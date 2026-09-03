Il prete Tinder che ha fatto sposare 1.280 single in 15 anni

🌐 Il prete Tinder Fernando Cuevas aiuta da 15 anni i single cattolici a trovare l’anima gemella attraverso WhatsApp e un questionario personale: il suo metodo, senza algoritmi né abbonamenti, ha portato secondo i suoi dati 1.280 persone al matrimonio.

Nell’epoca in cui trovare l’amore sembra sempre più una questione di algoritmi, swipe e profili da scorrere, a Valencia c’è un intermediario che ha scelto una strada decisamente diversa. Non utilizza un’app di dating, non propone abbonamenti premium e non promette un algoritmo capace di calcolare la compatibilità sentimentale. Il suo strumento principale è WhatsApp. E il suo metodo è, soprattutto, umano.

Fernando Cuevas, sacerdote spagnolo conosciuto ormai come il “prete Tinder”, da circa quindici anni mette in contatto single cattolici alla ricerca di una relazione seria. Il risultato che attribuisce alla sua attività è sorprendente: 1.280 persone sarebbero arrivate al matrimonio grazie alla sua intermediazione, vale a dire circa 640 coppie. Un bilancio che, se letto nel contesto della crescente difficoltà di molti single nel costruire relazioni stabili, spiega perché la sua storia sia tornata sotto i riflettori in queste ore.

Chi è Fernando Cuevas, il sacerdote diventato Cupido

Nato a Ibiza e attivo nella zona di Valencia, Cuevas ha più di 70 anni ed è sacerdote della prelatura dell’Opus Dei. La sua attività ordinaria comprende anche l’impegno pastorale e la cappellania in istituti scolastici, ma negli anni ha sviluppato una seconda, singolare vocazione: aiutare le persone a incontrare qualcuno con cui costruire una famiglia.

Tutto sarebbe cominciato quasi per caso. Un giovane gli chiese aiuto perché non riusciva a trovare una ragazza che condividesse la sua stessa visione della fede. Cuevas decise di presentargli una persona che riteneva compatibile. L’incontro funzionò, il rapporto proseguì e la coppia arrivò al matrimonio.

Quell’episodio, invece di restare un caso isolato, si trasformò progressivamente in un’attività alla quale il sacerdote ha finito per dedicare una parte significativa del proprio tempo. Il passaparola ha fatto il resto.

Oggi le richieste non arrivano soltanto dalla Spagna. Il sistema ha attirato l’attenzione anche in diversi Paesi dell’America Latina, tra cui Argentina, Colombia, Messico e Perù, trasformando una piccola iniziativa nata in ambito locale in una rete informale di incontri che supera i confini della comunità valenciana.

Come funziona il metodo del “prete Tinder”

La parte più interessante della storia è forse proprio il meccanismo utilizzato da Cuevas. Perché, a dispetto del soprannome, non c’è nessuna applicazione di incontri dietro il suo lavoro.

Il primo passaggio consiste nel raccogliere informazioni sulla persona interessata. Il sacerdote utilizza un questionario nel quale possono comparire età, città, studi, professione, interessi, caratteristiche personali, qualità, difetti, aspettative e livello di partecipazione alla vita religiosa.

Non è dunque soltanto una questione di fotografia o di attrazione immediata. L’obiettivo è capire se due persone condividono un progetto di vita compatibile.

È proprio qui che il “metodo Cuevas” si differenzia dalle piattaforme di dating tradizionali. Invece di affidare la scelta a un sistema automatico che incrocia centinaia di parametri, il sacerdote legge personalmente le informazioni e prova a individuare le coppie che, secondo la sua esperienza, potrebbero funzionare.

Quando entrambi accettano l’idea dell’incontro, vengono messi in contatto. A quel punto comincia la parte che nessun algoritmo può controllare: parlarsi, conoscersi e capire se esiste davvero qualcosa che va oltre la compatibilità teorica.

Le regole per entrare nella rete dei single

Il sistema non è aperto indistintamente a chiunque cerchi una relazione. Tra i criteri indicati nelle testimonianze più recenti figurano l’essere cattolici praticanti e la partecipazione alla Messa domenicale. L’età minima è stata riportata in modo leggermente diverso nelle ricostruzioni, ma il principio dichiarato da Cuevas è rivolto a persone adulte interessate a una relazione stabile e orientata al matrimonio.

Anche la distanza geografica ha un peso. Il sacerdote tende a favorire persone che vivono nella stessa zona o comunque abbastanza vicine da potersi incontrare realmente. Una scelta apparentemente banale, ma significativa: una relazione non può vivere soltanto dentro uno smartphone.

