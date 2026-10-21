Vittoria Ceretti conquista la moda: il total white è un trionfo

🌐 Vittoria Ceretti continua a imporsi tra le protagoniste della moda internazionale. La supermodella italiana conquista red carpet, passerelle e campagne pubblicitarie con una serie di look total white che fondono eleganza, sensualità e minimalismo. Dall’Academy Museum Gala al Victoria’s Secret Fashion Show, fino alla nuova campagna Gucci, il bianco diventa il suo segno distintivo.

Vittoria Ceretti, il bianco diventa protagonista

Nel panorama della moda internazionale, poche modelle italiane possiedono la capacità di catturare l’attenzione come Vittoria Ceretti.

La top model bresciana, protagonista di sfilate e campagne per importanti maison, si distingue per uno stile capace di combinare sobrietà e forte impatto visivo.

Negli ultimi appuntamenti mondani ha puntato su outfit completamente bianchi, interpretando una delle tendenze più riconoscibili della stagione.

Il red carpet dell’Academy Museum Gala

All’Academy Museum Gala 2026, Ceretti ha scelto il bianco per un’apparizione che ha richiamato l’attenzione dei media di moda.

La forza del look nasce dall’equilibrio tra costruzione sartoriale, silhouette e presenza scenica.

Il total white, apparentemente semplice, richiede infatti grande attenzione alle proporzioni e ai materiali: basta poco per renderlo ordinario, ma nelle interpretazioni più riuscite assume un carattere sofisticato.

La passerella Victoria’s Secret

La modella italiana ha portato lo stesso registro cromatico anche nell’universo spettacolare del Victoria’s Secret Fashion Show.

In questo contesto il bianco assume un significato differente, diventando espressione di leggerezza, sensualità e teatralità.

Il contrasto fra l’essenzialità del colore e la costruzione scenografica della passerella conferma la sua versatilità.

Gucci sceglie Ceretti per una nuova campagna

La centralità di Vittoria Ceretti emerge anche nella campagna dedicata alla borsa Jetset GG Marmont di Gucci.

Il progetto fotografico, firmato da Mert e Marcus, si inserisce in un percorso creativo nel quale la protagonista diventa parte essenziale del racconto visivo dell’accessorio.

Dopo altre celebri interpreti del mondo fashion, Ceretti conferma la capacità di muoversi tra linguaggi diversi, dalle passerelle al lusso pubblicitario.

Perché il total white continua a conquistare

Il bianco ha il vantaggio di risultare essenziale e scenografico allo stesso tempo. Tailleur, abiti lunghi, camicie oversize e pantaloni sartoriali possono essere combinati creando outfit eleganti senza ricorrere a colori accesi.

Le interpretazioni di Ceretti suggeriscono tre elementi decisivi: materiali di qualità, volumi calibrati e accessori scelti con misura.

La forza di Vittoria Ceretti non sta soltanto nell’indossare un abito, ma nel trasformare una scelta cromatica essenziale in un’immagine immediatamente riconoscibile.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative