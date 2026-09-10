Il petrolio oltre i 100 dollari scuote il Golfo- MetroZibaldone

🌐 Notizie del 9 settembre – La crisi tra Iran e Stati Uniti si allarga al Golfo, mentre il traffico nello Stretto di Hormuz rallenta e il petrolio torna sopra i 100 dollari. Sul fronte ucraino Donald Trump riferisce di una nuova apertura di Vladimir Putin a un accordo, mentre in Italia la legge elettorale entra nella fase decisiva e la cronaca registra nuovi gravi episodi di violenza. Nello sport, il colpo più clamoroso arriva dagli US Open con Ben Shelton che elimina Carlos Alcaraz.

La crisi nel Golfo torna al centro della giornata

La principale emergenza internazionale del 9 settembre è ancora una volta il confronto militare tra Stati Uniti e Iran, con conseguenze che ormai superano ampiamente i confini del Medio Oriente. Le operazioni militari e gli attacchi alle infrastrutture energetiche stanno modificando la circolazione delle navi nel Golfo e alimentando una nuova impennata delle quotazioni petrolifere.

Nelle ultime ore l’Iran ha rivendicato attacchi contro navi statunitensi e petroliere nel Golfo, presentandoli come risposta alle operazioni americane contro imbarcazioni legate all’esportazione iraniana di petrolio. Parallelamente, gli Houthi yemeniti hanno intensificato le azioni contro obiettivi in Arabia Saudita, aprendo un secondo fronte in una regione nella quale la sicurezza delle rotte commerciali è diventata sempre più fragile.

Il punto più delicato resta lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota enorme del commercio mondiale di energia. I dati sulla navigazione mostrano un forte rallentamento del traffico: martedì sono transitate soltanto sei navi commerciali legate alle materie prime, contro una media recente sensibilmente più elevata. La riduzione dei passaggi sta aumentando la pressione sui mercati energetici.

Petrolio sopra i 100 dollari e gas ai massimi degli ultimi anni

Il Brent è tornato sopra la soglia dei 100 dollari al barile, un livello che non veniva raggiunto da settimane. Dall’inizio di agosto la quotazione è salita di circa un quarto, mentre la guerra ha già sottratto al mercato internazionale una quantità significativa di greggio. La riduzione delle scorte disponibili e il limitato margine di capacità produttiva inutilizzata rendono il mercato particolarmente esposto a nuovi shock.

Anche il gas europeo risente della situazione. Le quotazioni ad Amsterdam hanno raggiunto livelli che non si vedevano dalla fine del 2022, quando l’invasione russa dell’Ucraina aveva provocato il precedente grande shock energetico europeo. L’aumento dei costi dell’energia riporta quindi in primo piano il rischio di nuove pressioni sull’inflazione, sui trasporti e sui costi industriali.

La crisi coinvolge inoltre l’Arabia Saudita. Gli attacchi Houthi hanno provocato 73 feriti e colpito aree vicine a infrastrutture energetiche. Il Pakistan ha trasmesso a Teheran un avvertimento affinché gli Houthi vengano fermati, mentre Islamabad ha ricordato l’esistenza di un accordo difensivo con Arabia Saudita e Turchia.

Ucraina, Trump: Putin vuole un accordo

Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente statunitense Donald Trump ha riferito di avere avuto una conversazione positiva con Vladimir Putin e ha sostenuto che il leader russo sarebbe interessato a raggiungere un’intesa per chiudere il conflitto.

Trump ha collegato la possibilità di un accordo anche alla disponibilità del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il colloquio arriva dopo una nuova fase di contatti diplomatici americani con Mosca e Kiev, ma non modifica al momento il quadro militare sul terreno. Negli Stati Uniti, in Ucraina e in Europa resta infatti forte lo scetticismo sulla reale disponibilità russa a interrompere la guerra.

