Da dicembre scatta la stretta sulle strisce blu: 8 auto con telecamere

🌐 Strisce blu Bologna, multe per la sosta irregolare, auto con telecamere e nuovi controlli: da dicembre 2026 il sistema di verifica dei parcheggi a pagamento si prepara a cambiare passo. Otto auto elettriche dotate di telecamere affiancheranno gli accertatori, con l’obiettivo di individuare più rapidamente le violazioni e rendere i controlli più capillari. Ma attenzione: le multe non saranno emesse automaticamente dalle telecamere. La verifica finale resterà affidata agli operatori, chiamati a controllare le situazioni segnalate prima di procedere con la sanzione.

Strisce blu, a Bologna arrivano le auto con telecamere: cosa cambia da dicembre

Per chi parcheggia sulle strisce blu a Bologna, il conto alla rovescia è iniziato. Da dicembre è previsto un potenziamento dei controlli sulla sosta irregolare attraverso un sistema che combina tecnologia, mobilità elettrica e presenza degli accertatori sul territorio.

La novità più evidente sarà l’impiego di otto auto elettriche equipaggiate con telecamere, destinate a supportare il lavoro degli operatori incaricati di verificare il rispetto delle regole. Il progetto punta a rendere più efficiente l’individuazione dei veicoli in potenziale violazione, riducendo i tempi necessari per controllare le strade e concentrando gli interventi dove emergono situazioni sospette.

Non si tratta, quindi, soltanto di aggiungere nuovi mezzi alla flotta. Il cambiamento riguarda soprattutto il metodo: la tecnologia consentirà di individuare i casi da verificare, mentre gli accertatori continueranno a svolgere il passaggio decisivo prima dell’eventuale contestazione.

Il messaggio agli automobilisti è chiaro: parcheggiare senza rispettare le regole potrebbe diventare più difficile da farla franca. Ma il nuovo sistema non trasforma le telecamere in dispositivi autonomi capaci di infliggere multe senza un controllo umano.

Come funziona il nuovo sistema anti-furbetti della sosta

Il meccanismo previsto si basa su una procedura in due fasi. Durante il primo passaggio, l’auto dotata di telecamere percorre la strada e individua i veicoli che potrebbero essere in sosta irregolare negli stalli regolamentati.

La rilevazione tecnologica serve a segnalare le situazioni meritevoli di approfondimento. Non equivale, da sola, all’accertamento definitivo dell’infrazione.

Successivamente, durante un secondo passaggio, gli operatori a bordo del mezzo verificano i casi individuati. Se riscontrano effettivamente una violazione, possono procedere con la contestazione e lasciare il relativo avviso sul parabrezza, secondo le modalità previste.

Perché la verifica umana resta decisiva

È questo il punto centrale della novità. La telecamera individua, l’accertatore verifica e l’eventuale multa arriva soltanto dopo il controllo.

La distinzione è importante perché una rilevazione visiva può richiedere ulteriori verifiche: la posizione del veicolo, la segnaletica presente, le condizioni dello stallo e le eventuali autorizzazioni devono essere valutate correttamente.

Il sistema, almeno secondo il funzionamento annunciato, non prevede dunque sanzioni automatiche generate esclusivamente dalle immagini raccolte durante il passaggio del veicolo.

Per gli automobilisti questo significa che la tecnologia avrà un ruolo crescente, ma non sostituirà il controllo dell’operatore. L’obiettivo dichiarato è rendere il lavoro più mirato e produttivo, non eliminare il passaggio di verifica.

Otto auto elettriche e tre punti di partenza per gli operatori

Il piano organizzativo prevede tre punti di riferimento per la partenza degli accertatori: via Ferrarese, via Due Madonne e via San Felice.

Dai primi due partiranno gli otto veicoli elettrici dotati di telecamere. La distribuzione dei mezzi dovrà consentire di organizzare i percorsi di controllo e di coprire le aree interessate dalla sosta regolamentata in modo più funzionale.

