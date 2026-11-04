Gianni Rodari, la rivoluzione gentile di chi sa sbagliare

🌐 Gianni Rodari continua a parlare alle nuove generazioni con un messaggio sorprendentemente attuale: sbagliare non significa fallire, immaginare è una forma di libertà e le parole possono cambiare il mondo. Le sue riflessioni sull’educazione, sulla gentilezza e sulla creatività rappresentano un antidoto a una società sempre più ossessionata dalla perfezione e dalla prestazione.

L’errore non è una vergogna

In una società che premia il risultato immediato e misura continuamente le prestazioni individuali, il pensiero di Gianni Rodari conserva una forza quasi provocatoria.

Lo scrittore e pedagogista, nato a Omegna nel 1920 e scomparso a Roma nel 1980, ha dedicato una parte importante della propria opera alla possibilità di trasformare gli errori in occasioni di apprendimento.

Per Rodari, l’immaginazione non rappresentava una fuga dalla realtà, ma uno strumento per comprenderla e modificarla.

Questa intuizione attraversa la sua produzione letteraria, dai racconti destinati ai bambini fino alla celebre Grammatica della fantasia.

La creatività come diritto universale

L’aspetto più innovativo della sua riflessione consiste nella convinzione che la fantasia non appartenga soltanto agli artisti.

Ogni bambino, attraverso il linguaggio, può inventare mondi, formulare domande e immaginare soluzioni differenti da quelle già conosciute.

La scuola assume così una responsabilità decisiva: non limitarsi a trasmettere nozioni, ma insegnare a pensare autonomamente.

Rodari ha contestato implicitamente un modello educativo fondato sulla paura dell’errore e sull’obbedienza meccanica.

Una scuola che punisce continuamente lo sbaglio rischia di scoraggiare proprio la curiosità necessaria per imparare.

Le parole sono strumenti di democrazia

Il pensiero dello scrittore possiede anche una dimensione civile.

La padronanza del linguaggio permette alle persone di esprimere bisogni, difendere idee e partecipare alla vita collettiva.

Chi dispone di meno strumenti linguistici rischia di essere escluso non soltanto dalla cultura, ma anche da numerose opportunità sociali.

È per questo che la promozione della lettura non può essere considerata un’attività marginale.

Investire nell’educazione linguistica significa contribuire a ridurre disuguaglianze che spesso cominciano molto prima dell’ingresso nel mondo del lavoro.

Un messaggio attuale nell’epoca dell’intelligenza artificiale

Oggi la tecnologia consente di ottenere risposte immediate a un numero crescente di domande.

Ma proprio questa disponibilità rende ancora più importante la capacità di formulare interrogativi originali.

La creatività, il pensiero critico e la curiosità sono competenze che non possono essere ridotte alla semplice memorizzazione.

Rodari aveva compreso l’importanza dell’immaginazione molto prima dell’avvento dei moderni strumenti digitali.

La sua lezione invita a utilizzare le nuove tecnologie senza rinunciare alla libertà intellettuale.

La gentilezza come scelta rivoluzionaria

La letteratura di Rodari non propone un mondo privo di conflitti. Al contrario, insegna a osservare contraddizioni, ingiustizie e comportamenti umani attraverso l’ironia.

La gentilezza, in questa prospettiva, non coincide con l’ingenuità.

È un modo di riconoscere gli altri, contrastare i pregiudizi e costruire relazioni più equilibrate.

Molte sue storie hanno attraversato generazioni proprio perché non trattano i bambini come lettori incapaci di comprendere la complessità del mondo.

L’eredità di Gianni Rodari resta una sfida educativa e culturale: formare persone capaci di immaginare alternative, non soltanto di adattarsi alle regole esistenti.

E in un tempo nel quale tutti sembrano dover dimostrare continuamente di essere perfetti, ricordare il valore dell’errore diventa una forma di libertà.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.