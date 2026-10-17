GF Vip, Valeria Marini in lacrime: «Me ne voglio andare»

🌐 Valeria Marini crolla emotivamente durante la decima puntata del Grande Fratello Vip 2026 e minaccia di abbandonare la Casa. Tra litigi, accuse di falsità, notti insonni e la delusione per le prese in giro dopo la caduta con Carmen Di Pietro, la showgirl confessa di non riuscire più a sopportare la convivenza. Alex Belli tenta di convincerla a restare, ma le nomination complicano ulteriormente la situazione.

Grande Fratello Vip, Valeria Marini scoppia in lacrime

Una delle protagoniste più riconoscibili della televisione italiana sembra aver raggiunto il limite della sopportazione. Durante la puntata di venerdì 16 ottobre, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, Valeria Marini attraversa un momento di forte sconforto.

La showgirl manifesta apertamente il desiderio di interrompere la propria esperienza nel reality, denunciando un clima di tensione e incomprensione con diversi concorrenti.

«Non ce la faccio più psicologicamente», dichiara davanti alle telecamere, collegando il proprio malessere anche alla mancanza di sonno.

Marini racconta infatti di non aver dormito per tre notti consecutive, una situazione che rende ancora più difficile affrontare discussioni e provocazioni.

La caduta con Carmen Di Pietro diventa un caso

Ad aggravare il disagio contribuisce la vicenda della spettacolare caduta avvenuta insieme a Carmen Di Pietro durante la precedente puntata.

Il filmato dell’incidente è diventato virale sui social, generando milioni di visualizzazioni, commenti ironici e meme.

Quello che per molti spettatori rappresenta un momento comico, però, viene vissuto diversamente dalla diretta interessata.

Valeria spiega di essersi fatta male e lamenta soprattutto la mancanza di solidarietà degli altri concorrenti.

Marina La Rosa osserva che alla showgirl mancherebbe autoironia, ma Marini respinge l’interpretazione: sostiene di essere particolarmente sensibile proprio perché la caduta le ha provocato dolore.

Il problema, quindi, non è soltanto l’incidente, ma la sensazione di non essere compresa.

Moreno Morello eliminato, Valeria perde un alleato

La tensione aumenta durante il momento dedicato all’eliminazione di Moreno Morello.

Valeria prende posizione in suo favore, spiegando di considerarlo una persona sincera nonostante i difetti e le incomprensioni.

Quando Ilary Blasi annuncia l’uscita dell’ex inviato di Striscia la Notizia, la showgirl manifesta apertamente la propria delusione.

Il risultato del televoto arriva così in un momento già complicato sul piano emotivo.

Marini ribadisce di voler lasciare il programma e tornare dalla madre e dalle persone alle quali è legata.

Alex Belli cerca di fermarla: la Casa si divide

Di fronte allo sfogo, Alex Belli prova a rassicurare Valeria e a convincerla a non prendere decisioni impulsive.

L’attore riconosce le difficoltà della concorrente e invita gli altri inquilini a mostrarle maggiore comprensione.

La showgirl, tuttavia, continua a denunciare atteggiamenti che considera poco sinceri.

Nonostante tutto, accetta di partecipare all’esibizione musicale con Carmen Di Pietro sulle note di Vamos a bailar, dimostrando di voler rispettare l’impegno previsto durante la serata.

Nomination, Valeria Marini finisce al televoto

Il momento delle nomination riaccende le tensioni.

Diversi concorrenti votano contro Valeria, accusandola di comportamenti pungenti e frequenti reazioni nervose.

La showgirl diventa la più nominata della puntata e arriva persino a indicare se stessa, ribadendo la volontà di uscire.

La sua autocandidatura non viene considerata valida, ma il messaggio è evidente.

Al termine della serata, Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian finiscono al televoto. Il meno votato sarà il primo candidato alla successiva eliminazione.

Valeria lascerà davvero il Grande Fratello Vip?

Per il momento, lo sfogo non si traduce in un abbandono ufficiale.

La permanenza di Valeria resta però al centro dell’attenzione, tra il sostegno di alcuni concorrenti e le critiche degli altri.

Quella che doveva essere un’esperienza televisiva all’insegna dello spettacolo si è trasformata, almeno per una serata, in un confronto difficile tra vulnerabilità personale e dinamiche del reality.

La domanda rimane aperta: Valeria ritroverà la serenità necessaria per continuare oppure deciderà davvero di lasciare la Casa?

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.