Allarmi nei cieli europei e governo: MetroZibaldonedel 7 novembre

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Allarmi bomba nei cieli europei: la paura diventa un’arma

Non occorrono esplosioni per mettere in ginocchio un sistema di trasporti. Talvolta bastano telefonate anonime, messaggi minacciosi e il sospetto che su un aereo possa trovarsi un ordigno. È quanto emerge dall’ondata di allarmi che il 6 novembre ha interessato numerosi collegamenti aerei europei, coinvolgendo anche l’Italia.

Un volo Ryanair partito da Roma è stato interessato da un’allerta a Lisbona, mentre un Wizz Air proveniente da Praga e diretto nella Capitale è stato dirottato a Venezia. Segnalazioni hanno interessato anche lo spazio aereo francese e altri collegamenti internazionali. In Ungheria sono state attivate procedure di intervento militare aereo.

Il problema non riguarda soltanto la credibilità delle minacce, ma la capacità di destabilizzare la mobilità civile senza colpire materialmente un bersaglio. Ogni segnalazione impone verifiche, mobilita personale specializzato, altera rotte e programmi e genera costi economici.

Le autorità stanno valutando la possibile natura coordinata degli episodi. Sarebbe però irresponsabile attribuirli a un’organizzazione precisa senza riscontri investigativi. La sicurezza richiede rigore, non ricostruzioni fantasiose. E soprattutto impone una domanda: quanto è vulnerabile un sistema europeo che può essere messo sotto pressione da una successione di messaggi anonimi?

Anticorruzione, il caso Altieri travolge la nomina

La vicenda della presidenza dell’Autorità nazionale anticorruzione è diventata un caso politico nel giro di poche ore. La designazione di Trifone, detto Nuccio, Altieri, vicino alla Lega, ha scatenato la reazione delle opposizioni, che hanno contestato la compatibilità del suo percorso politico con l’incarico.

Dopo una giornata di scontri, nella serata del 6 novembre è arrivata la svolta: Altieri ha ritirato la propria disponibilità, richiamando ragioni di opportunità politica, istituzionale e personale.

Il governo aveva difeso la designazione e la correttezza del proprio operato. Ma la controversia mette a nudo una questione assai più profonda: chi controlla il potere deve poter essere considerato indipendente dal potere stesso.

Non basta che una nomina rispetti le procedure. Serve anche quella credibilità istituzionale che consente a cittadini, imprese e amministrazioni di riconoscere nell’organismo di vigilanza un arbitro autorevole.

L’ANAC vigila su un settore strategico, quello degli appalti pubblici, nel quale transitano risorse enormi e si intrecciano interessi economici e decisioni amministrative. Trasformarne la guida in una prova di forza politica significa indebolire la fiducia nella funzione che dovrebbe esercitare.

3. Caso Almasri, la Consulta rimette al centro la giustizia

La vicenda giudiziaria collegata al generale libico Almasri torna a interrogare i rapporti fra magistratura, governo e Parlamento. La Corte costituzionale ha stabilito che la Procura di Roma può procedere nelle indagini nei confronti di Giusi Bartolozzi, già vicecapo di gabinetto del ministero della Giustizia, per l’ipotesi di false dichiarazioni al pubblico ministero.

La decisione accoglie soltanto in parte il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera e contiene precisazioni importanti sugli obblighi di comunicazione fra le istituzioni.

Non si tratta di una condanna né di un accertamento di responsabilità. La posizione dell’interessata resta soggetta alle garanzie previste dall’ordinamento e alla presunzione di innocenza.

Sul piano politico, tuttavia, il caso continua ad avere un peso significativo. La gestione della vicenda Almasri ha investito l’esecutivo e sollevato interrogativi sulla trasparenza delle decisioni pubbliche.

La vera sfida è evitare che ogni passaggio giudiziario diventi uno scontro fra tifoserie. Le istituzioni devono collaborare, ciascuna nei limiti delle proprie competenze. La legalità non può essere presentata come un ostacolo all’azione politica: ne rappresenta il fondamento.

Manovra 2027, pensioni e salari agitano la maggioranza

La legge di bilancio entra nella fase più delicata del confronto politico. Il governo ha convocato le organizzazioni sindacali a Palazzo Chigi per il 13 novembre, mentre il termine per presentare gli emendamenti è fissato al 17 novembre.