Ci sono poi preferenze personali che Cuevas considera nel valutare i possibili abbinamenti, comprese età, caratteristiche fisiche e affinità. Il suo lavoro, quindi, non è quello di un sacerdote che si limita a presentare due persone: è una sorta di mediazione artigianale, costruita caso per caso.

Fino a 60 messaggi al giorno: il fenomeno è diventato internazionale

La popolarità del sacerdote ha raggiunto dimensioni difficili da immaginare per un’attività nata quasi casualmente. Cuevas ha raccontato di ricevere decine di richieste ogni giorno, con giornate nelle quali i messaggi possono arrivare a circa 60.

È un dato che racconta qualcosa anche al di là della curiosità per il personaggio.

Dietro la definizione scherzosa di “prete Tinder” esiste infatti una domanda reale: quante persone desiderano ancora una relazione stabile, ma non trovano facilmente un ambiente nel quale incontrare qualcuno con gli stessi valori?

Le app hanno moltiplicato le possibilità di conoscere persone nuove, ma hanno anche trasformato l’incontro sentimentale in un’esperienza spesso rapida e altamente selettiva. Una fotografia, poche righe di descrizione, una preferenza e poi un gesto del dito possono decidere se una conversazione comincerà oppure no.

Cuevas parte da una filosofia quasi opposta: prima la persona, poi il possibile incontro.

Il dato più sorprendente: 1.280 persone arrivate al matrimonio

La cifra che ha trasformato Cuevas in una curiosità internazionale è quella dei 1.280 single che, secondo i suoi stessi dati, sono arrivati al matrimonio attraverso la sua attività di intermediazione. È importante precisare il significato del numero: si tratta di persone coinvolte, quindi il dato corrisponde indicativamente a 640 coppie, non a 1.280 matrimoni distinti.

Ancora più singolare è un’altra affermazione attribuita al sacerdote: nessuna delle coppie formatesi attraverso il suo sistema sarebbe finora arrivata al divorzio. Si tratta però di un bilancio riferito dal diretto interessato e non di una statistica indipendente sull’effettiva durata dei matrimoni. Il dato, dunque, va letto come testimonianza del metodo e non come prova scientifica della sua efficacia.

Eppure proprio questa precisazione rende la vicenda ancora più interessante. Perché il punto non è stabilire se il sacerdote abbia davvero scoperto la formula matematica dell’amore. È evidente che non esiste un algoritmo capace di garantire che due persone resteranno insieme per tutta la vita.

Perché il “prete Tinder” funziona senza Tinder

Il paradosso di Cuevas è che la sua storia diventa virale proprio mentre il mondo delle app di dating cerca strumenti sempre più sofisticati per prevedere la compatibilità.

Lui, invece, utilizza un questionario, un telefono e la conoscenza diretta delle persone.

Il suo possibile vantaggio non è tecnologico. È la fiducia.

Chi si rivolge a lui non cerca necessariamente una successione di appuntamenti. Cerca qualcuno che condivida una precisa concezione della famiglia, della fede e della vita quotidiana. In questo senso il sacerdote non compete realmente con Tinder o con le altre piattaforme: opera in un segmento molto più ristretto, nel quale la compatibilità religiosa rappresenta un requisito fondamentale e non un dettaglio del profilo.

È anche il motivo per cui il suo sistema appare difficilmente replicabile su larga scala. Un algoritmo può analizzare milioni di profili in pochi secondi; una persona deve invece ascoltare, leggere, ricordare e assumersi la responsabilità di una presentazione.

Il vero algoritmo è la conoscenza delle persone

La parte più moderna della storia di Fernando Cuevas, alla fine, potrebbe essere proprio quella meno tecnologica.

In un mercato sentimentale nel quale tutto tende a diventare misurabile, dal grado di attrazione alla probabilità di un “match”, il sacerdote valenciano propone una formula basata su fiducia, valori condivisi e conoscenza personale.

WhatsApp, paradossalmente, è soltanto il mezzo. Il vero strumento resta il rapporto umano.

Ed è forse questo il motivo per cui la vicenda del “prete Tinder” continua a incuriosire: dietro le 1.280 persone che, secondo il suo bilancio, hanno trovato un coniuge, non c’è la promessa di una scorciatoia per l’amore. C’è un’idea molto più semplice e antica: qualche volta, per incontrare la persona giusta, può servire qualcuno che conosca davvero entrambe le persone prima di presentarle.