🌐 Federica Morello raggiunge Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi tra le finaliste del GF Vip. Fuori Varsi e Piera Meloni, mentre Andreas Müller e Alessandro Roncaccia si giocano il quinto posto.

Quattro finaliste sicure, l’ultimo verdetto resta aperto

Quattro donne hanno già conquistato la finale del Grande Fratello Vip, mentre per il quinto posto servirà ancora il voto del pubblico. La semifinale di lunedì 23 novembre 2026, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, ha premiato Federica Morello ed escluso Alessandro Varsi e Piera Meloni. Restano in bilico Alessandro Roncaccia e Andreas Müller: soltanto uno dei due potrà aggiungersi alle concorrenti già qualificate e continuare la corsa alla vittoria.

Al mattino del 24 novembre, dunque, l’elenco dei finalisti non è ancora completo. I nomi confermati sono Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello. La distinzione è importante: Roncaccia e Andreas sono ancora in gioco, ma non hanno ancora ottenuto l’accesso alla sfida decisiva. Per loro è stato aperto un televoto che assegnerà l’ultimo posto disponibile, con l’eliminazione del concorrente meno votato.

Varsi eliminato nel primo confronto con il pubblico

La prima selezione della serata ha riguardato Alessandro Varsi, Federica Morello e Piera Meloni, arrivati alla semifinale con un televoto già aperto. Ilary Blasi li ha chiamati a conoscere la decisione degli spettatori e il primo nome salvato è stato quello di Piera. La sua permanenza nella Casa è proseguita, lasciando Varsi e Federica in attesa dell’esito che avrebbe interrotto il percorso di uno dei due a una settimana dalla finale.

Varsi ha scelto di affrontare quel momento nella Nuvola insieme a Roncaccia; Federica si è invece spostata da sola nella Mystery. Il risultato ha favorito Morello: Varsi è stato il primo eliminato della semifinale. Prima di uscire ha ricevuto l’abbraccio dell’amico e degli altri coinquilini, mentre Federica ha potuto rientrare nella Casa. Per lei, tuttavia, quella salvezza non rappresentava ancora la qualificazione alla finale: altri due confronti con il pubblico l’attendevano nel corso della serata.

Le nomination e la seconda uscita di Piera Meloni

La nuova votazione è nata dalle ultime nomination palesi. Federica ha raccolto il maggior numero di indicazioni dei coinquilini e ha avuto la possibilità di scegliere un altro concorrente da coinvolgere nel televoto flash. Ha fatto il nome di Piera Meloni, che a sua volta ha chiamato in causa Andreas Müller. Il gruppo dei concorrenti a rischio era così composto da tre persone, con un’eliminazione immediata da decidere attraverso le preferenze degli spettatori.

Le scelte sono state accompagnate da motivazioni esplicite e giudizi personali. Marina La Rosa, Roncaccia, Piera e Andreas hanno indicato Federica; Guendalina Tavassi ha nominato Piera, mentre Giulia Provvedi ha scelto Roncaccia. Nei confronti di Morello sono tornate critiche sul suo modo di vivere i rapporti nella Casa. Si tratta delle valutazioni espresse dai concorrenti, non di spiegazioni accertate del comportamento di Federica o delle successive decisioni del pubblico.

Il verdetto del televoto flash ha salvato Andreas e Federica e fermato Piera, già sopravvissuta alla prima selezione della puntata. La sua eliminazione è quindi arrivata attraverso un voto diverso da quello che aveva escluso Varsi. Salutando il programma, Piera ha espresso dispiacere per la vittoria mancata, ma ha anche sottolineato il valore degli affetti e della maggiore consapevolezza personale che riteneva di aver trovato durante l’esperienza.

Federica supera Roncaccia e conquista il quarto posto

Dopo la seconda uscita, il significato del voto è cambiato: non più decidere chi dovesse abbandonare la Casa, ma assegnare un posto in finale. Roncaccia ha avuto la possibilità di scegliere lo sfidante tra Andreas e Federica e ha indicato quest’ultima. Si è così aperto un altro televoto flash, distinto da quello appena concluso. Per Morello era il terzo passaggio davanti al giudizio del pubblico nella stessa semifinale, questa volta con una qualificazione diretta in palio.

La decisione ha premiato ancora Federica. Morello è diventata la quarta finalista, aggiungendosi a Marina, Guendalina e Giulia. L’annuncio ha chiuso la sua serata di votazioni: prima la salvezza contro Varsi, poi quella nel confronto con Piera e Andreas, infine il successo su Roncaccia per l’accesso alla finale. Sono tre risultati distinti, che hanno trasformato una puntata iniziata con il rischio di uscire in una qualificazione già acquisita.

Andreas e Roncaccia, la scelta prima della finalissima

La sconfitta contro Federica non ha eliminato Roncaccia. Ilary Blasi ha annunciato un’ulteriore possibilità, questa volta in un confronto con Andreas Müller lungo l’ultima settimana del programma. Il pubblico deve scegliere chi mandare in finale: il preferito raggiungerà le quattro concorrenti qualificate, mentre l’altro lascerà definitivamente il gioco. Nessuno dei due è quindi già il quinto finalista, e il risultato della loro sfida resta da conoscere.

L’appuntamento annunciato per la finalissima è lunedì 30 novembre 2026, su Canale 5. La semifinale ha lasciato sei concorrenti ancora in corsa: quattro con la qualificazione già ottenuta e due sottoposti all’ultima selezione. Il televoto aperto tra Alessandro Roncaccia e Andreas Müller assegna il quinto e ultimo posto accanto a Federica Morello, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

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