Nella giornata è emerso anche un elemento particolarmente delicato per Kiev: secondo il primo ministro norvegese, l’aereo di Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto in Norvegia. Il presidente ucraino era atteso per partecipare ai funerali del re Harald V.

Italia, la legge elettorale arriva al passaggio decisivo

In Italia il confronto politico si concentra sulla riforma della legge elettorale. Il centrodestra ha rinunciato formalmente al ballottaggio previsto nella precedente impostazione e il provvedimento è arrivato all’esame del Senato.

La soglia per l’assegnazione del premio di maggioranza resta al centro della discussione, mentre una parte della maggioranza valuta anche emendamenti relativi alle preferenze. Il passaggio parlamentare si presenta quindi come uno dei principali appuntamenti politici della giornata e potrebbe determinare la struttura definitiva della legge.

Nel corso della seduta è stato inoltre ritirato formalmente l’emendamento sul ballottaggio. Il dibattito resta aperto sugli altri correttivi e sulla possibilità di raggiungere un’intesa interna alla maggioranza.

Sanzioni ai coloni israeliani, Roma non aderisce

Sul piano internazionale, il governo italiano ha scelto di non aderire alle nuove sanzioni promosse da un gruppo di Paesi occidentali contro coloni israeliani accusati di violenze e di attività legate all’espansione degli insediamenti in Cisgiordania.

La posizione italiana è stata motivata con la preferenza per una decisione coordinata a livello europeo. La scelta ha provocato una forte reazione delle opposizioni, che hanno accusato il governo di non avere aderito all’iniziativa internazionale.

Cronaca italiana, una giornata segnata dalla violenza

Tra le notizie più gravi della cronaca italiana c’è l’aggressione avvenuta in un’abitazione dove un uomo avrebbe dato fuoco alla casa della ex compagna. La donna e il nuovo compagno sono rimasti gravemente ustionati; anche l’aggressore è rimasto ferito ed è stato arrestato e trasferito in carcere.

L’episodio si inserisce in una giornata nella quale la violenza nelle relazioni personali torna ripetutamente nelle cronache nazionali, con procedimenti giudiziari e indagini distribuiti in diverse regioni.

Nel Torinese è emerso inoltre un caso di omicidio-suicidio, mentre a Genova è morto un bambino di cinque anni precipitato da una finestra. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dei diversi episodi.

A Napoli un uomo si è barricato in casa dopo essere risultato destinatario di un ordine di carcerazione. Le strade circostanti sono state chiuse durante l’intervento della polizia; secondo le informazioni disponibili non risultava armato.

Sette arresti per l’omicidio di Diabolik

Una delle principali operazioni giudiziarie della giornata riguarda l’inchiesta sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Sono stati eseguiti sette arresti e gli investigatori hanno indicato un ruolo di vertice del clan Senese nella pianificazione dell’assassinio.

L’indagine punta a ricostruire la catena decisionale e i rapporti criminali alla base dell’agguato che aveva provocato la morte di Piscitelli a Roma.

Maltempo, temporali e disagi nel Centro-Nord

Il maltempo ha interessato diverse aree italiane. In Toscana è stata diramata un’allerta arancione per temporali intensi e per il rischio idrogeologico e idraulico.

In Liguria il torrente Lavagna è esondato in provincia di Genova, mentre in Lombardia il maltempo ha provocato problemi alla circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia. A Milano, dopo un forte temporale nelle prime ore del mattino, sono stati chiusi i parchi cittadini in conseguenza dell’allerta.

Sempre in Lombardia, un tamponamento a catena sull’A35 in provincia di Bergamo ha provocato un morto e nove feriti, con la chiusura dell’autostrada in direzione Brescia durante le operazioni di soccorso.

Apple presenta il primo iPhone pieghevole

Sul fronte tecnologico la giornata è stata dominata dalla presentazione del primo smartphone pieghevole di Apple, l’iPhone Duo, lanciato insieme alla nuova generazione degli iPhone Pro.

