Italia sotto attacco e in affanno: MetroZibaldone del 13 novembre

🌐 MetroZibaldone racconta un’Italia stretta tra nuove minacce alle scuole, emergenza maltempo, tensioni sulla manovra economica e interrogativi sulla sicurezza delle istituzioni. Il confronto politico cerca un’unità difficile mentre imprese e sindacati raggiungono un’intesa sui salari. Sullo sfondo, le guerre e le rivalità internazionali continuano a minacciare la stabilità europea. Nel calcio, invece, la Nazionale italiana travolge la Francia 3-1, regalando al Paese una delle rare giornate di entusiasmo collettivo.

Scuole nel mirino, altre 3.800 minacce: l’Italia non si piega al terrore digitale

Non è più soltanto una questione di email anonime, falsi allarmi o provocazioni telematiche. La nuova offensiva di messaggi minatori contro migliaia di scuole italiane mette alla prova la capacità dello Stato di difendere la normalità democratica.

Dopo le minacce inviate l’11 novembre a circa seimila istituti, nella giornata del 12 novembre un’altra ondata ha raggiunto circa 3.800 scuole, alimentando preoccupazione tra dirigenti, insegnanti, studenti e famiglie.

Le autorità hanno mantenuto un atteggiamento prudente, evitando evacuazioni indiscriminate in assenza di elementi concreti di pericolo. Gli investigatori stanno ricostruendo l’origine dei messaggi, riconducibili a diverse caselle utilizzate per gli invii massivi e contrassegnati da firme riconducibili al nome Antropov.

Il problema, tuttavia, supera la dimensione strettamente investigativa. Una minaccia diffusa su scala nazionale, anche quando infondata, può paralizzare servizi essenziali, creare insicurezza e alterare la vita collettiva.

L’obiettivo di chi organizza operazioni simili potrebbe non essere colpire materialmente un edificio, ma convincere una comunità intera a vivere nella paura. È un’ipotesi investigativa da verificare, non una responsabilità già accertata.

La risposta delle istituzioni deve essere ferma, tecnologicamente avanzata e soprattutto proporzionata. Perché sarebbe un ulteriore successo degli intimidatori trasformare ogni giornata scolastica in un’emergenza permanente.

Meloni incontra le opposizioni: sulla sicurezza l’unità è necessaria, ma non basta

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle opposizioni per affrontare l’emergenza degli allarmi nelle scuole e delle intimidazioni informatiche.

Al tavolo hanno partecipato, tra gli altri, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, insieme ai vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini.

L’appello all’unità nazionale lanciato dalla premier rappresenta un segnale politico importante. Le opposizioni si sono dichiarate disponibili alla collaborazione, chiedendo però trasparenza e confronto nelle sedi istituzionali competenti.

È precisamente su questo terreno che si misurerà la solidità dell’iniziativa.

La sicurezza dello Stato non può essere considerata proprietà esclusiva del governo, così come la critica politica non deve trasformarsi in sabotaggio delle risposte comuni.

La cybercriminalità, la disinformazione e le operazioni di intimidazione richiedono strumenti operativi, investimenti nelle infrastrutture digitali e coordinamento tra apparati di sicurezza.

Ma richiedono anche una cultura democratica capace di distinguere l’emergenza autentica dal suo eventuale sfruttamento propagandistico.

Quando sono coinvolti bambini, studenti e servizi pubblici essenziali, la ricerca del consenso dovrebbe cedere il passo alla responsabilità istituzionale.

Maltempo, fiumi in piena e dispersi: il territorio italiano torna a tremare

L’emergenza climatica torna a presentare il conto a un Paese che continua a conoscere i propri rischi idrogeologici senza riuscire sempre a prevenirne le conseguenze.

Le forti piogge del 12 novembre hanno provocato criticità in diverse regioni, con corsi d’acqua ingrossati, frane e allagamenti.

A Ventimiglia la piena del fiume Roja ha investito un accampamento di migranti: undici persone sono state tratte in salvo, mentre risultavano in corso ricerche di eventuali dispersi.

In Toscana il Serchio è esondato lungo un tratto della strada statale 12, mentre nell’area spezzina alcuni anziani sono stati soccorsi dopo essere rimasti intrappolati in automobile.

