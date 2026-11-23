🌐 La semifinale del GF Vip del 23 novembre prevede due eliminazioni e la scelta del quarto finalista. Torna Alessandra Mussolini, mentre nella Casa restano aperti i confronti su Federica Morello e sul rapporto tra Andreas Müller e Marina La Rosa.

Due uscite e un posto in finale: cosa prevede la serata

Due concorrenti dovranno lasciare la Casa, un altro conquisterà l’accesso alla finale. Il Grande Fratello Vip arriva lunedì 23 novembre 2026 alla semifinale, in prima serata su Canale 5, con cinque partecipanti ancora senza un posto garantito nell’ultimo appuntamento. Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il programma è prodotto da Endemol Shine Italy. Si tratta delle anticipazioni della puntata: gli esiti delle votazioni devono ancora essere annunciati.

Il passaggio iniziale riguarda il televoto tra Alessandro Varsi, Piera Meloni e Federica Morello: uno dei tre dovrà abbandonare il reality. È inoltre annunciata una seconda eliminazione, insieme alla proclamazione del quarto finalista. Le anticipazioni non dettagliano però tutti i passaggi della seconda uscita: non è quindi possibile indicare già adesso chi sarà coinvolto o anticipare l’esito delle scelte del pubblico.

Chi è ancora in gara e chi ha già superato il traguardo

Nella Casa sono rimasti in otto. Oltre ai tre concorrenti sottoposti al primo televoto, ci sono Alessandro Roncaccia e Andreas Müller, ancora in corsa per ottenere l’accesso alla finale. Una posizione diversa è quella di Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, che hanno già conquistato la qualificazione. La serata dovrà dunque aggiungere un nome a questo gruppo, mentre due degli altri cinque partecipanti usciranno dal gioco.

Sono previste anche le ultime nomination dell’edizione. Accanto ai verdetti del pubblico, i concorrenti saranno quindi chiamati a esprimere ancora le proprie indicazioni. È uno dei momenti annunciati per questa semifinale, insieme ai confronti sui rapporti costruiti durante la convivenza. Non sono invece stati comunicati risultati, percentuali o nomi di nuovi finalisti: il quadro disponibile prima della diretta resta quello delle tre qualificazioni già ufficializzate.

Alessandra Mussolini torna nella Casa

Tra gli appuntamenti della puntata c’è il ritorno di Alessandra Mussolini, presentata come vincitrice in carica. Il suo ingresso è annunciato come un’occasione di confronto con gli inquilini, soprattutto con le tre finaliste. Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi saranno le principali interlocutrici di un intervento che la presentazione della serata descrive all’insegna delle provocazioni. Non sono state anticipate dichiarazioni specifiche da attribuirle.

Il ritorno di Mussolini si inserisce in una puntata che non sarà dedicata soltanto alle eliminazioni. La scaletta annunciata comprende infatti discussioni ancora aperte dentro la Casa, dal comportamento di Federica Morello al rapporto tra Müller e La Rosa. Si tratta di temi previsti per la trasmissione: le reazioni dei protagonisti e gli eventuali chiarimenti della diretta restano ancora da vedere.

Federica e Guendalina, due letture diverse della convivenza

Federica Morello arriva alla semifinale tra il rischio eliminazione e le critiche di alcuni compagni, che interpretano il suo atteggiamento come poco spontaneo o strategico. Sono valutazioni degli altri concorrenti, non una descrizione oggettiva delle sue intenzioni. Nel confronto avuto il 23 novembre in giardino con Guendalina Tavassi, Federica ha rivendicato la sincerità del proprio comportamento e spiegato di essersi sentita in difficoltà nell’inserirsi nei gruppi.

Guendalina ha sostenuto una lettura diversa: secondo lei, Federica non avrebbe cercato abbastanza il dialogo, mentre le battute rivolte alla compagna non avrebbero avuto l’obiettivo di attaccarla. Morello ha risposto di essersi spesso messa sulla difensiva per le sensazioni ricevute dagli altri. Il faccia a faccia ha avuto anche un’apertura affettuosa da parte di Tavassi, che le ha detto di volerle bene e ha accolto positivamente l’ipotesi di una finale insieme.

Nel pomeriggio Federica ha sollevato un’altra questione, questa volta sulle prove della coreografia. Parlando con Piera e Roncaccia, ha lamentato di non aver ricevuto l’aiuto richiesto ad Andreas. Piera ha raccontato che il ballerino aveva invece dedicato tempo alla preparazione sua e di Roncaccia. È il resoconto delle loro conversazioni: non dimostra, da solo, una volontà di Müller di escludere la concorrente.

Andreas e Marina, il confronto dopo le parole di Veronica

Un altro passaggio annunciato riguarda Andreas Müller e Marina La Rosa. Le parole di Veronica Peparini, moglie del ballerino, sul loro rapporto hanno alimentato tensioni che la semifinale tornerà ad affrontare. Nel fine settimana Andreas ne ha parlato con Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi, raccontando il disagio di non poter intervenire come vorrebbe dall’interno della Casa e il dispiacere provato sia per Veronica sia per Marina.

Nella puntata del 16 novembre La Rosa aveva descritto il legame con Andreas come un’amicizia autentica e leale, rassicurando Veronica. Le anticipazioni della semifinale ricordano che ci sono già stati un chiarimento, delle scuse e un abbraccio, ma annunciano un nuovo confronto. Il punto ancora aperto è come i due concorrenti racconteranno adesso il loro rapporto, non l’esistenza accertata di una relazione sentimentale.

I legami della vigilia e la data dell’ultima puntata

La notte precedente è stata anche un momento di bilanci per Piera Meloni, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia. Riuniti in giardino, hanno ripercorso l’amicizia nata nel programma e manifestato l’intenzione di continuare a frequentarsi fuori. Varsi ha raccontato di aver cambiato la prima impressione su Piera; Roncaccia ha sottolineato l’importanza di lei nel proprio percorso. Piera ha espresso il desiderio di mantenere il rapporto anche dopo l’esperienza televisiva.

Il calendario prevede ancora una settimana tra i due appuntamenti conclusivi. Dopo la semifinale del 23 novembre, la finale del Grande Fratello Vip è fissata per lunedì 30 novembre 2026, in prima serata su Canale 5.

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