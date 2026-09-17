Semaglutide, in Cina arriva l’ok contro la MASH

🌐 Semaglutide e MASH: la Cina approva il farmaco per la steatoepatite associata a disfunzione metabolica, aprendo una nuova frontiera nella cura della malattia epatica e della fibrosi.

La semaglutide non è più soltanto uno dei farmaci simbolo della nuova era contro obesità e diabete. In Cina il suo impiego terapeutico si allarga ufficialmente a una delle patologie epatiche più legate alla moderna epidemia metabolica: la MASH, acronimo di metabolic dysfunction-associated steatohepatitis, la forma infiammatoria e progressiva della malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica.

Il via libera è arrivato il 10 settembre 2026 e riguarda la formulazione iniettabile di semaglutide commercializzata in Cina, autorizzata per gli adulti con MASH accompagnata da fibrosi epatica moderata o avanzata, negli stadi F2-F3, ma senza cirrosi. La decisione rende la semaglutide il primo agonista del recettore GLP-1 autorizzato in Cina specificamente per questa indicazione.

È un passaggio importante perché sposta il baricentro della discussione: la semaglutide non viene più considerata soltanto come una molecola capace di ridurre il peso corporeo, ma come parte di una strategia terapeutica che può intervenire su più dimensioni della malattia metabolica, compreso il danno progressivo del fegato.

Che cos’è la MASH e perché la fibrosi è il vero problema

Per capire la portata della decisione cinese bisogna partire da una distinzione fondamentale. Avere il cosiddetto fegato grasso non significa necessariamente essere già affetti dalla forma più grave della malattia.

La MASLD, cioè la malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica, può inizialmente manifestarsi con un accumulo di grasso nel fegato. In una parte dei pazienti, però, il processo evolve: compaiono infiammazione, danno delle cellule epatiche e formazione di tessuto cicatriziale. È in questo scenario che si parla di MASH.

La fibrosi rappresenta uno dei passaggi più delicati. Il fegato, sottoposto a un danno cronico, reagisce producendo tessuto cicatriziale. Se il processo prosegue, la struttura dell’organo può diventare sempre più rigida e alterata, fino alla cirrosi, con conseguenze che possono comprendere insufficienza epatica e aumento del rischio di tumore del fegato.

La MASH, inoltre, può restare a lungo relativamente silenziosa. Questo rende particolarmente importante individuare i pazienti nei quali il semplice riscontro di steatosi sta lasciando spazio a un danno strutturale più significativo.

Proprio la fibrosi F2-F3 è il punto centrale della nuova indicazione cinese. Non si tratta quindi di un’autorizzazione generica per chiunque abbia il fegato grasso, ma di un’indicazione rivolta a una popolazione adulta selezionata, con malattia documentata e senza cirrosi.

Semaglutide e MASH: cosa hanno mostrato gli studi

Il principale elemento alla base dell’estensione dell’utilizzo della semaglutide è rappresentato dai risultati dello studio di fase 3 ESSENCE, condotto su pazienti adulti con MASH confermata mediante biopsia e fibrosi F2 o F3.

Lo studio ha coinvolto 1.197 persone e ha confrontato la somministrazione settimanale di semaglutide 2,4 mg con placebo. L’obiettivo non era semplicemente verificare quanto peso potessero perdere i partecipanti, ma osservare direttamente cosa accadesse al tessuto epatico.

I risultati hanno fornito due segnali particolarmente rilevanti.

Nel gruppo trattato con semaglutide, circa il 62,9% dei pazienti ha raggiunto la risoluzione della steatoepatite senza peggioramento della fibrosi, rispetto al 34,1% circa del gruppo placebo.

Ancora più interessante per la prospettiva a lungo termine è il secondo risultato: circa il 37% dei pazienti trattati ha mostrato un miglioramento della fibrosi senza peggioramento della MASH, contro circa il 22,5% con placebo.

La differenza è importante perché significa che l’effetto osservato non si limita alla riduzione dell’accumulo di grasso o alla perdita di peso. In una quota significativa dei pazienti sono emersi segnali di miglioramento istologico del fegato.

È proprio questo aspetto ad aver trasformato la semaglutide da protagonista della medicina dell’obesità a candidato sempre più rilevante nel campo dell’epatologia metabolica.

Il punto decisivo: il beneficio non sembra dipendere soltanto dal dimagrimento

La domanda più interessante è anche quella che accompagna da tempo la ricerca sulla semaglutide: il fegato migliora perché il paziente perde peso oppure il farmaco esercita effetti metabolici più ampi?

La risposta che emerge dagli ultimi dati è più complessa del semplice rapporto causa-effetto.

La perdita di peso rappresenta certamente una componente importante. Ridurre l’eccesso ponderale può diminuire l’accumulo di grasso nel fegato, migliorare la sensibilità insulinica e attenuare diversi fattori che alimentano l’infiammazione.

Ma le analisi condotte nell’ambito di ESSENCE indicano che i benefici epatici non possono essere spiegati esclusivamente dalla quantità di peso persa. Il segnale di miglioramento della malattia è stato osservato anche considerando differenti livelli di riduzione ponderale.

