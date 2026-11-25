🌐 I vincitori del Grande Fratello raccontano oltre ventisei anni di televisione: dall’esordio di Cristina Plevani al successo di Alessandra Mussolini, mentre la nuova edizione Vip attende ancora il suo verdetto.

Un albo d’oro che non coincide con una carriera

Vincere il Grande Fratello e restare in televisione sono due traguardi diversi. Lo dimostrano i percorsi di Cristina Plevani e Flavio Montrucchio, i primi due nomi dell’albo d’oro: lei è tornata a conquistare un reality venticinque anni dopo, lui ha trasformato l’esperienza nella Casa in un lavoro tra recitazione e conduzione. La storia dei vincitori non finisce, dunque, con l’ultimo televoto.

Per leggere l’elenco aggiornato serve però una distinzione: Alessandra Mussolini ha vinto l’edizione Vip conclusa nel maggio 2026, mentre la nona edizione della versione con personaggi famosi non ha ancora una vincitrice o un vincitore. I finalisti di novembre appartengono a una competizione successiva: inserirli già nell’albo d’oro significherebbe anticipare un risultato che il pubblico deve ancora decidere.

Cristina Plevani, dalla prima Casa al secondo successo

Il punto di partenza è il 14 settembre 2000, quando il programma debutta su Canale 5 con Daria Bignardi. Dieci sconosciuti entrano nella Casa allestita a Cinecittà, sorvegliati dalle telecamere giorno e notte. Il 21 dicembre vince Cristina Plevani: la finale raggiunge circa 16 milioni di spettatori e sfiora il 60% di share. Il premio è di 250 milioni di lire.

Raccontarla oggi soltanto come un’ex concorrente lontana dallo spettacolo sarebbe incompleto. Nel 2025 Plevani ha vinto anche L’Isola dei Famosi ed è stata annunciata nello studio del Grande Fratello condotto da Simona Ventura, insieme ad Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Sono due passaggi documentati che aggiornano il suo profilo: non soltanto il ricordo della prima edizione, ma un ritorno effettivo nei programmi televisivi.

Montrucchio e i vincitori dei primi anni

Il 20 dicembre 2001 tocca a Flavio Montrucchio, entrato a gara iniziata per sostituire Filippo Nardi. Dopo il successo lascia il lavoro precedente, recita in fiction e film e diventa conduttore. Il suo percorso comprende anche CentoVetrine: un caso concreto di passaggio dal reality a una presenza professionale sul piccolo schermo, senza che la vittoria resti l’unico capitolo riconoscibile della sua storia pubblica.

Nel 2003 vince Floriana Secondi; nel 2004 arrivano due vincitori, Serena Garitta e Jonathan Kashanian, rispettivamente nella quarta e nella quinta edizione. Seguono Augusto De Megni nel 2006, Milo Coretti nel 2007, Mario Ferretti nel 2008 e Ferdi Berisa nel 2009. È la prima lunga sequenza dell’albo d’oro, ancora precedente alla nascita della versione riservata ai personaggi famosi.

Da Mauro Marin a Martina Nasoni

La decima edizione, iniziata nel 2009 e terminata nel 2010, viene vinta da Mauro Marin. Nel 2011 il successo va ad Andrea Hirai Cocco, nel 2012 a Sabrina Mbarek. Le stagioni a cavallo di due anni richiedono attenzione: l’anno della proclamazione non coincide necessariamente con quello dell’ingresso nella Casa. Per Mbarek, in particolare, la vittoria appartiene al 2012, non al 2013.

La cronologia prosegue con Mirco Petrilli nel 2014 e Federica Lepanto nel 2015. Dopo l’avvio del filone Vip, la versione con concorrenti non famosi torna a incoronare Alberto Mezzetti nel 2018 e Martina Nasoni nel 2019. Le due formule, quindi, non costituiscono un’unica successione annuale: per ricostruire correttamente i risultati bisogna considerare anche le edizioni che si alternano sotto lo stesso marchio televisivo.

Il ramo Vip e le edizioni con cast misto

Il Grande Fratello Vip nasce nel 2016, con Ilary Blasi alla conduzione e Alessia Macari vincitrice. Nel 2017 vince Daniele Bossari, nel 2018 Walter Nudo. Cambia il punto di partenza dei partecipanti: non più soltanto persone da conoscere attraverso la convivenza, ma protagonisti già riconoscibili al pubblico, chiamati a vivere sotto l’osservazione continua delle telecamere.

Nel 2020 vince Paola Di Benedetto; seguono Tommaso Zorzi nel 2021, Jessica Selassié nel 2022 e Nikita Pelizon nel 2023. Nel 2024 il successo di Perla Vatiero arriva invece nell’edizione che riunisce personaggi famosi e concorrenti non famosi. È un’altra distinzione utile quando si consultano elenchi che affiancano stagioni tradizionali, Vip e miste senza separarne chiaramente la numerazione.

Due vincitrici nel 2025, Mussolini nel maggio 2026

Anche il 2025 contiene due risultati da non sovrapporre. Nella finale iniziata il 31 marzo vince Jessica Morlacchi, già cantante dei Gazosa, davanti a Helena Prestes; Chiara Cainelli è terza. Nella finale trasmessa il 18 dicembre, condotta da Simona Ventura, il titolo va invece ad Anita Mazzotta: Giulia Soponariu arriva seconda e Jonas Pepe terzo. Sono due edizioni diverse concluse nello stesso anno solare.

La finale Vip del 19 maggio 2026 aggiunge all’elenco Alessandra Mussolini. Ilary Blasi annuncia il risultato dopo il confronto decisivo con Antonella Elia, seconda classificata. Anche qui le date aiutano a evitare equivoci: il resoconto ufficiale della vittoria è pubblicato il 20 maggio e riguarda la puntata cominciata la sera precedente, non la successiva edizione autunnale.

La nuova finale deve ancora assegnare il titolo

L’aggiornamento del 24 novembre 2026 lascia dunque aperta l’ultima casella. La nona edizione Vip è ancora in gara e non modifica per ora l’elenco dei successi già assegnati. Il passaggio in studio di Alessandra Mussolini, documentato nella stessa data, riguarda un commento sulla competizione: la sua presenza non rappresenta una nuova proclamazione né il risultato della stagione in corso.

Le concorrenti già qualificate alla finale sono Federica Morello, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Per completare il gruppo resta un posto: il televoto aperto tra Alessandro Roncaccia e Andreas Müller deve stabilire chi raggiungerà le quattro finaliste e chi verrà eliminato.

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