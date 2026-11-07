Haaland e le supercar: il garage tra V12 e Formula 1

🌐 Le supercar di Haaland raccontano una passione che attraversa Ferrari a dodici cilindri, tecnologia da Formula 1 e Lamborghini da sterrato. Un universo milionario nel quale avvistamenti, acquisti riportati e consegne ancora attese vanno tenuti distinti.

Per fermarlo in area servono centimetri, anticipo e una buona dose di coraggio. Fuori dal campo, Erling Haaland si muove in un altro territorio di numeri estremi: cilindri, cavalli e serie limitate. L’attaccante del Manchester City e della Norvegia, 26 anni, è diventato uno dei protagonisti più riconoscibili dell’incrocio fra calcio e automobili esclusive. Attorno a lui si è formato un catalogo che va dalle Ferrari alle hypercar ibride, passando per limousine e mezzi dalle dimensioni americane.

Il fascino non dipende soltanto dal prezzo. Le vetture associate al bomber mettono insieme idee quasi opposte di automobile: il motore aspirato che sale di giri, l’elettrificazione esasperata, l’abitacolo silenzioso da grande berlina. Non esiste però un inventario pubblico certificato del suo garage. Una fotografia al volante documenta un incontro con una macchina; non dimostra, da sola, un acquisto. E un modello ordinato non equivale necessariamente a un esemplare già consegnato.

Ferrari 812 Competizione A, il richiamo del dodici cilindri

Fra le auto più strettamente legate all’immagine recente di Haaland spicca la Ferrari 812 Competizione A gialla, con cui è stato avvistato in Inghilterra. La lettera finale indica la versione aperta: una targa che porta il dodici cilindri in una dimensione ancora più teatrale. I numeri del modello spiegano l’attrazione: motore da 6,5 litri, 830 cavalli e una produzione limitata a 599 esemplari. La rarità riguarda dunque la vettura prima ancora della celebrità di chi la guida.

Qui il lusso passa soprattutto attraverso la meccanica. Un V12 aspirato costruisce potenza senza affidarsi alla sovralimentazione, con una risposta e una progressione diverse da quelle di un turbo. È una scelta che conserva un forte valore simbolico mentre il segmento si riempie di sistemi ibridi. Nel caso della Competizione A, la carrozzeria aperta rende inoltre il suono del motore parte dell’esperienza: il collezionismo non si esaurisce nell’accelerazione misurata sul cronometro.

La Mercedes-AMG One porta la Formula 1 su strada

Sul versante opposto si colloca la Mercedes-AMG One, inserita nelle ricostruzioni della collezione del norvegese. Il progetto nasce dal trasferimento della tecnologia di Formula 1 a una vettura omologata per la circolazione. Al centro c’è un V6 turbo da appena 1,6 litri, affiancato da quattro motori elettrici. La potenza complessiva raggiunge 1.063 cavalli: una dimostrazione di quanto la cilindrata, isolata dal resto dell’architettura, racconti soltanto una parte delle prestazioni.

La distanza dalla Ferrari non è una classifica fra auto migliori o peggiori, ma una differenza di linguaggio tecnico. Nella One lavorano insieme recupero energetico, propulsione elettrica e motore termico ad altissimo regime. La monoscocca in carbonio e l’aerodinamica completano un’impostazione radicale. Il risultato è un’automobile che porta con sé esigenze e complessità molto lontane da quelle di una normale sportiva: il prestigio deriva anche dall’accesso a una tecnologia nata per le corse.

Lamborghini Sterrato, la deviazione dalle supercar da pista

La Huracán Sterrato aggiunge un elemento meno prevedibile. Il modello, anch’esso associato alla raccolta di Haaland, conserva il V10 aspirato da 610 cavalli ma cambia il rapporto con il terreno. L’assetto è rialzato di 44 millimetri rispetto alla Huracán EVO, mentre protezioni, pneumatici dedicati e modalità Rally ne definiscono l’identità. Non è un SUV travestito: rimane una supersportiva, ripensata per affrontare anche fondi differenti dall’asfalto perfettamente levigato.

La produzione prevista in 1.499 esemplari ne rafforza il carattere da collezione. Ma il suo interesse sta soprattutto nel contrasto: dove molte rivali cercano il cordolo e il tempo sul giro, questa Lamborghini introduce polvere, escursione delle sospensioni e gestione della bassa aderenza. È una variazione sostanziale rispetto all’immagine della supercar bassissima, da proteggere a ogni dosso. Dentro un insieme di vetture estreme, la Sterrato si distingue per il tipo di strada che suggerisce.

Bugatti Tourbillon, il nome da separare dalle consegne

La Bugatti Tourbillon è il modello più delicato da collocare nel racconto. Viene accostata a Haaland anche come acquisto in arrivo, ma manca una conferma pubblica univoca della consegna al calciatore. Le caratteristiche dell’auto sono invece definite: V16 aspirato da 8,3 litri, tre motori elettrici e 1.800 cavalli complessivi. La serie annunciata comprende 250 esemplari, con un prezzo iniziale di 3,8 milioni di euro al netto delle imposte.

Quella cifra non rappresenta automaticamente quanto avrebbe pagato il giocatore. Personalizzazioni, fiscalità e condizioni della singola configurazione possono modificare il conto, mentre il prezzo di lancio non coincide con una valutazione sul mercato secondario. Sommare listini, quotazioni e ordini presunti non produce il valore certo di una collezione. Nel caso della Tourbillon, distinguere il progetto industriale dalla posizione del singolo cliente evita di trasformare un’aspettativa in una presenza già documentata nel garage.

La Monza SP2 e il lusso delle auto quotidiane

Un’analoga cautela riguarda la Ferrari Monza SP2 con cui Haaland è stato visto a Monaco. Quell’avvistamento del 2023 è diventato parte stabile dei racconti sulla sua passione, ma la proprietà della vettura è stata messa in dubbio e ricondotta al suo accompagnatore. Il dettaglio cambia il significato dell’immagine: resta una testimonianza dell’interesse per automobili eccezionali, senza offrire una prova sufficiente per aggiungere un altro acquisto all’elenco.

Accanto alle sportive, gli avvistamenti comprendono mezzi pensati per un’esperienza diversa, dalla Rolls-Royce alla Mercedes-Maybach S 680 nell’edizione Virgil Abloh. Quest’ultima, riconoscibile per l’abbinamento nero e sabbia, appartiene a una serie di appena 150 esemplari. Qui l’esclusività passa dall’accelerazione all’allestimento: materiali, spazio posteriore e isolamento dell’abitacolo. La stessa attenzione alla rarità prende così la forma di una grande limousine, con priorità opposte a quelle di una macchina costruita intorno alla pista.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.