La Protezione civile ha segnalato una situazione di attenzione diffusa, con allerte di diverso livello in numerose regioni.

Ogni nuova ondata di maltempo rimette sul tavolo la stessa domanda: perché l’Italia riesce spesso a organizzare soccorsi efficaci, ma fatica a costruire una prevenzione altrettanto capillare?

Il dissesto idrogeologico non nasce soltanto dalla violenza delle precipitazioni. Pesano l’urbanizzazione disordinata, la manutenzione insufficiente, la fragilità degli argini e una pianificazione del territorio troppo frequentemente subordinata alle urgenze del momento.

Investire nella prevenzione non è una spesa accessoria: significa ridurre i danni economici, proteggere infrastrutture e, soprattutto, salvare vite.

Salari e contratti, accordo tra imprese e sindacati: ora servono risultati

Dopo una trattativa durata quasi diciotto ore, Cgil, Cisl, Uil e tredici associazioni datoriali hanno raggiunto un’ipotesi di accordo quadro destinata a incidere sulla contrattazione collettiva.

Il confronto ha coinvolto alcune delle principali rappresentanze produttive del Paese, comprese Confindustria, Confcommercio, organizzazioni dell’artigianato e cooperative.

Al centro dell’intesa figurano recupero del potere d’acquisto, rinnovi contrattuali, rappresentatività delle organizzazioni, sicurezza sul lavoro, formazione e partecipazione.

Particolarmente significativa è la volontà di contrastare i cosiddetti contratti pirata, accordi sottoscritti da soggetti scarsamente rappresentativi che possono contribuire alla compressione delle retribuzioni e delle tutele.

Il governo ha accolto positivamente il risultato. Ma il giudizio politico e sociale dipenderà dagli effetti effettivi.

Perché il problema italiano non consiste soltanto nella mancanza di regole, ma anche nella distanza tra i principi proclamati e le condizioni reali di milioni di lavoratori.

Un salario che non consente di vivere dignitosamente non diventa accettabile soltanto perché previsto formalmente da un contratto.

L’accordo rappresenta un possibile punto di partenza. Per trasformarlo in una svolta serviranno rinnovi tempestivi, produttività, investimenti e una redistribuzione più equilibrata della ricchezza prodotta.

Manovra 2027, sanità e scuola sul tavolo: la maggioranza cerca una via d’uscita

La legge di bilancio continua a rappresentare uno dei passaggi più delicati per il governo.

Le richieste di modifica si concentrano soprattutto su scuola, sanità e pensioni, mentre i partiti della coalizione tentano di conciliare priorità differenti senza compromettere gli equilibri finanziari.

Particolarmente controversa è la prospettiva di una riduzione di circa settemila unità tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Sulla sanità rimane aperta la questione delle risorse necessarie per sostenere servizi territoriali, personale e strutture pubbliche.

Anche il capitolo previdenziale continua ad alimentare pressioni per correttivi.

Nel frattempo, il confronto si estende alle misure fiscali, ai crediti collegati al Superbonus e alle richieste provenienti dal settore dell’editoria.

Il rischio è che la manovra si trasformi in un gigantesco esercizio di compensazione politica, nel quale ogni partito cerca una bandierina mentre i problemi strutturali restano irrisolti.

La sostenibilità dei conti pubblici è una necessità, non un capriccio burocratico. Ma la disciplina finanziaria deve accompagnarsi a scelte capaci di sostenere sviluppo, servizi essenziali e coesione sociale.

Tagliare senza riformare significa soltanto spostare le difficoltà nel futuro. Promettere senza coperture significa fare altrettanto.

Caso Borsellino, nuove indagini sull’agenda rossa

Un nuovo sviluppo investigativo riporta al centro dell’attenzione uno dei misteri più inquietanti della storia repubblicana: la scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

La Procura di Caltanissetta ha disposto perquisizioni nei confronti dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, nell’ambito degli approfondimenti investigativi sulla vicenda.

Gli accertamenti non costituiscono una prova di responsabilità e resta imprescindibile il principio della presunzione di innocenza.

Ma il significato storico del caso è enorme. L’agenda scomparsa dopo la strage di via D’Amelio continua a rappresentare il simbolo di una verità che lo Stato non è ancora riuscito a ricostruire interamente.

