utilizzare strumenti domestici o organizzare le attività quotidiane.

Per una persona che ha subito un ictus, ad esempio, riuscire nuovamente a prepararsi una colazione può rappresentare un risultato importante quanto il recupero di una specifica capacità motoria.

Anziani e disabilità: una questione che riguarda le famiglie

Con l’invecchiamento della popolazione italiana cresce l’attenzione verso servizi che favoriscono l’autonomia personale e riducono il carico assistenziale delle famiglie.

La terapia occupazionale può comprendere anche la valutazione dell’ambiente domestico e l’individuazione di ausili che rendano più sicure le attività.

L’obiettivo è migliorare la partecipazione alla vita quotidiana, tenendo conto delle capacità individuali e delle necessità concrete della persona.

Segno zodiacale più fortunato del 27 ottobre: Gemelli

Per martedì 27 ottobre 2026, il segno protagonista del MetroLunario è quello dei Gemelli, che raccoglie simbolicamente il testimone dal Toro, protagonista del giorno precedente.

Il quadro astrologico presenta il Sole in Scorpione, Mercurio retrogrado nello stesso segno, Venere retrograda in Bilancia, Marte e Giove in Leone e Urano in Gemelli.

La Luna attraversa il Toro per gran parte della giornata, entrando nei Gemelli durante la notte secondo il calendario astronomico italiano.

Proprio il passaggio lunare e la presenza di Urano nel segno suggeriscono, nella tradizione astrologica, un clima favorevole a curiosità, comunicazione e nuove idee.

Per i Gemelli il tema simbolico della giornata è rinnovare il modo di affrontare le situazioni quotidiane, senza lasciare che entusiasmo e impazienza prendano il sopravvento.

Mercurio retrogrado richiama invece l’attenzione sui dettagli e sulla necessità di verificare le informazioni prima di assumere decisioni.

Gemelli: fortuna in amore, soldi e salute del 27 ottobre

Amore: la lettura zodiacale associa la giornata al desiderio di dialogo e alla riscoperta della complicità. Per le coppie, il tema è affrontare con chiarezza piccoli malintesi. Per i single, curiosità e spontaneità accompagnano simbolicamente le occasioni di incontro, soprattutto nei contesti culturali e sociali.

Soldi: la presenza di Urano in Gemelli viene tradizionalmente collegata a idee innovative e soluzioni alternative. La giornata può offrire lo spunto per rivedere progetti professionali, confrontare offerte e analizzare nuove opportunità. Prima di affrontare spese importanti rimane utile verificare condizioni economiche, costi e scadenze.

Salute: la simbologia dei Gemelli richiama movimento, curiosità e attività mentale. Il 27 ottobre può essere dedicato a una camminata, a un momento di lettura o a un’attività rilassante capace di interrompere i ritmi della giornata. Alimentazione equilibrata, regolarità del sonno e movimento adeguato alle proprie condizioni contribuiscono al benessere quotidiano.

MetroLunario elaborato a cura di Astrolabio