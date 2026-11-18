Nel nuovo libro di Oreste Montano, la diagnosi oncologica diventa il punto di partenza di un racconto sul presente, la fiducia nella ricerca e la necessità di non rinunciare ai sogni.

Un libro contro la rassegnazione

La malattia può occupare ogni angolo di un’esistenza, dai programmi più ordinari alle decisioni sul futuro. Ingenuo sognatore, il libro di Oreste Montano pubblicato da Gruppo Albatros Il Filo, propone una risposta individuale a questa invasione: riconoscere la gravità dei fatti senza lasciare che diventino l’unico modo di descrivere una persona. Il comunicato editoriale racconta che nel 2019 l’autore ricevette una diagnosi di melanoma metastatico in stadio avanzato. Seguì un percorso di cura che comprendeva la partecipazione a una sperimentazione clinica. È il racconto di un’esperienza personale e non una formula terapeutica applicabile ad altri pazienti.

Affidarsi alla scienza senza favole

Uno dei fili conduttori del volume è la gratitudine verso la ricerca medica. Parlare di risultati clinici in termini narrativi, tuttavia, richiede attenzione: i protocolli, le opportunità di sperimentazione e gli esiti dipendono da condizioni individuali e valutazioni specialistiche. Il libro non va letto come la dimostrazione che l’ottimismo guarisca una malattia, né che esista un percorso identico per tutti. Il punto più significativo sembra piuttosto un altro: la possibilità di sostenere decisioni difficili senza perdere un rapporto attivo con il proprio tempo. Sperare non significa negare un rischio, ma conservarsi uno spazio interiore nel quale agire e scegliere.

L’ottimismo che non cancella la paura

Montano intreccia episodi autobiografici e riflessioni sulla quotidianità, insistendo sul valore dei gesti piccoli, delle relazioni e della capacità di immaginare nuovi progetti. È una visione che può suscitare vicinanza, ma non impone un modello morale a chi vive la malattia in modo diverso. Non tutti hanno la stessa energia, gli stessi sostegni o la medesima libertà materiale. Una testimonianza acquista forza quando mostra una strada percorsa, non quando pretende di giudicare chi sceglie, sente o affronta le difficoltà diversamente. Nel libro, l’idea di continuare a sognare diventa soprattutto una forma di identità.

Una lunga traiettoria di scrittura

Nato a Roma nel 1950, Oreste Montano ha alle spalle una produzione letteraria ampia. Ingenuo sognatore è presentato dall’editore come il suo diciannovesimo volume. Diversi titoli precedenti attraversano la felicità, il rapporto con il tempo e l’esperienza della malattia: il nuovo lavoro appare dunque come parte di una conversazione avviata da tempo con i lettori. La scrittura diventa un archivio di scelte, cambiamenti e prospettive; un modo di misurare come il linguaggio del presente riesca, o non riesca, a rielaborare quello che sembrava definitivo in un altro momento.

Le informazioni editoriali

Il volume conta 144 pagine ed è inserito nella collana Nuove Voci Strade del Gruppo Albatros Il Filo; il prezzo indicato dall’editore è di 16,50 euro. La promessa del titolo, Ingenuo sognatore, non va confusa con un invito all’incoscienza. Può essere letta, piuttosto, come una difesa della curiosità e della progettualità anche dopo una diagnosi che cambia le priorità. Il risultato non è un manuale di medicina né una guida prescrittiva, ma una testimonianza letteraria di come una persona interpreta il proprio cammino e lo offre alla lettura, nella speranza che altri possano riconoscervi domande che già si pongono.

La quotidianità come scelta narrativa

Nel racconto di Montano il futuro non è una promessa astratta. È composto da piccoli programmi, letture, relazioni, nuove pagine da scrivere. La letteratura offre qui un punto di osservazione che la sola cronologia clinica non potrebbe restituire: come cambia la percezione del tempo quando le certezze vengono messe in discussione? Per alcuni la risposta è concentrarsi sul presente, per altri è immaginare ancora una possibilità lontana. Il testo propone la via personale dell’autore. Il suo valore è nell’apertura di una conversazione su paura e speranza, non nell’imporre una reazione esemplare.

Tra esperienza personale e informazione sanitaria

Leggere una testimonianza di malattia può offrire conforto o nuove domande, ma non deve modificare autonomamente scelte mediche. Le terapie oncologiche sono valutate caso per caso, e la partecipazione a uno studio clinico avviene secondo criteri e controlli specifici. Tenere distinta la storia del singolo dalle indicazioni cliniche non diminuisce il valore umano del racconto: lo protegge da interpretazioni improprie. La fiducia nella scienza di cui Montano scrive acquista significato proprio perché si accompagna al riconoscimento della competenza dei professionisti e dell’incertezza che ogni percorso terapeutico porta con sé.

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