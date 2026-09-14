Etna, nube di cenere: allerta rossa e stop agli arrivi a Catania

🌐 Etna nube di cenere, nuova fase eruttiva e allerta rossa per l’aviazione: l’aeroporto di Catania ha sospeso gli arrivi nel settore interessato dalla dispersione della nube. Il fenomeno resta monitorato mentre la cenere, dopo aver raggiunto circa 4 chilometri di quota, tende progressivamente a disperdersi.

L’Etna torna a condizionare il traffico aereo siciliano. Nella mattinata di lunedì 14 settembre 2026, una nuova emissione di cenere dai crateri sommitali ha fatto scattare nuovamente il codice rosso per l’aviazione, riportando in primo piano il problema della sicurezza dei voli nello scalo di Catania.

La nube vulcanica ha raggiunto un’altezza stimata di circa 4 chilometri e viene spinta dai venti verso sud, in direzione dell’area aeroportuale. Per questo motivo sono state adottate nuove restrizioni operative all’aeroporto Vincenzo Bellini, con la sospensione degli arrivi fino alle 16, in attesa dell’evoluzione del fenomeno.

La situazione, tuttavia, non viene descritta come una fase di emergenza generalizzata sul territorio. Il punto critico riguarda soprattutto la presenza della cenere nello spazio aereo utilizzato dagli aeromobili. Ed è proprio questo l’aspetto che rende l’attività dell’Etna particolarmente delicata per uno degli aeroporti più importanti della Sicilia orientale.

Etna, nuova nube di cenere: cosa sta succedendo

L’elemento più significativo della nuova fase è l’emissione di cenere vulcanica osservata attraverso i sistemi di sorveglianza dell’area etnea. Il bollettino VONA, il messaggio destinato al settore dell’aviazione, ha fatto salire il livello di allerta da arancione a rosso, il massimo previsto dalla scala utilizzata per segnalare i rischi legati alle nubi vulcaniche.

La nube è stata stimata a circa 4.000 metri di altezza sulla base delle immagini delle telecamere di monitoraggio. Il fenomeno viene seguito attraverso le osservazioni visibili e termiche, che permettono di valutare in tempo reale l’evoluzione dell’attività e la direzione di dispersione delle particelle.

Nonostante l’impatto sul traffico aereo, l’attività eruttiva viene descritta come debole sul piano dell’intensità complessiva, ma accompagnata da un’emissione di cenere sufficientemente persistente da richiedere il massimo livello di attenzione per l’aviazione. È una distinzione importante: un’eruzione non deve necessariamente essere spettacolare per creare problemi agli aerei.

La cenere vulcanica, infatti, costituisce un elemento di rischio particolarmente insidioso per i motori e per i sistemi di bordo. Per questo le autorità aeronautiche preferiscono intervenire in anticipo quando la nube interessa o può interessare le rotte degli aeromobili.

Aeroporto di Catania, arrivi sospesi fino alle 16

Il primo effetto concreto della nuova emissione si registra dunque all’aeroporto di Catania. Lo scalo ha disposto la chiusura del settore di spazio aereo interessato dalla nube e la conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16 di oggi.

La misura non equivale necessariamente a un blocco totale e prolungato dell’aeroporto. La situazione viene rivalutata sulla base della posizione della nube, della sua consistenza e dell’evoluzione dell’attività vulcanica. Le restrizioni possono quindi essere modificate nel corso della giornata se le condizioni tornano compatibili con la sicurezza delle operazioni.

Per i passeggeri il consiglio più importante è verificare direttamente lo stato del proprio volo prima di raggiungere lo scalo. Un volo può infatti subire ritardi, essere riprogrammato oppure essere dirottato anche quando l’aeroporto continua a garantire una parte delle operazioni.

È uno scenario ormai familiare a chi viaggia da e per Catania durante le fasi più attive dell’Etna. La posizione dello scalo, a poca distanza dal vulcano, rende infatti il traffico aereo particolarmente sensibile alla direzione dei venti e all’altezza raggiunta dalle nubi eruttive.