La sede di via San Felice avrà invece un ruolo specifico per il centro storico, dove le verifiche continueranno a essere effettuate a piedi o con i mezzi pubblici.

La scelta tiene conto delle caratteristiche del cuore cittadino, dove strade, spazi e condizioni di accesso rendono meno adatto un modello basato esclusivamente sul pattugliamento automobilistico.

Il nuovo sistema, pertanto, non comporterà la scomparsa degli accertatori a piedi. Cambierà l’organizzazione dei controlli, con modalità differenti a seconda delle zone da presidiare.

La combinazione fra veicoli attrezzati e operatori sul posto punta a sfruttare i vantaggi della tecnologia senza rinunciare alla valutazione diretta delle singole situazioni.

Chi gestisce il nuovo piano della sosta a Bologna

Dietro il potenziamento c’è Sosty, la società consortile costituita dal raggruppamento formato da Tper e Abaco per la gestione del Piano sosta e di diversi servizi complementari alla mobilità urbana.

Il servizio è partito il 1° agosto 2026, subentrando alla precedente gestione. Il contratto comunale riguarda una rete articolata di parcheggi e spazi regolamentati, che comprende le strisce blu, gli stalli riservati, le aree per residenti e diverse altre tipologie di sosta.

La dimensione del sistema aiuta a comprendere la portata dell’intervento: il piano comunale comprende circa 66.000 stalli complessivi, dei quali oltre 38.000 sono parcheggi a pagamento su strada, secondo i dati riferiti a dicembre 2025.

Non tutti questi posti sono soggetti alle stesse regole. Le modalità di utilizzo cambiano in base alla tipologia dello stallo, alla zona e alle disposizioni applicabili. Per questo il controllo deve tenere conto della segnaletica e delle condizioni specifiche di ogni parcheggio.

Nella fase iniziale della nuova gestione è stata mantenuta la continuità del servizio, compreso il personale già impiegato. Il potenziamento annunciato per dicembre rappresenta il passaggio successivo: una macchina organizzativa più strutturata per verificare il rispetto delle regole della sosta.

Centro storico, periferia e strade più controllate: dove cambia il servizio

La distinzione territoriale è uno degli aspetti più rilevanti del progetto. Nelle aree raggiungibili con i nuovi mezzi, le auto con telecamere consentiranno di individuare le situazioni sospette e di indirizzare gli accertatori verso i veicoli da verificare.

Nel centro storico, invece, il modello resterà legato agli spostamenti degli operatori a piedi o con il trasporto pubblico.

Non è stato annunciato un elenco definitivo di tutte le strade che saranno controllate con maggiore frequenza, né un calendario pubblico dei passaggi dei singoli mezzi. Sarebbe quindi prematuro indicare specifiche vie come destinatarie certe di controlli quotidiani.

Il cambiamento atteso riguarda soprattutto l’organizzazione complessiva: più strumenti per individuare le violazioni e una gestione dei percorsi pensata per aumentare l’efficacia delle verifiche.

Per chi lascia l’auto in sosta, la regola pratica resta la stessa: controllare sempre le indicazioni presenti sul posto, verificare se lo stallo è a pagamento e assicurarsi che il titolo di sosta sia valido per la zona e per il periodo di permanenza.

Il nuovo sportello di via San Donato: cosa cambia per i cittadini

Dicembre porterà una novità anche per chi deve gestire permessi, richieste e pratiche legate alla sosta. È prevista infatti l’apertura del nuovo front office di via San Donato, destinato a sostituire gli sportelli di via Gobetti e piazza Azzarita.

L’orario annunciato sarà continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18, con un’estensione il giovedì dalle 7.30 alle 19.

L’obiettivo è rendere più semplice il rapporto fra cittadini e gestore, concentrando i servizi in un unico punto di riferimento. La novità riguarda quindi non soltanto i controlli sulle strade, ma anche l’assistenza agli utenti che devono informarsi sulle procedure e sulle autorizzazioni.

