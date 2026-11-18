🌐 Francesca Scorsese riceverà a Roma il Womenlands Excellence Award 2026 di Alice nella Città: il 28 novembre una masterclass tra cinema, identità e libertà digitale. Intanto il 19 novembre il progetto Fuori Sala porta a Fiumicino letture, musica e riflessioni sulla condizione femminile.

Francesca Scorsese premiata a Roma: il cinema oltre il cognome

Il cognome è uno dei più riconoscibili nella storia del cinema, ma il punto della notizia è proprio la volontà di non rimanervi prigioniera. Francesca Scorsese, attrice, regista e creatrice di contenuti nata nel 1999, sarà a Roma sabato 28 novembre per ricevere il Womenlands Excellence Award 2026. Il riconoscimento, promosso da Alice nella Città, valorizza percorsi femminili capaci di unire creatività, autonomia e influenza culturale. Non una semplice celebrazione della discendenza artistica, dunque, ma un invito a guardare il lavoro di una giovane autrice con un linguaggio proprio.

Prima della consegna del premio è prevista una masterclass rivolta in particolare alle nuove generazioni e agli studenti delle scuole di cinema. Sarà uno spazio di confronto sul mestiere, sulla formazione di un’identità pubblica e sul rapporto tra vita privata e visibilità. Al centro anche il tema della violenza digitale: un terreno sul quale notorietà, esposizione e giudizio immediato possono trasformarsi in un peso, soprattutto per chi è cresciuto accanto a un personaggio di fama mondiale.

Dal set di famiglia ai cortometraggi e alla regia

Crescere vicino a Martin Scorsese significa conoscere molto presto il linguaggio delle immagini. Francesca ha frequentato i set e partecipato, in ruoli diversi, a opere come The Aviator, The Departed e Hugo. Ha poi scelto di farsi misurare attraverso esperienze autonome: tra queste la parte di Britney nella serie We Are Who We Are, legata all’universo narrativo di Luca Guadagnino. Il passaggio dall’essere osservata all’osservare, dall’interpretazione alla costruzione di un racconto, rappresenta il tratto più interessante della sua evoluzione.

L’esordio dietro la macchina da presa arriva nel 2021 con un segmento della serie Stories of a Generation with Pope Francis. Nel 2022 il corto Crimson Ties viene presentato al Tribeca Festival; l’anno successivo Fish Out of Water approda allo Short Film Corner di Cannes. Sono tappe che non autorizzano facili proclamazioni, ma documentano un percorso di formazione sul campo, tra cortometraggio, serialità e produzioni differenti. Nel 2025 dirige inoltre un episodio della seconda stagione di Martin Scorsese Presents: The Saints dedicato a Carlo Acutis.

Body positivity e social: la visibilità come scelta

Accanto al cinema c’è il lavoro sui social, dove Francesca Scorsese ha costruito una comunicazione ironica sui temi del corpo, della cura di sé e dell’accettazione personale. Truccarsi, parlare di skincare e mostrarsi senza inseguire la perfezione patinata può sembrare una questione minore rispetto alle grandi produzioni cinematografiche. Non lo è per un pubblico cresciuto tra filtri, confronti incessanti e modelli estetici spesso irraggiungibili. La capacità di spostare lo sguardo dal modello ideale alla persona reale è parte del messaggio culturale che accompagna il premio.

Il riconoscimento Womenlands era già stato attribuito nel 2026 a personalità quali Susan Sarandon, Carmen Consoli, Giovanna Mezzogiorno, Romana Maggiora Vergano e Tecla Insolia. La presenza di profili diversi sottolinea una scelta precisa: mettere in dialogo generazioni, pratiche artistiche e modalità differenti di esprimere autonomia. Per Francesca, l’appuntamento romano sarà anche un’occasione per discutere quanto un’eredità prestigiosa possa convivere con una voce personale senza sostituirsi ad essa.

Fiumicino, il 19 novembre il progetto Fuori Sala

L’iniziativa culturale dialoga idealmente con l’appuntamento di giovedì 19 novembre all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove il programma Fuori Sala e il percorso Womenlands propongono attività dedicate a donne e libertà. Il materiale di presentazione indica il Terminal 3 come luogo dell’incontro, con partenza alle ore 12. Il contesto non è casuale: portare letture e performance in un aeroporto significa incontrare viaggiatori, lavoratori e persone che forse non avrebbero cercato spontaneamente una manifestazione culturale.

Fra le proposte annunciate figura “Dalle grandi pagine al grande schermo”, con letture sceniche affidate a Claudia Muzi e Francesco Patanè. La selezione richiama Piccole donne e Le streghe di Eastwick, due universi narrativi molto diversi che consentono di ragionare sul modo in cui personaggi femminili e immaginario collettivo cambiano passando dalla pagina allo schermo. La locandina parla di un’iniziativa che intreccia letteratura e cinema senza rinunciare alla dimensione dal vivo.

Musica e libertà: le donne raccontate in scena

Nello stesso programma figura “Performance, musica e libertà”, con Alessandra Nazzaro alla voce e alle tastiere e Giada Ferrari alla voce e alla chitarra. Il riferimento dichiarato è a brani legati a Thelma & Louise e ad altre storie di vita e libertà. Il titolo del celebre film non funziona come semplice richiamo nostalgico: rimanda a un immaginario in cui l’emancipazione si misura con vincoli sociali, desiderio di scelta e conseguenze concrete. L’esecuzione musicale porta questo confronto dentro uno spazio condiviso e accessibile.

Il calendario concentra così due momenti ravvicinati ma distinti: il 19 novembre un programma performativo e letterario a Fiumicino; il 28 novembre a Roma l’incontro pubblico con Francesca Scorsese e la successiva premiazione da parte della direttrice Fabia Bettini. Non sono la stessa cerimonia, né è corretto sovrapporne date e contenuti. Insieme, però, descrivono un progetto che prova a unire spettacolo e discussione civile, formazione e accesso alla cultura.

Una nuova generazione di autrici davanti alla macchina da presa

Il significato più ampio della scelta di Alice nella Città riguarda la possibilità di raccontare il talento femminile senza chiuderlo nella retorica dell’eccezione. Le registe non devono essere considerate presenze inattese in un settore che cambia: occorrono occasioni di lavoro, percorsi formativi e spazi di confronto capaci di rendere l’accesso effettivo. La masterclass romana offrirà un momento concreto per dialogare con chi muove i primi passi nel settore, a distanza ravvicinata dalla pratica professionale.

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