Questo elemento alimenta l’ipotesi di un effetto più ampio legato al miglioramento complessivo dell’ambiente metabolico e ai meccanismi biologici associati all’attivazione del recettore GLP-1.

Non significa, però, che la semaglutide debba essere considerata una sorta di farmaco “diretto” contro la cicatrice epatica in ogni paziente. La fibrosi avanzata rimane una condizione complessa, e l’obiettivo clinico è soprattutto interrompere o rallentare il processo prima che arrivi alla cirrosi.

Chi può beneficiare della nuova approvazione in Cina

L’indicazione appena autorizzata è precisa.

Possono rientrare nel trattamento gli adulti con MASH e fibrosi epatica F2-F3 che non hanno sviluppato cirrosi. Non è quindi sufficiente avere una diagnosi generica di fegato grasso, essere in sovrappeso o assumere già semaglutide per il diabete o per il controllo del peso.

La valutazione deve stabilire quanto è avanzata la malattia epatica e se esiste una fibrosi clinicamente significativa.

Questo aspetto è essenziale anche per evitare uno dei possibili equivoci generati dalla crescente popolarità dei farmaci GLP-1: non tutti coloro che hanno la steatosi epatica sono automaticamente candidati alla semaglutide per la MASH.

La selezione dei pazienti deve rimanere affidata al medico e integrarsi con la valutazione del rischio metabolico, della funzionalità epatica e dello stadio della fibrosi. Le più recenti indicazioni cliniche stanno dando sempre maggiore spazio anche agli strumenti non invasivi per stimare la fibrosi, come elastografia e altri marcatori combinati.

Cosa cambia davvero per chi ha il fegato grasso

Il significato della decisione cinese va oltre il singolo farmaco.

Per anni la gestione della steatosi epatica associata a disfunzione metabolica è stata fortemente basata su alimentazione, attività fisica, controllo del peso, diabete, pressione arteriosa e altri fattori di rischio cardiovascolare. La disponibilità di terapie farmacologiche capaci di intervenire sui principali endpoint istologici ha iniziato a modificare questo scenario.

La semaglutide entra ora in questo spazio con un patrimonio di dati che collega peso, metabolismo, rischio cardiovascolare e salute epatica.

Anche il Regno Unito ha già autorizzato nel 2026 la semaglutide per adulti con MASH e fibrosi epatica da moderata ad avanzata, confermando quanto rapidamente il campo regolatorio stia evolvendo.

La novità cinese assume però un peso particolare per le dimensioni del problema nel Paese. La malattia epatica metabolica è strettamente intrecciata alla crescita di obesità, diabete e altre condizioni cardiometaboliche. L’approvazione apre quindi un nuovo segmento terapeutico in un mercato nel quale la competizione sui farmaci GLP-1 è già molto intensa.

Non è una scorciatoia per il fegato

La nuova indicazione non cambia una regola fondamentale: la semaglutide non sostituisce uno stile di vita adeguato e non trasforma il trattamento della MASH in una semplice terapia dimagrante.

La malattia nasce all’interno di un quadro metabolico complesso. Per questo il controllo del peso, dell’alimentazione, della glicemia e degli altri fattori di rischio rimane parte integrante della gestione.

Allo stesso modo, l’approvazione non equivale alla dimostrazione che la semaglutide possa “riparare” qualsiasi fegato già gravemente compromesso. I dati più solidi riguardano soprattutto pazienti non cirrotici con fibrosi F2-F3. Gli studi di più lunga durata saranno fondamentali per capire quanto i miglioramenti istologici osservati possano tradursi, nel tempo, in una riduzione delle complicanze cliniche più gravi.

La prossima sfida è capire quanto dura il beneficio

È qui che si gioca la partita successiva.

ESSENCE è infatti uno studio di lunga durata e il percorso di ricerca non si esaurisce con il primo risultato a 72 settimane. Il monitoraggio proseguirà per valutare la risposta nel tempo e comprendere meglio l’impatto della terapia sull’evoluzione della malattia.

Per la medicina del fegato, questa è probabilmente la questione più importante: non basta vedere una riduzione dell’infiammazione o un miglioramento della fibrosi in una biopsia. Il vero obiettivo è impedire che la malattia continui verso cirrosi, scompenso epatico, tumore del fegato e altre complicanze.

La semaglutide si trova dunque davanti a una nuova prova, molto diversa da quella che l’ha resa famosa nel campo dell’obesità.

Il passaggio cinese segna soprattutto un cambio di prospettiva: il farmaco entra ufficialmente nel territorio della medicina epatica metabolica, dove il peso non è più l’unico parametro da osservare e il fegato diventa uno degli organi centrali nella valutazione degli effetti della terapia.

Per milioni di persone con obesità, diabete e malattia epatica steatosica, il messaggio più rilevante è forse proprio questo: il fegato grasso non è necessariamente una condizione da osservare passivamente. Quando compare una fibrosi significativa, la finestra per intervenire diventa una questione clinica concreta. E la semaglutide, con i nuovi dati disponibili e l’approvazione cinese, si candida a essere una delle protagoniste di questa nuova fase.