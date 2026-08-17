Israele minaccia il Libano, Gaza: la missione Usa cerca una svolta

🌐 Israele minaccia nuovi attacchi in Libano mentre la diplomazia torna a concentrarsi sulla guerra a Gaza. L’inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è atteso nella regione per cercare di ridurre le divergenze sul piano americano, mentre il cardinale Pizzaballa chiede di fermare le violenze contro i palestinesi in Cisgiordania.

Il Medio Oriente torna a vivere una fase di forte tensione diplomatica e militare, con più crisi che si intrecciano contemporaneamente. Mentre sul fronte di Gaza si tenta di riaprire uno spazio per i negoziati, la fragile tregua tra Israele e Libano appare sempre più compromessa. Parallelamente, in Cisgiordania cresce la preoccupazione per le violenze contro la popolazione palestinese e per il futuro delle comunità cristiane.

In questo quadro, la prossima settimana potrebbe essere particolarmente importante.

L’inviato di Donald Trump, Jared Kushner, è atteso in Israele e in Egitto insieme a Nikolai Mladenov, rappresentante del Board of Peace per Gaza. La missione americana punta a cercare un punto di incontro sul piano elaborato dagli Stati Uniti per la Striscia, dopo il netto rifiuto espresso dal premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Contemporaneamente, il leader politico di Hamas Khalil al-Hayya si prepara a incontrare al Cairo esponenti dell’apparato di sicurezza egiziano.

Sul fronte settentrionale, invece, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato nuovi attacchi contro il Libano, in un momento nel quale la tregua appare sempre più fragile.

E dalla Cisgiordania arriva l’appello del patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, che durante la visita a Teybeh ha assicurato di voler fare tutto il possibile per proteggere la presenza cristiana nella regione.

Gaza, la missione di Jared Kushner per riaprire il dialogo

Il viaggio di Jared Kushner arriva in un momento particolarmente delicato per il futuro di Gaza.

L’amministrazione americana sta cercando di ottenere progressi su una roadmap composta da 15 punti, che prevede tra gli elementi principali il disarmo di Hamas e il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia.

Il problema è che proprio questi due aspetti rappresentano alcuni dei nodi più difficili da sciogliere.

Il governo israeliano guidato da Netanyahu ha respinto pubblicamente il piano il 9 agosto, rendendo evidente quanto siano profonde le differenze tra Washington e il governo israeliano.

La missione di Kushner, quindi, non appare come una semplice visita diplomatica.

L’obiettivo sarà soprattutto ridurre la distanza tra le posizioni israeliane e quelle americane, cercando di individuare modifiche o garanzie che possano rendere il piano nuovamente negoziabile.

Kushner sarà accompagnato da Nikolai Mladenov, una figura con una lunga esperienza diplomatica nella gestione della questione mediorientale.

Hamas si muove sul fronte egiziano

Parallelamente all’iniziativa americana, anche Hamas sembra prepararsi a una nuova fase di contatti diplomatici.

Secondo una fonte interna al movimento citata dall’Afp, Khalil al-Hayya dovrebbe recarsi al Cairo per incontrare Hassan Rashad, capo dei servizi segreti egiziani.

Si tratta di un passaggio significativo perché l’Egitto continua a rappresentare uno dei principali interlocutori nei tentativi di mediazione sul conflitto.

Al-Hayya si troverebbe in Egitto per la prima volta da quando, alla fine di luglio, ha assunto la guida politica di Hamas.

Il suo incontro con i vertici dell’intelligence egiziana potrebbe dunque servire a discutere non soltanto dell’eventuale evoluzione del piano americano, ma anche delle condizioni necessarie per un accordo sulla Striscia.

La presenza contemporanea nella regione di esponenti americani e palestinesi potrebbe creare uno spazio diplomatico nel quale verificare se esistono ancora margini per superare l’attuale impasse.

Il nodo più difficile resta il disarmo di Hamas

Uno degli ostacoli principali è rappresentato dalla richiesta di disarmo di Hamas.

Per Israele, eliminare la capacità militare del movimento è una condizione essenziale per impedire che Gaza possa tornare a rappresentare una minaccia.

Per Hamas, invece, accettare il disarmo significherebbe rinunciare a una parte fondamentale della propria capacità politica e militare.

A questo si aggiunge il tema del ritiro israeliano.

Le due questioni sono strettamente collegate: chi deve compiere il primo passo e quali garanzie devono accompagnare le fasi successive?

È uno dei problemi che hanno reso estremamente difficili le precedenti trattative.

Il viaggio di Kushner potrebbe quindi concentrarsi proprio sulla costruzione di una sequenza capace di rendere reciprocamente accettabili gli impegni previsti dal piano.

Libano, la tregua sembra sempre più fragile

Se a Gaza si tenta di riaprire la strada della diplomazia, sul fronte libanese il quadro appare decisamente più preoccupante.

La tregua tra Israele e Libano sembra infatti sull’orlo del collasso.