Per evitare disagi, sarà comunque opportuno verificare le comunicazioni operative prima di recarsi allo sportello, soprattutto nella fase di trasferimento delle attività dalle sedi precedenti.

Multe, ricorsi e pagamenti: cosa devono sapere gli automobilisti

L’arrivo delle auto con telecamere non modifica automaticamente gli obblighi previsti per chi parcheggia sulle strisce blu. Restano fondamentali il pagamento della sosta quando richiesto, il rispetto dei limiti temporali e l’osservanza della segnaletica.

In caso di contestazione, il conducente deve leggere attentamente le indicazioni riportate sull’avviso e sul verbale, verificando termini e modalità previsti per il pagamento o per l’eventuale opposizione.

A Bologna è disponibile anche un servizio online comunale per consultare e pagare i verbali, inserendo i dati richiesti. Per le violazioni rilevate da alcuni sistemi di controllo, il portale indica inoltre le modalità per chiedere di visionare le immagini, quando previste.

È importante non confondere, tuttavia, le diverse tecnologie impiegate per il controllo del traffico: i sistemi utilizzati per le zone a traffico limitato o per altre infrazioni non sono necessariamente equivalenti al nuovo modello di verifica della sosta.

Una fotografia o una segnalazione tecnologica non va interpretata fuori dal contesto: in presenza di una multa, fanno fede gli atti notificati e le procedure previste dalla normativa applicabile.

Non soltanto parcheggi: il piano coinvolge anche la mobilità ciclabile

Le attività affidate al nuovo gestore non si limitano alle strisce blu. Nel perimetro dei servizi rientrano anche strutture e iniziative collegate alla mobilità ciclabile, comprese le ciclostazioni e gli interventi per migliorare la disponibilità di parcheggi per le biciclette.

Il contratto prevede, fra gli altri obiettivi, l’ampliamento delle rastrelliere con almeno 800 nuovi posti per biciclette all’anno e la gestione delle strutture dedicate alla sosta ciclabile.

Questa parte del programma mostra che il riassetto non riguarda esclusivamente la repressione delle infrazioni. La gestione degli spazi pubblici comprende anche servizi destinati a chi sceglie di muoversi in città senza automobile.

La sfida sarà riuscire a rendere più ordinata la sosta, migliorare l’accessibilità e offrire ai cittadini servizi comprensibili, senza trasformare il controllo in una fonte di incertezza per chi rispetta le regole.

Dicembre sarà il banco di prova per la nuova strategia

Il vero test arriverà con l’entrata a regime del sistema. L’impiego delle otto auto elettriche potrà rendere più rapida l’individuazione delle possibili infrazioni, ma l’efficacia effettiva dipenderà anche dall’organizzazione dei turni, dalla copertura delle strade e dalla capacità degli operatori di verificare correttamente ogni segnalazione.

Al momento, non sono disponibili elementi sufficienti per quantificare quante multe in più saranno elevate o quanto aumenterà la frequenza dei controlli in ciascuna zona. Qualsiasi cifra sulle sanzioni attese sarebbe quindi una previsione non verificata.

La direzione, però, è definita: Bologna punta a controlli della sosta più strutturati, con telecamere a supporto degli accertatori e una presenza differenziata tra centro storico e altre aree urbane.

Per gli automobilisti, la novità più concreta non è una multa automatica in arrivo, bensì la possibilità che le irregolarità vengano individuate con maggiore efficienza. Per il Comune e il gestore, la prova sarà dimostrare che tecnologia e controlli sul campo possono convivere con procedure corrette, informazioni chiare e un servizio più semplice da utilizzare.

Da dicembre, dunque, cambierà il modo di cercare le violazioni. Le regole della sosta, invece, continueranno a essere quelle da rispettare ogni volta che si lascia l’auto sulle strisce blu.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.