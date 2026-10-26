Italia, la protesta sfida il governo | MetroZibaldone del 26 ottobre

Italia, la protesta sfida il governo | MetroZibaldone

🌐 Proteste contro il carovita, piazze presidiate e un Paese attraversato dalla tensione sociale: nove sindaci chiedono a Meloni risposte urgenti. Fermi, arresti e inchieste riaccendono lo scontro sulla sicurezza. Sul tavolo del governo la difficile manovra 2027, mentre l’Ucraina attende una tregua umanitaria. Nello sport Antonelli trionfa in Formula 1, Inter e Lazio guidano la Serie A.

Carovita, nove sindaci sfidano Meloni: basta risposte di polizia

L’Italia apre la settimana con una frattura politica e sociale che non si lascia archiviare con qualche arresto e un rafforzamento dei presidi di sicurezza. Domenica 25 ottobre, nove sindaci di centrosinistra hanno chiesto un confronto urgente con il governo di Giorgia Meloni per affrontare la protesta contro il costo della vita che continua a scuotere numerose città.

Da Roma a Milano, da Torino a Bologna, i primi cittadini hanno denunciato le crescenti difficoltà di famiglie, lavoratori e imprese schiacciati dai prezzi dell’energia, dei trasporti e delle abitazioni. Il messaggio politico è inequivocabile: condannare la violenza non basta se rimangono irrisolte le ragioni economiche della protesta.

Roberto Gualtieri, Beppe Sala, Matteo Lepore, Stefano Lo Russo, Gaetano Manfredi, Sara Funaro, Silvia Salis, Vito Leccese e Massimo Zedda chiedono che la risposta dello Stato non si esaurisca nel controllo delle piazze.

Sicurezza e disagio sociale, due problemi da non confondere

Il bilancio delle manifestazioni del 24 ottobre, consolidato nella giornata successiva, fotografa una mobilitazione accompagnata da un imponente apparato di sicurezza: quasi cinquemila persone identificate, 371 sottoposte a fermo, nove arrestate. Tra le persone fermate figurano 110 minorenni.

I numeri testimoniano l’ampiezza dell’operazione, ma non autorizzano a trasformare ogni manifestante in un sospetto. A Milano migliaia di persone hanno sfilato prevalentemente in modo pacifico. Altrove si sono registrati scontri e feriti.

È proprio questa distinzione che la politica rischia di perdere: il diritto di manifestare pacificamente deve convivere con la tutela dell’ordine pubblico, senza offrire impunità ai violenti né criminalizzare il dissenso.

Milano, l’inchiesta sul Movimento 17 ottobre

L’inchiesta milanese sul cosiddetto Movimento 17 ottobre aggiunge un elemento inquietante al quadro delle tensioni nazionali. Al centro degli accertamenti figura un giornalista freelance italiano di trent’anni, Youssef Siher, fermato su disposizione della Procura di Milano e indagato per istigazione a delinquere e altri reati.

Gli investigatori stanno ricostruendo il ruolo attribuito all’uomo nella promozione delle mobilitazioni diffuse attraverso i social network. La sua eventuale responsabilità penale resta da accertare e deve essere valutata nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

La vicenda solleva una questione più ampia: quanto possono incidere convocazioni anonime, reti digitali e messaggi senza referenti riconoscibili sull’organizzazione di proteste simultanee?

Non esistono, nei fatti finora pubblicamente accertati, elementi sufficienti per attribuire tutte le manifestazioni italiane a un’unica regia clandestina.

A Milano il dispositivo di sicurezza ha portato all’identificazione di 2.921 persone, con cinque arresti e 44 denunce. La dimensione dell’intervento impone trasparenza sui singoli provvedimenti, sulle relative motivazioni e sulle verifiche giudiziarie successive.

Manovra 2027, il governo cerca soldi mentre cresce la rabbia

La crisi delle piazze entra direttamente nella partita della legge di bilancio 2027. Il governo deve trovare coperture finanziarie per interventi fiscali e spese pubbliche mentre energia, inflazione e costo del debito restringono i margini disponibili.

Fra le ipotesi allo studio figura un ulteriore contributo delle società energetiche, attraverso una modifica o un prolungamento dell’aliquota IRAP maggiorata. Per il settore l’aliquota era già salita dal 3,9 al 5,9 per cento nel biennio 2026-2027.

L’esecutivo valuta anche il contributo del comparto bancario. Ma le ipotesi negoziali non sono ancora imposte definitivamente approvate.

Il punto politicamente più delicato riguarda la destinazione delle risorse. Tagli fiscali e sostegni economici dovranno confrontarsi con le richieste di famiglie che denunciano una perdita concreta di potere d’acquisto.

Una manovra costruita soltanto su equilibri contabili rischierebbe di ignorare proprio il conflitto sociale esploso nelle ultime settimane.

Ucraina, la tregua umanitaria mette alla prova la diplomazia

A Oleshky, cittadina ucraina occupata dalle forze russe, la guerra ha trasformato la sopravvivenza quotidiana in un’emergenza. Mancano medicinali, acqua potabile e beni essenziali. La popolazione residua è stimata fra 1.700 e 2.000 persone, in larga parte anziani.

L’accordo annunciato da Washington, con il coinvolgimento della first lady Melania Trump, prevede un cessate il fuoco localizzato per consentire l’ingresso degli aiuti e l’evacuazione dei civili.

Resta però una divergenza sulle date operative: Mosca ha indicato il 27 ottobre per l’avvio della sospensione delle ostilità, mentre l’annuncio americano ha richiamato il 29 ottobre per l’operazione umanitaria.

