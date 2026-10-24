Benedetta Porcaroli cambia le regole del red carpet con Prada

Benedetta Porcaroli, Prada e collant grigi a Roma

🌐 Benedetta Porcaroli protagonista alla Festa del Cinema di Roma 2026 con un look Prada realizzato su misura. Per la première del film 7 anniversari, l’attrice sceglie una giacca nera con piume ai polsi, minigonna, camicia bianca e collant grigi, reinterpretando la sartoria maschile attraverso proporzioni contemporanee. Un outfit che porta sul tappeto rosso una delle tendenze più riconoscibili della stagione autunno-inverno.

Benedetta Porcaroli, il look Prada conquista la Festa del Cinema

Il tappeto rosso della Festa del Cinema di Roma diventa il palcoscenico di una nuova interpretazione dell’eleganza contemporanea.

Martedì 20 ottobre 2026, Benedetta Porcaroli arriva all’Auditorium Parco della Musica per presentare 7 anniversari, film diretto da Sabrina Iannucci.

Accanto all’attrice compare Lorenzo Zurzolo, con il quale condivide il ruolo di protagonista della pellicola.

Per l’occasione Porcaroli sceglie un outfit realizzato su misura da Prada, costruito intorno a una giacca nera dalle proporzioni maschili, una minigonna e un paio di collant grigi.

Il look abbandona la tradizionale formula dell’abito lungo da sera e punta su un insieme di capi sartoriali reinterpretati con una sensibilità più giovane.

Il dettaglio distintivo è il contrasto tra rigore e leggerezza, reso evidente dalla struttura del blazer e dalle piume applicate ai polsi.

La giacca nera con piume: il pezzo forte del look

Sartoria maschile reinterpretata in chiave contemporanea

La protagonista dell’outfit è una giacca monopetto nera, caratterizzata da spalle strutturate e proporzioni volutamente ampie.

Il capo richiama la tradizione del guardaroba maschile, ma viene trasformato attraverso dettagli inattesi.

Le piume nere ai polsi introducono movimento e alleggeriscono visivamente la rigidità della struttura.

Il contrasto diventa particolarmente evidente quando l’attrice muove le braccia: le applicazioni morbide interrompono le linee geometriche della giacca.

Questa combinazione rappresenta uno degli elementi più riconoscibili della ricerca stilistica di Prada.

La maison utilizza frequentemente capi classici per costruire combinazioni che mettono in discussione le convenzioni dell’abbigliamento.

Nel look di Porcaroli, il blazer diventa così il punto di partenza di una costruzione più articolata.

Camicia bianca e fascia nera: lo styling di Sarah Grittini

La realizzazione dell’outfit è accompagnata dal lavoro della stylist Sarah Grittini.

Sotto la giacca compare una camicia bianca dal colletto strutturato, abbottonata fino al collo.

Il capo introduce un riferimento immediato all’abbigliamento formale.

A interrompere la verticalità della camicia interviene una fascia nera in raso, collocata sopra il tessuto bianco e coordinata alla minigonna.

Il risultato è una composizione grafica fondata sull’alternanza di superfici, proporzioni e materiali.

La minigonna trasforma il linguaggio del completo sartoriale, sostituendo ai pantaloni un elemento che modifica completamente la silhouette.

Il look mantiene così un’impronta formale senza rinunciare a una dimensione più sperimentale.

I collant grigi diventano protagonisti

La tendenza che cambia il modo di indossare le calze

Tra i dettagli maggiormente osservati figurano i collant grigio cenere.

L’attrice sceglie una tonalità differente dal nero classico e dall’effetto naturale frequentemente utilizzati sui red carpet.

Il grigio crea una transizione cromatica tra la parte superiore dell’outfit e le scarpe nere.

La velatura alleggerisce l’insieme e introduce una sfumatura rétro.

Le calze non sono più soltanto un accessorio funzionale, ma diventano un elemento decisivo della costruzione stilistica.

La scelta si collega alle tendenze dell’autunno-inverno 2026-2027, che vedono il ritorno di collant colorati e lavorati.

Accanto al grigio trovano spazio tonalità bordeaux, prugna e colori più intensi, utilizzati per modificare il carattere anche degli outfit più semplici.

Décolleté nere e proporzioni geometriche

A completare il look sono décolleté nere in vernice, caratterizzate da una punta affusolata e un tacco sottile.

Le scarpe riprendono il colore della giacca e della minigonna, contribuendo alla continuità dell’immagine complessiva.

La presenza dei collant grigi attenua il contrasto tra pelle e abbigliamento, mantenendo una linea visiva uniforme.

Il risultato è una silhouette costruita intorno a pochi elementi cromatici: bianco, nero e grigio.

Le superfici lucide del raso e della vernice convivono con la morbidezza delle piume e la trasparenza delle calze.

L’insieme si distingue quindi soprattutto attraverso la differenza tra materiali e proporzioni, più che attraverso l’utilizzo di colori accesi.

7 anniversari, il film presentato alla Festa del Cinema

L’apparizione di Porcaroli coincide con la presentazione di 7 anniversari, opera diretta da Sabrina Iannucci.

Il film vede protagonisti Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo e affronta il tema delle relazioni sentimentali attraverso le trasformazioni di una coppia.

La storia mette al centro aspettative, difficoltà e bilanci personali, seguendo un percorso nel quale il desiderio di indipendenza si confronta con le esigenze della vita condivisa.

La première romana rientra nel programma della ventunesima edizione della Festa del Cinema, in calendario fino al 25 ottobre 2026.

L’Auditorium Parco della Musica ospita proiezioni, incontri con gli interpreti e appuntamenti dedicati al cinema nazionale e internazionale.

Prada e il nuovo linguaggio del red carpet

Negli ultimi anni il tappeto rosso è diventato uno spazio nel quale gli abiti sartoriali possono sostituire le creazioni tradizionalmente associate alle grandi serate.

Blazer, camicie, minigonne e accessori ricercati consentono alle attrici di costruire immagini lontane dal classico vestito da cerimonia.

Prada si inserisce in questa evoluzione attraverso una ricerca fondata su contrasti e reinterpretazioni del guardaroba.

Nel caso di Benedetta Porcaroli, l’elemento più interessante è il dialogo tra una giacca di ispirazione maschile e dettagli volutamente femminili.

La scelta delle calze grigie dimostra inoltre come un accessorio apparentemente secondario possa determinare l’equilibrio dell’intero look.

L’outfit del 20 ottobre nei dettagli

Il look indossato dall’attrice per la première di 7 anniversari è stato progettato su misura da Prada con lo styling di Sarah Grittini.

Gli elementi principali comprendono una giacca nera monopetto con piume ai polsi, una camicia bianca, una fascia in raso nero, una minigonna coordinata, collant grigi e décolleté nere in vernice.

La scelta si inserisce nelle tendenze dell’autunno-inverno 2026-2027, in particolare nel ritorno delle calze colorate e nell’utilizzo di capi sartoriali dalle proporzioni reinterpretate.

Benedetta Porcaroli ha presentato il film 7 anniversari alla Festa del Cinema di Roma martedì 20 ottobre 2026, insieme al coprotagonista Lorenzo Zurzolo, portando sul tappeto rosso il completo personalizzato della maison italiana.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.