Il dissenso riguarda soprattutto le pensioni, le condizioni di lavoro e la distribuzione delle risorse. Sono previste mobilitazioni nel settore scolastico l’11 novembre e una manifestazione della Cgil il 20.

Anche nella maggioranza emergono posizioni differenti sulle scelte previdenziali. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti continua a rappresentare la necessità di mantenere una linea rigorosa sui conti pubblici.

Il nodo politico è evidente: una manovra finanziaria può rispettare gli equilibri contabili senza migliorare sufficientemente la vita quotidiana dei cittadini. E il bilancio dello Stato non è un esercizio di aritmetica astratta.

Dietro le cifre ci sono famiglie che affrontano spese crescenti, lavoratori che aspettano aumenti salariali, pensionati preoccupati per il potere d’acquisto e servizi pubblici che reclamano investimenti.

La trattativa con i sindacati sarà quindi una verifica concreta della disponibilità dell’esecutivo ad ascoltare le richieste sociali. La questione centrale non è soltanto quanto spendere, ma chi beneficerà davvero delle risorse disponibili.

Roma, neonato lasciato in chiesa: una storia che interroga tutti

Una busta della spesa abbandonata sotto un crocifisso, vicino all’altare. Dentro, un neonato di appena uno o due giorni. È la scoperta avvenuta il 6 novembre nella chiesa di San Gregorio Magno, nella zona Portuense di Roma.

Un parrocchiano ha dato l’allarme. Il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente e il bambino, apparso in buone condizioni generali, è stato trasferito all’ospedale San Camillo-Forlanini.

Le immagini della videosorveglianza mostrerebbero una persona incappucciata, verosimilmente una donna, mentre lascia il piccolo e si allontana. I carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Al di là dell’indispensabile accertamento delle responsabilità, questa vicenda impone una riflessione sociale. Quali condizioni possono spingere una persona a lasciare un neonato in un luogo pubblico? Non conosciamo ancora le circostanze e sarebbe ingiusto inventare risposte.

Esistono strumenti per garantire la sicurezza di un bambino e forme di assistenza per chi si trova in situazioni di grave difficoltà. Ma devono essere conosciuti, accessibili e capaci di intervenire prima dell’emergenza.

La notizia più importante, per il momento, è una sola: il bambino è vivo ed è stato soccorso. Da questa certezza deve cominciare ogni altra considerazione.

Italia: istituzioni, tensioni sociali e diritti

Il Paese che chiede risposte, non soltanto annunci

Fra il confronto sulla manovra e le polemiche sulle nomine istituzionali emerge una contraddizione che attraversa la politica italiana: l’esigenza di governare rapidamente e quella, altrettanto indispensabile, di rispettare controlli, trasparenza e confronto democratico.

La prossima settimana si annuncia particolarmente impegnativa. Alle mobilitazioni sindacali si aggiungerà la discussione sulle modifiche alla legge di bilancio, mentre i partiti dovranno affrontare le conseguenze della controversia sulla guida dell’Anticorruzione.

Il rischio è che lo scontro politico finisca per oscurare i problemi quotidiani: retribuzioni, previdenza, servizi pubblici e capacità di spesa delle famiglie. Eppure sono proprio questi i temi sui quali i cittadini misurano l’efficacia dell’azione di governo.

Mondo: Israele verso la svolta, Ucraina ancora sotto le bombe

Israele, Eisenkot avanza e Netanyahu rischia l’uscita

In Israele si apre una fase che potrebbe segnare la conclusione dell’era politica di Benjamin Netanyahu. Le consultazioni presidenziali hanno registrato 67 indicazioni favorevoli a Gadi Eisenkot contro le 46 raccolte da Netanyahu.

Il presidente Isaac Herzog ha annunciato che domenica 8 novembre conferirà l’incarico per tentare di formare il nuovo governo. Ma i numeri non garantiscono ancora la nascita di una maggioranza stabile.

Il nodo riguarda soprattutto il possibile sostegno delle formazioni arabe e le resistenze di Avigdor Liberman, contrario a un esecutivo di minoranza che dipenda dal loro appoggio esterno. Restano aperte anche ipotesi di accordo con settori ultraortodossi.

