I ponti da segnare dopo novembre

🌐 I ponti 2026-2027 permettono di sommare 14 giorni di pausa con cinque giorni di ferie, ma non consecutivi. Dall’Immacolata a Natale, fino alle occasioni del nuovo anno: tutte le date utili dal 15 novembre.

Quattordici giorni di pausa, ma in due periodi distinti

Cinque giorni di ferie possono trasformarsi in quattordici giorni lontano dal lavoro tra dicembre 2026 e l’inizio del 2027. Il calendario offre davvero questa possibilità, ma c’è una precisazione decisiva: non si tratta di due settimane consecutive. Il risultato nasce dalla somma di un ponte di quattro giorni per l’Immacolata e di una pausa di dieci tra Natale e Capodanno.

Considerando soltanto le opportunità dal 15 novembre 2026 in avanti, il primo appuntamento nazionale utile è l’8 dicembre. I conteggi valgono per chi lavora dal lunedì al venerdì e ha sabato e domenica liberi. Per turnisti e lavoratori impegnati nei festivi, invece, la stessa combinazione non produce automaticamente gli stessi giorni di riposo.

Immacolata: il 7 dicembre apre una pausa di quattro giorni

Nel 2026 l’8 dicembre cade di martedì. Chiedendo ferie per lunedì 7, il riposo può iniziare sabato 5 e terminare martedì 8 dicembre: quattro giorni consecutivi utilizzando una sola giornata. È la prima parte della combinazione che porta al totale di quattordici e non richiede di collegare altre festività.

Chi non prende ferie conserva naturalmente il fine settimana del 5 e 6 dicembre e il festivo dell’8, ma deve lavorare lunedì 7: la pausa, quindi, si interrompe. La differenza è tutta in quella giornata intermedia. Il calendario nazionale non rende festivo il lunedì precedente all’Immacolata.

Natale e Capodanno: le quattro date da chiedere

La seconda finestra parte da venerdì 25 dicembre 2026. Santo Stefano cade sabato 26, seguito da domenica 27. Per arrivare senza rientri fino al successivo fine settimana occorre coprire con ferie lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 dicembre. Capodanno 2027 sarà infatti venerdì.

Con queste quattro giornate si può restare fuori dal lavoro dal 25 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027 compresi: dieci giorni consecutivi. Sommando i quattro dell’Immacolata si ottengono quattordici giorni complessivi, con cinque ferie utilizzate. Tra le due pause, però, restano normali giornate lavorative: non è un unico lungo ponte.

Attenzione anche alle vigilie: 24 e 31 dicembre non sono festività nazionali. Nel piano da dieci giorni il 31 va quindi richiesto come ferie; il 24 resta fuori dall’intervallo. Eventuali chiusure aziendali possono modificare l’organizzazione concreta, ma non vanno considerate garantite nel conteggio generale.

Epifania 2027: sei giorni con due ferie

Il nuovo anno offre subito un’altra possibilità. Il 6 gennaio 2027 sarà mercoledì: prendendo ferie lunedì 4 e martedì 5, la pausa iniziata con Capodanno può durare fino all’Epifania. Il risultato, considerato da solo, è di sei giorni consecutivi dal 1° al 6 gennaio, con due giornate da richiedere.

Chi ha già scelto le quattro ferie del 28-31 dicembre può aggiungere il 4 e 5 gennaio e ottenere tredici giorni consecutivi dal 25 dicembre al 6 gennaio, spendendo sei ferie. È un’alternativa diversa dal piano delle cinque giornate: includendo anche il 7 dicembre, il totale richiesto salirebbe a sette.

Esiste anche la soluzione successiva all’Epifania: ferie giovedì 7 e venerdì 8 gennaio permettono cinque giorni consecutivi, da mercoledì 6 a domenica 10. Le due opzioni non vanno confuse: la prima si aggancia a Capodanno, la seconda sfrutta il fine settimana seguente.

Primavera ed estate: Pasqua e 2 giugno

Nel 2027 Pasqua sarà domenica 28 marzo e Pasquetta lunedì 29. Per la settimana lavorativa standard, dal 27 al 29 marzo ci sono dunque tre giorni di pausa senza ferie. Meno favorevoli il 25 aprile, che cade di domenica, e il 1° maggio, di sabato: entrambi coincidono con il normale riposo del fine settimana.

La Festa della Repubblica del 2 giugno cade di mercoledì. Due ferie, lunedì 31 maggio e martedì 1° giugno, consentono cinque giorni dal 29 maggio al 2 giugno. In alternativa, chiedendo giovedì 3 e venerdì 4 giugno, si può staccare dal 2 al 6 giugno. Ferragosto, invece, sarà domenica e non allunga il weekend.

Autunno 2027: due lunedì festivi da segnare

Il 4 ottobre 2027 sarà lunedì: la festa nazionale di San Francesco d’Assisi, introdotta con decorrenza dal 2026, permette una pausa dal 2 al 4 ottobre senza utilizzare ferie. Un’altra finestra di tre giorni arriva con Ognissanti, anch’esso di lunedì: il periodo utile va da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre.

L’Immacolata 2027 cade invece mercoledì. Come a giugno, due ferie possono costruire cinque giorni consecutivi: il 6 e 7 dicembre per fermarsi dal 4 all’8, oppure il 9 e 10 dicembre per una pausa dall’8 al 12. Le festività patronali locali non sono incluse in questi conteggi nazionali.

Il calendario non sostituisce l’autorizzazione

Prima di fissare partenze o soggiorni, resta necessario verificare disponibilità e approvazione delle ferie. I ponti non sono giorni festivi aggiuntivi: sono combinazioni tra riposi, festività e assenze autorizzate. L’articolo 2109 del Codice civile prevede che il periodo delle ferie sia stabilito tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

L’ultima parte del 2027 è meno favorevole per chi ha entrambi i giorni del weekend liberi: Natale cadrà sabato 25 dicembre e Santo Stefano domenica 26 dicembre.

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