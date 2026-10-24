Festa del Cinema di Roma 2026: il tailoring conquista il red carpet

Tra eleganza maschile e look femminili d’impatto

La Festa del Cinema di Roma si conferma un osservatorio privilegiato non soltanto per il cinema, ma anche per la moda. Sul red carpet della 21ª edizione, in programma dal 13 al 25 ottobre 2026, le star interpretano un’eleganza contemporanea fatta di sartorialità, silhouette ricercate e dettagli capaci di trasformare un outfit in una vera dichiarazione di stile.

Il trend che emerge con maggiore evidenza è il tailoring, protagonista di una nuova idea di eleganza, soprattutto maschile. Completi giacca e pantalone, blazer strutturati e completi neri si alternano a interpretazioni più personali del guardaroba formale. Il classico abito da sera lascia spazio a styling meno convenzionali, in cui la scelta degli accessori e la costruzione delle proporzioni diventano elementi fondamentali. Una tendenza che trova riscontro nei look di diversi protagonisti della manifestazione.

Matteo Paolillo, Lorenzo Zurzolo e Dario Aita: tre interpretazioni dello stile maschile

Tra i nomi da osservare sul red carpet romano ci sono Matteo Paolillo, Lorenzo Zurzolo e Dario Aita, interpreti di un panorama maschile in cui la moda diventa sempre più uno strumento di espressione individuale.

Matteo Paolillo rappresenta un riferimento interessante per raccontare il rapporto tra immagine personale e stile contemporaneo. La sua presenza alla Festa del Cinema di Roma si inserisce in un contesto in cui il completo sartoriale può essere reinterpretato attraverso proporzioni, accessori e scelte di styling capaci di andare oltre la formalità tradizionale.

Lorenzo Zurzolo offre invece uno spunto particolarmente interessante per osservare come il tailoring possa incontrare una dimensione più sperimentale. In occasione della presentazione di 7 anniversari, l’attore ha indossato un look Valentino con blazer impreziosito da inserti luminosi e paillettes, dimostrando come anche un capo classico possa acquisire una forte identità attraverso il dettaglio decorativo. A rendere ancora più riconoscibile la sua immagine contribuisce il contrasto tra i capelli platino e le radici scure, una scelta beauty che accompagna il carattere più audace del look.

Dario Aita punta invece su una delle formule più intramontabili del guardaroba maschile: il completo nero monopetto. Sul red carpet di Memoriae, l’attore ha scelto una combinazione di giacca e pantaloni neri, camicia bianca e foulard, giocando sulla stratificazione e sulla pulizia delle linee. Un esempio di come il tailoring non abbia bisogno di eccessi per risultare efficace: sono l’equilibrio dei volumi e la cura dei dettagli a costruire un’immagine sofisticata.

I look femminili: tra sartorialità, drappeggi e dettagli scenografici

Se il guardaroba maschile si muove tra completi classici e sperimentazione, quello femminile offre un ventaglio più ampio di silhouette, texture e contrasti stilistici. Anche qui, tuttavia, il tailoring si conferma protagonista, dimostrando come giacche e pantaloni sartoriali possano diventare un’alternativa sofisticata al tradizionale abito da sera.

Un esempio è Luisa Ranieri, che interpreta l’eleganza attraverso una camicia bianca abbinata a pantaloni sartoriali con fascia in raso firmati Stella McCartney, décolleté bicolori e gioielli Bvlgari. Un look essenziale ma ricercato, nel quale la costruzione del completo e la scelta degli accessori definiscono un’immagine contemporanea.

Tra gli abiti più interessanti si distingue anche Benedetta Porcaroli, che per 7 anniversari ha scelto Prada, puntando su un gioco di sovrapposizioni composto da blazer con polsini piumati, camicia bianca, top nero e collant grigio fumo. Il risultato mette in dialogo rigore sartoriale e dettagli decorativi, confermando che il blazer può diventare il fulcro di un outfit femminile capace di superare i codici tradizionali dell’eleganza.

Sul versante più classico, Vittoria Puccini ha scelto un abito-cappotto in velluto con revers in satin, completato da décolleté con plateau. Una proposta che richiama l’eleganza senza tempo, reinterpretando la struttura del capospalla in una silhouette adatta al red carpet. Fonte: Style.

Anche Claudia Pandolfi ha puntato sulla forza di un abito lungo in raso con spacco, firmato Federica Tosi, mentre Emanuela Fanelli ha scelto un vestito senza spalline impreziosito da ricami. Due interpretazioni differenti della femminilità: da una parte la sensualità delle linee fluide, dall’altra il valore decorativo dei dettagli.

Minimalismo, nero e accessori statement

Accanto ai look più scenografici, il nero continua a essere una presenza dominante. Completi monocromatici, abiti lunghi e silhouette essenziali confermano il fascino di una palette sobria, che permette di valorizzare tagli, materiali e costruzioni.

A fare la differenza sono spesso gli accessori: foulard, gioielli importanti, calzature dal design deciso e dettagli luminosi contribuiscono a personalizzare anche le mise più classiche. Il risultato è un minimalismo che non coincide con la semplicità assoluta, ma con la capacità di selezionare pochi elementi distintivi e renderli protagonisti.

Parallelamente, piume, paillettes, stampe e drappeggi introducono una nota più espressiva. Il red carpet diventa così il luogo in cui convivono due approcci apparentemente opposti: da una parte la ricerca di un’eleganza misurata, dall’altra il desiderio di sperimentare con materiali e decorazioni.

Una nuova idea di eleganza sul red carpet

La Festa del Cinema di Roma 2026 racconta una moda che supera la distinzione netta tra classico e contemporaneo. Il tailoring si conferma uno dei codici più forti della stagione, ma acquista nuove sfumature attraverso dettagli luminosi, sovrapposizioni, accessori e interpretazioni personali.

Dai completi di Dario Aita alle sperimentazioni di Lorenzo Zurzolo, passando per i look femminili di Luisa Ranieri, Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini, emerge una visione dello stile in cui la personalità conta quanto il capo indossato.

Il vero trend, in definitiva, non è soltanto scegliere un abito elegante, ma saperlo interpretare. Perché sul red carpet contemporaneo la sartorialità non è più sinonimo di rigore: è uno spazio di libertà, identità e ricerca estetica.