Parigi, Elodie e Céline Dion accendono la notte L’Oréal

🌐 Elodie, Kendall Jenner, Céline Dion, Jane Fonda e Viola Davis sono state tra le protagoniste del grande show L’Oréal Paris a Parigi, evento che ha unito beauty, moda ed empowerment femminile ai piedi della Tour Eiffel. Una passerella intergenerazionale pensata come spettacolo, con una sorpresa finale affidata alla voce di Céline Dion.

Parigi ha acceso i riflettori sulla Fashion Week primavera-estate 2027 con una serata in cui il confine tra passerella, concerto e grande spettacolo televisivo è diventato quasi impercettibile. Al centro della scena non soltanto i vestiti, ma soprattutto i volti, le storie e le diverse generazioni di donne chiamate a rappresentare il mondo della bellezza.

L’appuntamento di L’Oréal Paris a Place Joffre, con la Tour Eiffel illuminata sullo sfondo, ha riunito modelle, attrici, cantanti e personalità dello sport in una delle serate più scenografiche dell’apertura della settimana della moda francese. Il momento più inatteso è arrivato nel finale, quando Céline Dion è comparsa sulla passerella e ha chiuso lo show cantando “I’m Alive”.

Elodie conquista Parigi con il mini dress rosso

Tra le presenze italiane più attese c’era Elodie, ormai volto familiare degli appuntamenti internazionali legati a L’Oréal Paris. La cantante ha scelto per il suo passaggio in passerella un mini dress rosso con strascico, accompagnato da un beauty look sofisticato: occhi valorizzati dallo smokey eye e labbra nude.

La scelta cromatica ha avuto un effetto immediato. Nel grande scenario notturno di Place Joffre, il rosso dell’abito ha creato uno dei contrasti più riconoscibili della serata, mentre l’atteggiamento disinvolto della cantante ha contribuito a quella dimensione meno rigida che caratterizza il format.

Elodie non è stata chiamata semplicemente a indossare un look. Come le altre ambassador internazionali, ha partecipato a uno spettacolo costruito attorno all’idea che la bellezza possa essere raccontata attraverso personalità differenti, senza un unico modello estetico di riferimento.

Accanto a lei, anche Isabella Ferrari ha rappresentato l’Italia. L’attrice ha sfilato con un completo over impreziosito da dettagli luminosi, confermando la scelta dello show di affiancare generazioni e percorsi professionali diversi.

Kendall Jenner apre il défilé, Céline Dion lo trasforma in concerto

Se Elodie ha portato sulla passerella una delle immagini più vivaci della serata, Kendall Jenner ha avuto un ruolo centrale nella costruzione dello spettacolo. La top model ha aperto il défilé con un look nero dalle linee essenziali e dal taglio seducente, ribadendo la sua presenza ormai consolidata negli eventi parigini del marchio.

Il vero colpo di scena, però, è arrivato alla fine.

Dopo il susseguirsi delle ambassador, delle modelle e delle protagoniste dello spettacolo, le luci si sono concentrate su Céline Dion, apparsa in un abito nero scultoreo firmato Schiaparelli. La cantante canadese ha trasformato il finale della sfilata in un momento musicale, interpretando “I’m Alive” davanti alla Tour Eiffel.

La performance ha dato alla serata una chiusura particolarmente teatrale. La presenza di Dion a Parigi si inserisce inoltre nel suo recente ritorno agli appuntamenti dal vivo, rendendo la sua apparizione sul palco uno degli episodi più attesi della serata.

Da Jane Fonda a Viola Davis: la passerella non ha età

Uno degli elementi distintivi del défilé è stata la presenza contemporanea di donne appartenenti a generazioni molto diverse.

Sul catwalk sono salite Jane Fonda, Andie MacDowell, Viola Davis, Eva Longoria, Heidi Klum, Cara Delevingne, Philippine Leroy-Beaulieu, Kristen Bell, Aishwarya Rai e numerose altre ambassador internazionali.

