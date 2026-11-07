Gigi Riva e San Prosdocimo: MetroLunario del 7 novembre

🌐 Il 7 novembre 2026 celebra San Prosdocimo, patrono di Padova, e ricorda la nascita di Gigi Riva, il leggendario Rombo di Tuono del calcio italiano. Nel calendario storico riaffiora la Rivoluzione russa del 1917, mentre le curiosità spaziano dallo scudetto del Cagliari alle tradizioni religiose venete. Nell’oroscopo del sabato il protagonista è l’Acquario, tra amicizie, creatività e nuovi interessi.

Santo del giorno: San Prosdocimo, il primo vescovo di Padova

Il 7 novembre Padova celebra San Prosdocimo, venerato come primo vescovo della città e figura fondamentale delle origini del cristianesimo veneto.

Secondo la tradizione ecclesiastica, Prosdocimo sarebbe stato inviato in Veneto direttamente da San Pietro per diffondere il cristianesimo. La ricostruzione storica, però, colloca più verosimilmente la sua attività nei secoli successivi, distinguendo i dati documentabili dalle narrazioni agiografiche.

Il suo culto è strettamente collegato alla Basilica di Santa Giustina, uno dei principali luoghi religiosi di Padova. La cappella dedicata al santo custodisce memorie artistiche e spirituali che testimoniano la lunga continuità della devozione cittadina.

Il nome Prosdocimo deriva dal greco e significa l’atteso. Una denominazione piuttosto impegnativa per chi, secondo la tradizione, avrebbe dovuto portare una nuova fede in un territorio ancora profondamente legato alla cultura romana.

La memoria del santo racconta anche l’importanza delle comunità cristiane nel tessuto storico del Veneto.

Accadde oggi: nel 1917 la Rivoluzione d’Ottobre cambia la Russia

Il 7 novembre 1917, corrispondente al 25 ottobre del calendario giuliano allora utilizzato in Russia, i bolscevichi conquistarono il potere a Pietrogrado.

L’evento sarebbe passato alla storia come Rivoluzione d’Ottobre, pur essendosi verificato in novembre secondo il calendario gregoriano.

Guidati politicamente da Vladimir Lenin, i rivoluzionari rovesciarono il Governo provvisorio nato dopo la caduta dello zarismo.

La presa del Palazzo d’Inverno divenne il simbolo di una trasformazione destinata a cambiare profondamente il Novecento. Seguirono una guerra civile, la costruzione del nuovo Stato sovietico e un sistema politico che avrebbe influenzato la storia mondiale per decenni.

Nel 2026 ricorrono 109 anni dalla rivoluzione. L’anniversario invita a distinguere la narrazione simbolica dei fatti dalla loro complessa realtà storica, segnata da conflitti, repressioni e radicali trasformazioni sociali.

Nati il 7 novembre: Gigi Riva, il campione fedele alla Sardegna

Il 7 novembre 1944 nasceva a Leggiuno, in provincia di Varese, Luigi Riva, universalmente conosciuto come Gigi.

Nel 2026 ricorrono 82 anni dalla nascita di uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio italiano.

Arrivato al Cagliari giovanissimo, Riva costruì con la società sarda un rapporto quasi irripetibile nel calcio moderno. Nonostante le offerte dei grandi club, rimase fedele alla squadra con cui conquistò lo storico scudetto del 1970.

Con 35 reti in 42 partite, conserva il primato di miglior marcatore della Nazionale italiana maschile.

Il soprannome Rombo di Tuono, attribuitogli dal giornalista Gianni Brera, raccontava la potenza del suo sinistro. Ma il valore di Riva andava oltre il talento: diventò il simbolo di un’intera isola, capace di riconoscersi nelle imprese sportive di un uomo arrivato dalla Lombardia.

Scomparso nel gennaio 2024, resta una figura centrale della memoria collettiva sarda e italiana.

Fra gli altri nati del giorno spicca Antonella Bellutti, due volte campionessa olimpica nel ciclismo su pista, nata nel 1968.

Eventi e curiosità: perché Gigi Riva è diventato un simbolo

Il titolo nazionale conquistato dal Cagliari nel 1970 rappresentò una svolta culturale oltre che sportiva.

Per la prima volta una squadra di un’isola italiana raggiungeva il vertice della Serie A, superando le tradizionali potenze calcistiche del Nord.

Il successo contribuì a dare alla Sardegna una visibilità nazionale straordinaria.

La fedeltà di Riva alla maglia rossoblù è rimasta uno degli aspetti più raccontati della sua carriera: in un calcio contemporaneo dominato da trasferimenti milionari e contratti sempre più complessi, quella scelta conserva una forza narrativa particolare.

Segno più fortunato del 7 novembre 2026: Acquario

L’Acquario conquista il primato astrologico del sabato, succedendo al Capricorno.

Plutone in Acquario rappresenta il principale riferimento simbolico della giornata. Nella lettura astrologica, la sua presenza viene collegata a trasformazioni personali, cambiamento delle prospettive e desiderio di indipendenza.

Il contemporaneo passaggio di Marte e Giove in Leone introduce una dialettica simbolica tra individualità e collaborazione.

Per l’Acquario, l’oroscopo suggerisce quindi una giornata dedicata a relazioni, iniziative creative e possibilità di uscire dalle abitudini.

Si tratta di interpretazioni tradizionali prive di valore predittivo scientifico.

Amore, soldi e salute: le aspettative dell’Acquario

Amore: curiosità e amicizia diventano gli ingredienti principali della lettura sentimentale. Le coppie possono valorizzare nuove attività condivise, mentre i single trovano nella conversazione spontanea il tema dominante.

Soldi: l’oroscopo richiama attenzione verso progetti innovativi, senza trascurare la prudenza nelle spese e nelle decisioni finanziarie.

Salute: pause, movimento regolare e riposo adeguato rappresentano gli aspetti generali del benessere da privilegiare.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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