A più di trent’anni dall’assassinio di Borsellino, il Paese ha il diritto di conoscere tutto ciò che è possibile accertare, senza omissioni, scorciatoie o processi mediatici.

Libertà editoriale, continua il confronto sul manuale scolastico

Rimane aperta la controversia tra il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e gli autori di un manuale di storia pubblicato da Laterza.

Gli autori hanno ribadito pubblicamente la propria autonomia e contestato quelle che considerano pressioni indebite sul contenuto dell’opera.

Il confronto mette in evidenza una questione che va oltre le appartenenze politiche.

Un rappresentante delle istituzioni può legittimamente criticare un libro, ma il confine tra critica pubblica e pressione esercitata attraverso il peso della carica ricoperta richiede particolare attenzione.

La libertà editoriale non rende un testo immune da contestazioni. Allo stesso modo, il ruolo istituzionale non dovrebbe trasformare una divergenza di interpretazione storica in un tentativo di condizionare le scelte autonome degli editori.

Difendere questa distinzione significa tutelare il pluralismo culturale, uno dei fondamenti della democrazia.

Mondo: diplomazia, guerre e un’Europa in cerca di autorevolezza

Ucraina, colloqui ad Abu Dhabi: la pace si avvicina, ma resta lontana

La diplomazia internazionale tenta di aprire nuovi spiragli nella guerra tra Russia e Ucraina.

I colloqui trilaterali di Abu Dhabi, con la partecipazione di rappresentanti americani, russi e ucraini, hanno consentito di porre le basi per un possibile nuovo scambio di prigionieri.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito seri e sostanziali i negoziati, pur riconoscendo la necessità di proseguire il confronto.

Restano però irrisolte questioni decisive: territori occupati, garanzie di sicurezza, prospettive di cessate il fuoco e futuro assetto strategico europeo.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha accolto con cautela gli sviluppi diplomatici, ribadendo che il percorso verso una pace effettiva rimane lungo.

Il pericolo è confondere il ritorno del dialogo con il raggiungimento della pace. Un accordo che non garantisca condizioni di sicurezza sostenibili potrebbe limitarsi a congelare temporaneamente il conflitto, preparando nuove tensioni.

L’Europa chiede di partecipare stabilmente ai negoziati. È una richiesta legittima, ma che impone anche una responsabilità: superare le divisioni interne e definire una strategia comune.

Medio Oriente e Ucraina, la crisi energetica pesa sul futuro europeo

La Banca centrale europea mette in guardia dai rischi derivanti dalla persistente instabilità internazionale.

Le guerre e le tensioni geopolitiche possono incidere sulle forniture energetiche, alimentare nuovi rincari e frenare gli investimenti.

L’Europa appare particolarmente esposta, sia per la dipendenza da alcune importazioni strategiche sia per la difficoltà di coordinare politiche industriali ed energetiche comuni.

La sicurezza economica europea non può continuare a dipendere esclusivamente dalla speranza che le crisi internazionali si risolvano spontaneamente.

Diversificazione energetica, innovazione tecnologica, tutela delle filiere produttive e coordinamento politico diventano componenti essenziali della sovranità economica.

Il nodo è tanto più urgente per l’Italia, dove la struttura produttiva è caratterizzata da moltissime piccole e medie imprese particolarmente sensibili alle variazioni dei costi.

Economia: l’Europa rallenta, famiglie e imprese pagano

Bce, inflazione al 4,8% e rischio di nuove tensioni sui mercati

La BCE descrive un’economia europea ancora in crescita, ma attraversata da fragilità crescenti.

L’inflazione dell’area euro ha raggiunto il 4,8% in ottobre, mentre le incertezze energetiche e finanziarie complicano il quadro.

In Italia, lo spread tra BTP e Bund tedeschi ha chiuso la seduta del 12 novembre a 104,4 punti base, con il rendimento del titolo decennale vicino al 4,39%.

Numeri che devono essere letti senza allarmismi, ma neppure con superficialità.

Il rialzo dei rendimenti incide sul costo del finanziamento pubblico, mentre l’inflazione riduce la capacità di acquisto delle famiglie.

