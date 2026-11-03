Dua Lipa conquista la letteratura, Londra applaude

🌐 Dua Lipa conquista anche il mondo dei libri: al London Literature Festival intervista Zadie Smith davanti a un pubblico da tutto esaurito. La popstar rafforza il proprio ruolo nella divulgazione culturale

Dalla musica ai libri, la nuova dimensione di Dua Lipa

Non soltanto concerti, classifiche internazionali e milioni di ascolti. Dua Lipa sta costruendo da tempo un percorso parallelo alla carriera musicale, entrando nel mondo dell’editoria e della divulgazione letteraria con un coinvolgimento sempre più significativo.

La conferma arriva da Londra, dove la popstar britannica ha intervistato la scrittrice Zadie Smith nell’ambito del London Literature Festival, ospitato al Southbank Centre.

L’incontro ha registrato il tutto esaurito, trasformando una conversazione letteraria in uno degli appuntamenti culturali più seguiti della manifestazione.

Al centro del dialogo, il romanzo Denti bianchi, opera che ha contribuito a imporre Zadie Smith come una delle voci più importanti della narrativa britannica contemporanea.

La novità non consiste semplicemente nella presenza di una celebrità a un festival di libri, ma nel ruolo attivo assunto dalla cantante nella costruzione di uno spazio di confronto culturale.

Dua Lipa e Zadie Smith, due generazioni a confronto

Il confronto tra Dua Lipa e Zadie Smith riunisce due figure provenienti da ambiti differenti, ma accomunate da una forte presenza nella cultura britannica contemporanea.

La scrittrice londinese ha conquistato notorietà internazionale con White Teeth, pubblicato nel 2000, un romanzo capace di raccontare identità, immigrazione, appartenenza culturale e trasformazioni sociali attraverso vicende familiari intrecciate.

Dua Lipa, cresciuta nel Regno Unito in una famiglia di origine kosovaro-albanese, ha costruito una carriera musicale internazionale mantenendo un interesse dichiarato per i libri e per le questioni culturali.

Durante l’incontro londinese, la conversazione ha affrontato temi legati alla fama, alle critiche e alle ingiustizie, mettendo in relazione la produzione letteraria con le pressioni esercitate dalla società contemporanea.

La differenza tra i rispettivi percorsi professionali non ha impedito di individuare territori comuni. Letteratura e musica pop condividono la capacità di raccontare esperienze individuali e trasformarle in storie riconoscibili da pubblici molto diversi.

Il fenomeno Service95 e il club del libro

L’interesse di Dua Lipa per la letteratura non nasce con l’incontro londinese. Nel 2022 la cantante ha lanciato Service95, un progetto editoriale e culturale che comprende contenuti dedicati a libri, viaggi, idee e conversazioni con personalità creative.

Il successivo sviluppo del Service95 Book Club ha rafforzato questa attività, attraverso la selezione periodica di opere letterarie e incontri con autori.

Il progetto si colloca in un fenomeno più ampio: la capacità delle comunità digitali di influenzare le abitudini di lettura, soprattutto tra le generazioni più giovani.

Le piattaforme social, considerate spesso concorrenti del tempo dedicato ai libri, possono diventare strumenti efficaci per promuovere nuove letture e alimentare discussioni letterarie.

Quando una figura seguita da milioni di persone dedica attenzione a un romanzo, l’opera può raggiungere lettori che difficilmente sarebbero entrati in contatto con i tradizionali canali della critica culturale.

Naturalmente, la visibilità non coincide automaticamente con la qualità della selezione. Il valore di un progetto editoriale dipende anche dalla continuità del lavoro, dalla varietà delle proposte e dalla profondità del confronto con gli autori.

Una popstar che sceglie di intervistare gli scrittori

Il passaggio dalla promozione dei libri alla conduzione di conversazioni pubbliche rappresenta un’evoluzione importante per Dua Lipa.

Intervistare un autore richiede una preparazione differente rispetto a presentare un prodotto culturale. Significa confrontarsi con il testo, comprendere i temi affrontati e costruire domande che permettano di approfondire il processo creativo.

La presenza di Zadie Smith offre un terreno particolarmente ricco. La sua narrativa è attraversata da interrogativi relativi alle differenze sociali, all’identità e al rapporto tra individuo e ambiente culturale.

L’incontro ha permesso di recuperare un romanzo pubblicato oltre venticinque anni fa e di riportarlo al centro di una discussione contemporanea.

White Teeth conserva infatti una particolare rilevanza per il modo in cui descrive una società multiculturale, attraversata da tensioni, aspirazioni e contraddizioni.

La letteratura diventa anche spettacolo dal vivo

Il tutto esaurito al Southbank Centre dimostra anche l’interesse del pubblico verso formule culturali che superano il tradizionale incontro con l’autore.

La partecipazione di un personaggio della musica internazionale amplia la platea potenziale, attirando persone che possono avvicinarsi all’evento per motivi differenti.

Alcuni spettatori seguono il lavoro della scrittrice, altri sono interessati alla cantante. L’incontro tra queste comunità crea occasioni di scambio che possono favorire la circolazione delle opere letterarie.

Il successo commerciale dell’evento, tuttavia, non permette da solo di misurare un eventuale aumento della lettura. Per valutare l’impatto culturale servirebbero dati su acquisti, prestiti bibliotecari e coinvolgimento effettivo dei lettori.

Resta il fatto che la letteratura viene proposta come esperienza pubblica e condivisa, capace di occupare spazi solitamente associati agli spettacoli dal vivo.

Dua Lipa oltre le classifiche musicali

La crescita del progetto culturale non comporta l’abbandono della musica. Dua Lipa continua a essere una delle figure più riconoscibili del pop internazionale, con una carriera costruita su successi discografici e grandi concerti.

La sua attività editoriale si sviluppa parallelamente, senza sostituire quella artistica. Il collegamento tra le due dimensioni contribuisce però a modificare il modo in cui viene percepita.

Il pubblico non incontra soltanto una cantante che consiglia libri, ma una professionista che utilizza la propria visibilità per promuovere incontri con scrittori e discussioni culturali.

L’appuntamento londinese con Zadie Smith rappresenta così un passaggio significativo nella costruzione di un’identità pubblica più ampia, nella quale musica, lettura e divulgazione diventano attività complementari.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.