L’intesa non rappresenta una pace generale. È un accordo territoriale circoscritto, mentre il conflitto prosegue e le questioni fondamentali restano irrisolte.

La possibilità di salvare i civili dipenderà dalla concreta osservanza degli impegni militari, non dalla portata simbolica dell’annuncio diplomatico.

Formula 1, Antonelli conquista Austin: l’Italia torna protagonista

Una straordinaria affermazione italiana illumina il Gran Premio degli Stati Uniti. Andrea Kimi Antonelli ha vinto ad Austin, dominando la gara con la Mercedes davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen.

Il pilota italiano ha costruito il successo con una partenza efficace, una gestione precisa degli pneumatici e una strategia a una sola sosta, resistendo alla pressione degli inseguitori.

Per Antonelli è la nona vittoria stagionale, un risultato che rafforza le sue ambizioni mondiali e conferma la dimensione internazionale del talento italiano.

La Ferrari conquista il secondo posto con Leclerc, ma il risultato mette ancora una volta in evidenza la competitività della Mercedes. Hamilton, quinto nelle qualifiche, non è riuscito a impedire che la sfida per la vittoria si concentrasse sugli avversari.

Italia, Bologna conta i feriti e Roma chiude la Festa del Cinema

A Bologna, la giornata successiva agli scontri ha consentito di consolidare il bilancio sanitario: 19 manifestanti sono stati trasportati al pronto soccorso dopo le tensioni con le forze dell’ordine. Anche a Torino si sono registrati feriti e accertamenti medici.

La gestione delle manifestazioni rimane al centro del confronto istituzionale. Alle esigenze di tutela degli agenti e della sicurezza pubblica si affianca la necessità di verificare la proporzionalità degli interventi.

A Roma, intanto, il 25 ottobre si è conclusa la ventunesima Festa del Cinema, con un palmarès che premia il cinema sociale e le narrazioni contemporanee.

Il riconoscimento per il miglior film è andato a I See Buildings Fall Like Lightning di Clio Barnard. Paolo Pierobon ha condiviso il premio per la migliore interpretazione maschile con Anthony Boyle, mentre Mustang di Kasia Smutniak ha ottenuto uno dei due premi del pubblico.

Mondo, Starlink torna operativo sul fronte ucraino

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato domenica il ripristino delle prestazioni dei sistemi Starlink e Starshield, dopo restrizioni che avevano complicato le comunicazioni militari.

Il ministero della Difesa ucraino ha riferito di test con collegamenti stabili anche su piattaforme in movimento a velocità superiori ai 400 chilometri orari.

La vicenda evidenzia una vulnerabilità strategica: l’efficienza delle comunicazioni satellitari è diventata determinante per la difesa, i droni e la logistica militare.

Il ripristino dei servizi attenua le difficoltà operative, ma rimane aperto il problema della dipendenza tecnologica da infrastrutture e decisioni esterne al controllo diretto di Kiev.

Economia, energia e banche nel mirino della legge di bilancio

La manovra economica 2027 entra nella fase decisiva con l’obiettivo di conciliare riduzioni fiscali, sostegni alle famiglie e sostenibilità dei conti pubblici.

Le previsioni governative indicano una crescita del PIL dell’1 per cento nel 2026 e dello 0,8 per cento nel 2027. Il deficit, stimato al 2,9 per cento quest’anno, è previsto nuovamente in aumento al 3,4 per cento nel 2027.

Il confronto con banche e imprese energetiche riguarda possibili contributi fiscali aggiuntivi. Sullo sfondo rimangono i prezzi dei carburanti e le conseguenze dell’aumento del costo dell’energia per produzione, trasporti e consumi.

Il problema delle coperture non è soltanto finanziario. Interventi poco selettivi potrebbero trasferire nuovi oneri su consumatori e imprese, proprio mentre il governo è chiamato a contenere il disagio economico.

Sport, Inter e Lazio in testa: Juventus e Milan rialzano la testa

La domenica della Serie A consegna un campionato sempre più acceso. L’Inter batte la Fiorentina 2-1 con una rimonta nel recupero: Marcus Thuram firma il pareggio e Piotr Zielinski trasforma il rigore decisivo.

I nerazzurri raggiungono la Lazio a quota 22 punti, dopo il successo biancoceleste sul Parma del sabato.

La Juventus espugna Lecce per 2-0, con le reti di Weston McKennie e Douglas Luiz, interrompendo un periodo difficile e allentando la pressione sull’allenatore Luciano Spalletti.

Vittoria anche del Milan, che supera l’Udinese 2-0 grazie a Christian Pulisic e Omari Hutchinson. A Bergamo l’Atalanta pareggia 4-4 con il Frosinone in una partita ricca di gol, mentre il Genoa sconfigge il Venezia per 1-0.

Il Napoli resta condizionato dal 3-3 contro la Roma, maturato sabato, e la lotta nelle prime posizioni continua a dipendere da distacchi contenuti.

Ucraina, il 27 ottobre attesa la sospensione del fuoco a Oleshky

Martedì 27 ottobre, alle ore 3 italiane, è previsto secondo l’annuncio militare russo l’inizio della sospensione del fuoco nell’area di Oleshky, nella regione ucraina di Kherson.

L’operazione concordata fra Russia e Ucraina riguarda l’accesso umanitario alla città occupata e la predisposizione di corridoi per l’evacuazione della popolazione civile. La comunicazione americana ha indicato il 29 ottobre come data di avvio dell’operazione umanitaria.

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