Il dispositivo dispone di un display interno da 7,6 pollici e di uno schermo esterno da 5,4 pollici. Il prezzo di partenza indicato per il modello pieghevole è di 1.999 dollari, con configurazioni che arrivano fino a 2 terabyte di memoria.

Apple ha inoltre presentato iPhone 18 Pro e 18 Pro Max, insieme a nuove generazioni di Apple Watch e AirPods. La società ha posto particolare attenzione all’intelligenza artificiale elaborata direttamente sui dispositivi e alle funzioni di privacy.

US Open, Ben Shelton elimina Alcaraz dopo una maratona storica

Nel tennis arriva uno dei risultati più sorprendenti della giornata. Ben Shelton ha eliminato Carlos Alcaraz nei quarti di finale degli US Open al termine di una partita durata quattro ore e 28 minuti.

L’americano ha rimontato dopo avere perso il primo set al tie-break, imponendosi con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il match si è concluso alle 3:33 del mattino a New York, stabilendo il record per la conclusione più tardiva nella storia del torneo.

Shelton, testa di serie numero 8, ha così conquistato la semifinale, dove affronterà il connazionale Frances Tiafoe. Per Alcaraz termina invece la difesa del titolo conquistato a New York. La partita ha rappresentato anche il primo successo dello statunitense contro un avversario della top 3.

Champions League, Liverpool-Atlético e la nuova notte europea

La prima giornata della Champions League 2026-27 prosegue con alcune delle sfide più attese. Dopo il successo del Real Madrid sull’Inter per 2-1 nella serata precedente, il programma del 9 settembre propone Liverpool-Atlético Madrid, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava, Sporting-Galatasaray e Napoli-Arsenal.

Ad Anfield l’Atlético Madrid è passato inizialmente in vantaggio con Marcos Llorente. La partita ha rappresentato uno degli appuntamenti principali della serata europea, con Liverpool e Atlético impegnate nel confronto tra due squadre attese tra le protagoniste della nuova stagione.

Il primo turno della competizione vede complessivamente 36 squadre inserite nella nuova fase campionato. Per le italiane, dopo la sconfitta dell’Inter a Madrid, toccherà a Roma e Como completare il debutto nella giornata successiva, mentre Napoli è impegnato nella sfida contro l’Arsenal.

Milan, Hutchinson e il nuovo equilibrio offensivo

In casa Milan, Endrick Hutchinson ha parlato del proprio ruolo nella squadra e del rapporto con il tecnico Ruben Amorim. Il giocatore ha chiarito di non considerarsi chiamato a sostituire direttamente Rafael Leão, sottolineando invece la volontà dell’allenatore di utilizzarne caratteristiche differenti.

La situazione riflette il processo di costruzione del nuovo Milan, chiamato a trovare un’identità offensiva dopo importanti cambiamenti nella rosa e nella gestione tecnica.

Volley, l’Italia debutta a Napoli davanti al pubblico di Piazza del Plebiscito

La pallavolo italiana prepara il debutto agli Europei maschili in una cornice particolare: Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il capitano Simone Giannelli ha sottolineato l’impatto dell’impianto e del pubblico napoletano, mentre il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha definito il contesto unico. L’Italia arriva all’appuntamento con l’obiettivo di iniziare positivamente il torneo e costruire il percorso verso la qualificazione olimpica di Los Angeles 2028.

Ultima notizia significativa: la crisi energetica torna al centro dei mercati

La giornata del 9 settembre si chiude con il ritorno del petrolio sopra i 100 dollari e con il gas europeo su livelli che non si vedevano dalla fine del 2022.

Il mercato sta incorporando il rischio che la crisi militare tra Stati Uniti e Iran possa compromettere ancora più a lungo i flussi energetici attraverso il Golfo. Il traffico nello Stretto di Hormuz è fortemente rallentato e circa il 20% dell’offerta mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto passa normalmente attraverso quella rotta.