La scelta produce un effetto preciso: mettere sullo stesso palcoscenico protagoniste con carriere, età e percorsi differenti, evitando di confinare la rappresentazione della bellezza alla sola dimensione della giovinezza.

Jane Fonda, in particolare, ha condiviso la passerella con interpreti e modelle appartenenti a generazioni molto più giovani, mentre Andie MacDowell ha proseguito il percorso di valorizzazione della propria immagine naturale. Viola Davis ha aggiunto allo spettacolo la forza scenica che da anni contraddistingue le sue apparizioni pubbliche.

Non è quindi soltanto una questione di casting. La composizione del gruppo diventa parte integrante della narrazione dello show: la bellezza viene presentata come qualcosa che cambia con il tempo, ma non perde valore.

“Express Your Worth”, il messaggio dietro la passerella

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è stato “Express Your Worth”, un concetto che si lega alla storica comunicazione di L’Oréal Paris e alla volontà del marchio di associare il beauty a sicurezza personale, libertà e autostima.

Per questo le protagoniste non sono state chiamate a sfilare secondo una sequenza rigidamente costruita. Il format ha privilegiato sorrisi, saluti, gesti spontanei e interazioni con il pubblico.

La passerella è diventata così una sorta di palco collettivo, dove il beauty dialoga con la moda ma anche con l’intrattenimento. Make-up, capelli, abiti e performance sono stati utilizzati come elementi di un unico racconto visivo.

È una formula ormai consolidata per gli eventi beauty più spettacolari: non presentare semplicemente un prodotto, ma costruire un’esperienza capace di vivere anche sui social, nelle fotografie e nei video condivisi dagli spettatori.

La sorellanza come spettacolo collettivo

Il momento più significativo è arrivato proprio dopo l’esibizione di Céline Dion. Le protagoniste della serata si sono riunite attorno alla cantante, trasformando il finale in un’immagine corale.

L’abbraccio tra le ambassador ha sintetizzato il messaggio scelto per l’evento: donne differenti per età, professione e provenienza riunite sullo stesso palcoscenico.

La formula della “sorellanza” diventa così anche una precisa scelta narrativa. Non una singola star al centro di tutto, ma una squadra di protagoniste chiamate a rappresentare una pluralità di identità.

È un’impostazione che sposta l’attenzione dalla semplice celebrazione della celebrità alla rappresentazione della diversità femminile. E proprio questa pluralità ha permesso allo show di distinguersi dal tradizionale appuntamento di moda.

Una notte in cui beauty e fashion week parlano la stessa lingua

La scelta di collocare Le Défilé all’inizio della Paris Fashion Week non è casuale. La moda parigina resta il grande contenitore, ma il beauty rivendica ormai un ruolo autonomo all’interno dello spettacolo.

L’evento L’Oréal Paris ha mostrato quanto siano diventati sottili i confini tra una sfilata tradizionale e un grande appuntamento pop: modelle, attrici, cantanti, atlete e icone dello spettacolo condividono la stessa passerella, mentre il pubblico segue ogni momento attraverso fotografie, video e contenuti social.

Anche la location ha contribuito alla costruzione dello spettacolo. La Tour Eiffel illuminata ha fornito lo sfondo perfetto per una serata concepita per essere vista tanto dal pubblico presente quanto da quello collegato attraverso gli schermi.

La Fashion Week parigina è appena iniziata, ma il défilé ha già fissato uno dei suoi primi momenti ad alta intensità mediatica: Elodie in rosso, Kendall Jenner in nero e Céline Dion al microfono, circondate da una squadra internazionale di donne che ha portato sullo stesso palco età, stili e percorsi differenti.

Più che una semplice sfilata beauty, è stato uno show costruito per raccontare una precisa idea di contemporaneità: la bellezza non come modello unico da raggiungere, ma come linguaggio attraverso cui esprimere personalità, sicurezza e identità. Ed è proprio questa combinazione di moda, musica e volti iconici ad aver trasformato l’apertura della Fashion Week in uno spettacolo destinato a restare tra le immagini più riconoscibili di questa edizione.