Il ministro della Difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi, facendo aumentare il timore di una nuova escalation lungo il confine.

La situazione resta legata anche alla presenza e alle attività di Hezbollah, che costituisce uno dei principali elementi di tensione tra Israele e Libano.

Ogni nuova operazione militare rischia di innescare una spirale di rappresaglie, rendendo ancora più difficile mantenere separati i diversi teatri di crisi.

Il rischio è quello di una progressiva saldatura dei fronti, con Gaza, Libano e Cisgiordania sempre più condizionati l’uno dall’altro.

La visita di Pizzaballa a Teybeh

In questo scenario si inserisce la visita del patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, a Teybeh, località della Cisgiordania conosciuta anche per la sua storica comunità cristiana.

La sua presenza assume un significato che va oltre la dimensione religiosa.

La comunità cristiana palestinese rappresenta una componente storica del tessuto sociale della Terra Santa, ma negli ultimi anni ha dovuto affrontare pressioni demografiche, difficoltà economiche, emigrazione e crescente insicurezza.

Pizzaballa ha assicurato che farà tutto il possibile per tutelare la presenza cristiana.

Il messaggio arriva mentre il quadro della sicurezza in Cisgiordania continua a destare preoccupazione.

Il Papa chiede di fermare le violenze in Cisgiordania

Alla questione si è aggiunto l’appello di Papa Leone XIV, che ha chiesto la cessazione delle violenze contro i palestinesi in Cisgiordania.

L’intervento del pontefice si inserisce nella crescente attenzione internazionale per la situazione nei territori palestinesi al di fuori della Striscia di Gaza.

La guerra ha infatti spostato il centro dell’attenzione mondiale sulla Striscia, ma la Cisgiordania continua a essere attraversata da tensioni, operazioni militari, violenze e scontri.

Per la Santa Sede, la tutela delle comunità cristiane non può essere separata dalla necessità di garantire condizioni di sicurezza e dignità a tutta la popolazione.

La visita di Pizzaballa a Teybeh rappresenta quindi anche un segnale politico e umano: la presenza cristiana in Terra Santa viene considerata parte integrante del futuro della regione.

Cisgiordania, una crisi che rischia di passare in secondo piano

La situazione in Cisgiordania rischia di essere oscurata dalla dimensione della guerra a Gaza.

Eppure i due scenari sono profondamente collegati.

La crescita della violenza, le tensioni tra comunità e le difficoltà economiche possono alimentare ulteriore instabilità, mentre qualsiasi deterioramento della situazione nella Cisgiordania occupata rischia di rendere ancora più complicato un eventuale processo politico.

Per questo gli appelli alla moderazione non riguardano soltanto l’immediata sicurezza dei civili.

Riguardano anche la possibilità di mantenere aperto uno spazio per una soluzione politica del conflitto israelo-palestinese.

Tre fronti, una sola crisi regionale

La fotografia del Medio Oriente in queste ore mostra almeno tre emergenze strettamente interconnesse.

A Gaza, gli Stati Uniti cercano di rilanciare un piano che incontra forti resistenze.

In Libano, la tregua appare sempre più fragile e Israele minaccia nuove operazioni militari.

In Cisgiordania, aumentano le preoccupazioni per le violenze e per il futuro delle comunità palestinesi, comprese quelle cristiane.

La difficoltà consiste proprio nel fatto che nessuno di questi dossier può essere completamente isolato dagli altri.

Un’escalation in Libano potrebbe modificare le priorità israeliane a Gaza. Una crisi nella Cisgiordania potrebbe alimentare nuove tensioni politiche. Un fallimento dei negoziati sulla Striscia potrebbe, a sua volta, rendere più difficile la stabilizzazione dell’intera regione.

Perché i prossimi giorni saranno decisivi

La missione di Kushner arriva dunque in un momento nel quale la diplomazia deve confrontarsi con una realtà militare sempre più complessa.

L’incontro tra al-Hayya e i funzionari egiziani potrebbe fornire indicazioni sulle intenzioni di Hamas. La visita dell’inviato americano potrebbe invece chiarire quanto Washington sia disposta a modificare il proprio piano per convincere Israele a tornare al tavolo.

Nel frattempo, le minacce provenienti dal fronte libanese rappresentano un ulteriore fattore di pressione.

La vera incognita è se i diversi attori riusciranno a trasformare questa nuova fase di contatti in un processo concreto oppure se le tensioni militari finiranno ancora una volta per prevalere sulla diplomazia.

Per ora, il quadro resta estremamente instabile.

Gli Stati Uniti provano a riaprire un canale negoziale su Gaza, l’Egitto cerca di mantenere il proprio ruolo di mediatore, Hamas prepara nuovi colloqui e Israele mantiene una posizione dura sui principali nodi del piano.

E mentre la diplomazia cerca uno spiraglio, dal Libano alla Cisgiordania arrivano segnali che raccontano quanto sia ancora lontana una stabilizzazione del Medio Oriente.