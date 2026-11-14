Fuji, lascia il figlio stanco e sale: la polizia lo richiama

🌐 Un bambino di 7 anni lasciato alla sesta stazione del monte Fuji mentre il padre proseguiva con il fratello maggiore. Il personale di un rifugio lo ha protetto e ha chiamato la polizia. L’episodio risale al 20 agosto 2026: le otto ore citate nelle ricostruzioni erano l’attesa che gli sarebbe stata imposta, non il tempo accertato trascorso da solo.

Il bambino si ferma, il padre continua a salire

Il figlio di sette anni dice di essere stanco, ma il padre continua a salire sul monte Fuji, lasciandolo alla sesta stazione del sentiero. A interrompere l’escursione dell’uomo è la polizia, avvertita dal personale di un rifugio che trova il bambino solo. Il fatto è avvenuto il 20 agosto 2026, sul versante della prefettura giapponese di Shizuoka: non si tratta quindi di un episodio delle ultime ore. Il piccolo è stato protetto e successivamente ricongiunto al genitore.

Secondo la ricostruzione riferita dalla polizia, il bambino era partito da Nagoya con il padre, di 48 anni, e il fratello maggiore. I tre stavano percorrendo l’itinerario Fujinomiya quando il più piccolo ha manifestato difficoltà a proseguire. Il fratello era già andato avanti; il padre avrebbe quindi detto al bambino di aspettare e avrebbe continuato la salita per raggiungere l’altro figlio. Non risulta verificato che l’uomo abbia poi raggiunto la vetta.

La panchina davanti al rifugio e la chiamata

Il punto in cui il piccolo è rimasto si trova a circa 2.500 metri di altitudine. Era seduto su una panchina nei pressi di un rifugio, in condizioni di nebbia e pioggia. La segnalazione alla polizia è arrivata intorno alle 7:40 del mattino, ora locale. Gli addetti della struttura si sono accorti che il bambino non era accompagnato e hanno chiesto l’intervento degli agenti, anziché lasciarlo ad aspettare all’esterno.

Un dipendente ha raccontato di avere sentito, poco dopo le sette, voci simili a quelle di una discussione. Uscendo per controllare, aveva visto il bambino da solo sulla panchina. È una testimonianza raccolta dopo l’accaduto, non la registrazione completa del confronto tra padre e figlio. Il personale ha accolto il piccolo all’interno della struttura; uno degli addetti ha successivamente spiegato che il freddo e la scarsa visibilità lo avevano preoccupato.

Le otto ore non sono la durata accertata dell’isolamento

Nelle ricostruzioni compare una frase attribuita al padre: avrebbe ordinato al figlio di aspettare lì per otto ore. Il bambino l’ha riferita agli adulti che si sono occupati di lui. Aveva con sé qualche snack e una bibita, ma non denaro, secondo i resoconti dell’accaduto. Quell’indicazione di otto ore descrive ciò che gli sarebbe stato chiesto di fare: non dimostra che sia rimasto senza assistenza per tutto quel tempo.

Il servizio televisivo che ricostruisce il ritorno del genitore colloca il ricongiungimento circa cinque ore dopo la separazione. Anche questo intervallo non coincide con un periodo interamente trascorso da solo: nel frattempo erano intervenuti gli addetti del rifugio e la polizia. Distinguere questi passaggi evita di trasformare l’attesa prospettata dal padre in una durata effettiva dell’abbandono all’aperto, che le informazioni disponibili non consentono di stabilire con la stessa precisione.

Il contatto all’ottava stazione e il ritorno

Quando gli agenti sono riusciti a contattare il padre, l’uomo si trovava all’ottava stazione, più in alto lungo il percorso. Gli è stato chiesto di tornare a prendere il bambino. La sequenza confermata è dunque quella di un intervento attivato dal rifugio, seguito dalla protezione del minore e dal richiamo del genitore verso il luogo in cui aveva lasciato il figlio. Non risulta una ricerca del bambino disperso lungo la montagna.

Al ritorno, il padre ha ricevuto un severo richiamo della polizia. Gli agenti gli hanno contestato la scelta di lasciare indietro un minore, sottolineando che la necessità di rinunciare all’escursione non giustificava quella decisione. L’uomo si sarebbe scusato, riconoscendo di avere agito in modo avventato. Il bambino è stato riconsegnato al padre; le ricostruzioni consultate lo descrivono come incolume al momento del ricongiungimento.

Che cosa risulta sul piano giudiziario

Il richiamo degli agenti non equivale a una condanna. Nel resoconto dell’intervento, la polizia ha avvertito il padre che comportamenti di questo tipo possono avere rilievo penale e gli ha ricordato che un rifugio non è un servizio di custodia dei bambini. Le informazioni verificate documentano quella contestazione e il ritorno dell’uomo, ma non una sentenza che abbia accertato una sua responsabilità penale.

Una ricostruzione locale riferisce inoltre che sarebbe stata valutata la possibilità di procedere penalmente, senza poi darle seguito dopo il rientro del padre e le manifestazioni di pentimento. Questo passaggio va mantenuto come informazione riferita, distinta dai fatti materiali dell’intervento. Non sono emersi dalla verifica ulteriori provvedimenti giudiziari attendibilmente documentati, né elementi che consentano di attribuire al bambino una diagnosi medica legata alla stanchezza manifestata durante la salita.

Il riconoscimento a chi ha protetto il piccolo

La vicenda ha avuto un seguito il 26 agosto 2026, quando la polizia ha consegnato un attestato di ringraziamento al personale del rifugio Hoei, alla sesta stazione. Il riconoscimento ha premiato l’assistenza prestata al bambino e il contributo all’intervento. Durante l’attesa, gli addetti lo avevano tenuto al riparo; una dipendente ha raccontato di averlo coinvolto anche nell’applicazione di adesivi sui bastoni preparati nella struttura.

In quella occasione, la polizia di Fujinomiya ha precisato che le escursioni tra genitori e figli non sono di per sé da evitare. L’indicazione rivolta ai gruppi era di non separarsi e di adeguare la progressione alle persone con meno esperienza o minore resistenza fisica. Il rifugio che aveva accolto il bambino si trova lungo il percorso Fujinomiya, nei pressi della diramazione tra il sentiero diretto alla cima e quello verso il cratere Hoei.

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