La sconfitta politica di Netanyahu non equivale automaticamente alla nascita di una nuova stagione. Occorrerà verificare se il prossimo governo sarà capace di affrontare la questione palestinese, il futuro di Gaza, la sicurezza regionale e la ricostruzione di una credibilità internazionale gravemente compromessa dalla guerra.

La richiesta di accertare le responsabilità per le violazioni del diritto internazionale, attraverso gli organismi competenti e con tutte le garanzie previste, non può dipendere dal destino elettorale di un singolo leader.

Ucraina, Trump annuncia un’intesa ma l’Europa protesta

Donald Trump sostiene che Stati Uniti e Russia siano vicini a un accordo sull’Ucraina che potrebbe coinvolgere l’intera architettura di sicurezza europea. Dichiarazioni ambiziose, accolte però con forte cautela dalle istituzioni dell’Unione.

La posizione europea è netta: nessun accordo sul futuro del continente può essere deciso escludendo l’Europa stessa.

Intanto la guerra continua. Il 6 novembre sono stati segnalati nuovi attacchi russi contro infrastrutture energetiche ucraine, anche nelle regioni di Sumy, Kiev e Mykolaiv. La prospettiva diplomatica convive dunque con la quotidianità dei bombardamenti.

Il punto centrale rimane la qualità dell’eventuale pace. Un’intesa duratura richiede garanzie credibili per l’Ucraina, non soltanto una tregua che congeli temporaneamente il conflitto.

Economia: mercati nervosi e conti pubblici sotto esame

Piazza Affari in rosso, banche sotto pressione

La seduta del 6 novembre ha confermato un clima di prudenza sui mercati finanziari. La Borsa di Milano ha chiuso in territorio negativo, con particolare debolezza di alcuni titoli bancari e finanziari.

L’incertezza internazionale, il costo dell’energia e le aspettative sulle politiche economiche continuano a condizionare le decisioni degli investitori.

Per l’Italia, però, il problema non si esaurisce nell’andamento degli indici azionari. La vera partita economica si gioca sulla capacità di trasformare stabilità finanziaria e risorse pubbliche in crescita reale, occupazione qualificata e salari adeguati.

Una crescita che rimane confinata alle statistiche, senza raggiungere le famiglie, difficilmente può essere considerata una vittoria sociale.

Sport: il grande weekend della Serie A

Roma in campo, domenica Napoli-Lazio e Fiorentina-Juve

Il campionato torna protagonista con l’undicesima giornata, distribuita fra venerdì 6 e domenica 8 novembre.

Oggi, sabato 7, il programma propone Cagliari-Frosinone e Torino-Lecce alle 15, Parma-Bologna alle 18 e Roma-Sassuolo alle 20.45.

La domenica offrirà sfide particolarmente interessanti: Napoli-Lazio alle 12.30, Genoa-Milan e Monza-Atalanta alle 15, Inter-Como alle 18 e Fiorentina-Juventus alle 20.45.

Le grandi squadre non possono permettersi distrazioni, mentre gli scontri diretti rappresentano occasioni importanti per consolidare le rispettive ambizioni.

L’attenzione è rivolta soprattutto a Napoli-Lazio e Fiorentina-Juventus, due confronti che promettono intensità agonistica e conseguenze significative sugli equilibri della classifica.

Domani, domenica 8 novembre: Israele alla prova del cambiamento

L’appuntamento politico più importante di domenica sarà a Gerusalemme, dove il presidente Isaac Herzog ha annunciato l’intenzione di conferire il mandato per la formazione del nuovo governo.

Gadi Eisenkot parte favorito nelle indicazioni parlamentari, ma la costruzione di una maggioranza resta incerta. Il suo eventuale incarico aprirebbe una fase di negoziati decisiva non soltanto per Israele, ma per l’intero Medio Oriente.

Sarà il primo banco di prova di un possibile cambiamento che, per diventare realmente storico, dovrà andare oltre la sostituzione di un premier: affrontare la guerra, riconoscere la centralità dei diritti umani e restituire alla politica la responsabilità delle proprie decisioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.