La vera questione economica del 2027 sarà impedire che l’aumento del costo della vita neutralizzi qualsiasi miglioramento retributivo.

Per questo la manovra italiana e le politiche europee dovranno essere valutate non soltanto sulla base dei saldi di bilancio, ma anche per la capacità di proteggere redditi, consumi e investimenti produttivi.

Oggi il confronto sulla manovra e i nuovi dati economici

La giornata del 13 novembre prevede appuntamenti importanti per la politica economica nazionale.

A Palazzo Chigi è atteso il confronto tra governo, organizzazioni imprenditoriali e sindacati sulla legge di bilancio.

In calendario anche la diffusione dei dati Istat sul commercio estero e sui prezzi all’importazione, oltre al Rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d’Italia.

A Roma si apre il Forum di Piccola Industria di Confindustria, mentre sui mercati si attendono anche valutazioni sul merito di credito sovrano italiano.

Sono appuntamenti che aiuteranno a comprendere quanto siano solide le prospettive economiche del Paese e quali margini reali esistano per sostenere crescita e occupazione.

Sport: l’Italia travolge la Francia, Esposito accende il futuro

Nations League, gli Azzurri vincono 3-1 e conquistano il primato

Pio Esposito 26′, 75′ (rig.) · Frattesi 63′ Olise 10′ (Francia)

L’Italia di Roberto Mancini firma una delle vittorie più significative del proprio percorso di ricostruzione, superando 3-1 la Francia a San Siro.

Il successo arriva al termine di una partita cominciata nel peggiore dei modi, con il vantaggio francese firmato da Olise dopo un errore di Gianluigi Donnarumma.

La reazione azzurra porta la firma di Francesco Pio Esposito, che pareggia al 26′ sfruttando un assist di Cambiaghi.

Nella ripresa Sebastiano Esposito spreca un calcio di rigore, ma l’Italia non perde fiducia. Frattesi firma il sorpasso e Pio Esposito completa la propria doppietta trasformando un secondo penalty.

Una vittoria di carattere, ma soprattutto un segnale di rinascita per una Nazionale che cerca di riconquistare credibilità internazionale.

Il giovane attaccante diventa il simbolo di una generazione chiamata a restituire ambizione al calcio italiano.

Con il successo sui francesi, gli Azzurri salgono a dieci punti e conquistano il primo posto nel girone di Nations League.

Domenica 15 novembre, a Bruxelles contro il Belgio, basterà un pareggio per assicurarsi matematicamente la qualificazione ai quarti.

Ma oltre ai calcoli conta il segnale tecnico e psicologico: l’Italia ha dimostrato di poter affrontare una grande potenza calcistica senza rinunciare al coraggio.

La speranza è che questa volta i giovani non vengano celebrati soltanto dopo una vittoria, ma diventino davvero il centro del progetto sportivo nazionale.

Domani, 14 novembre: la prevenzione del diabete diventa protagonista

Sabato 14 novembre ricorre la Giornata mondiale del diabete, appuntamento internazionale dedicato alla sensibilizzazione, alla diagnosi precoce e alla prevenzione. Il tema scelto per il 2026 è Agire precocemente sul diabete, un invito a riconoscere tempestivamente i fattori di rischio e a migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria.

In diverse città italiane sono previsti incontri informativi e iniziative sanitarie. A Milano, ad esempio, l’Ospedale San Paolo organizza nella mattinata screening della glicemia, valutazioni dei fattori di rischio cardiovascolare e consulenze nutrizionali.

È una ricorrenza che ricorda quanto la salute pubblica dipenda anche dalla capacità di intervenire prima che una malattia provochi complicazioni.

La prevenzione non dovrebbe essere un privilegio riservato a chi dispone delle risorse economiche o del tempo necessario per accedere alle cure.

Investire nella diagnosi precoce significa tutelare la qualità della vita, ridurre le disuguaglianze e contribuire alla sostenibilità futura del servizio sanitario nazionale.

Un messaggio particolarmente importante in una stagione in cui l’Italia discute di bilanci, tagli e risorse, spesso dimenticando che la salute dei cittadini dovrebbe rappresentare il punto di partenza di ogni scelta politica.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.