Perché la cenere è un problema per gli aerei

La prudenza non è legata soltanto alla visibilità. La cenere vulcanica è composta da particelle molto fini di materiale roccioso e vetroso che, se intercettate da un aereo, possono rappresentare un serio problema per i motori.

Le particelle possono fondere all’interno delle parti più calde del motore e depositarsi sui componenti, con possibili conseguenze sulle prestazioni. È quindi fondamentale evitare che gli aeromobili attraversino una nube di cenere anche quando, da terra, questa appare relativamente poco consistente.

È questo il motivo per cui il codice VONA rosso assume un significato immediato per l’aviazione: non indica semplicemente che l’Etna è in eruzione, ma segnala la necessità di considerare con la massima attenzione la presenza e l’evoluzione della cenere nello spazio aereo. La normativa e le procedure operative prevedono infatti specifiche misure in presenza di emissioni significative.

La nube si dirige verso sud e tende a dissiparsi

Un elemento che potrebbe favorire un progressivo miglioramento è l’evoluzione della nube. Le osservazioni indicano una dispersione verso sud, mentre le informazioni disponibili descrivono una tendenza alla progressiva dissipazione.

Questo non significa però che l’allerta possa essere considerata superata. Finché la cenere continua a essere emessa e la nube interessa una porzione dello spazio aereo rilevante per Catania, il livello di attenzione resta elevato.

La situazione può cambiare rapidamente anche nel giro di poche ore. Direzione e velocità del vento, quantità di cenere prodotta e quota raggiunta dalla nube sono i fattori che determinano in larga parte l’impatto sull’attività aeroportuale.

È proprio questa variabilità a rendere complessa la gestione del traffico aereo durante le eruzioni dell’Etna. Una nube che tende a dissolversi può ridurre rapidamente il rischio, mentre una nuova pulsazione dell’attività può produrre un ulteriore accumulo di cenere e costringere a nuove restrizioni.

L’Etna continua una fase di attività ravvicinata

La nuova emissione non arriva isolata. Negli ultimi giorni il vulcano ha attraversato diverse fasi di attività, con fenomeni osservati sia al Cratere di Sud-Est sia nell’area della Voragine. Le sequenze recenti hanno alternato attività stromboliana, emissioni di cenere e fasi più intense con fontane di lava.

Il quadro restituisce l’immagine di un vulcano in una fase particolarmente dinamica, nella quale l’intensità dell’attività può cambiare rapidamente. Non è quindi soltanto la spettacolarità delle eruzioni a catturare l’attenzione, ma soprattutto la loro ricaduta sulla vita quotidiana e sulle infrastrutture della Sicilia orientale.

Catania rappresenta in questo senso un caso emblematico. L’aeroporto è un nodo fondamentale per il turismo, per gli spostamenti dei residenti e per i collegamenti con il resto d’Italia e con l’Europa. Ogni limitazione allo spazio aereo può produrre effetti a catena che vanno ben oltre il singolo volo interessato.

Cosa può accadere nelle prossime ore

La finestra delle 16 rappresenta il primo punto di verifica per l’operatività dello scalo, ma non costituisce necessariamente un orario definitivo di ripartenza. L’effettiva riapertura degli arrivi dipenderà dalle condizioni dello spazio aereo e dall’evoluzione dell’emissione di cenere.

Se la nube continuerà a dissiparsi e non verranno osservate nuove emissioni significative, le restrizioni potrebbero progressivamente ridursi. Se invece l’Etna dovesse aumentare nuovamente la produzione di cenere, il blocco potrebbe essere prolungato o modificato.

Per chi deve partire o arrivare a Catania nella giornata di oggi, dunque, la situazione resta in evoluzione. Il riferimento più affidabile rimane lo stato aggiornato del singolo volo comunicato dalla compagnia aerea e dallo scalo.

La vicenda conferma ancora una volta quanto l’Etna non sia soltanto uno dei grandi simboli naturali della Sicilia, ma una presenza capace di influenzare concretamente trasporti, turismo e attività economiche. Il vulcano può tornare apparentemente tranquillo nel giro di poche ore, ma quando la cenere raggiunge lo spazio aereo la prudenza diventa inevitabilmente la priorità.

Per il momento, l’allerta rossa per l’aviazione resta il segnale più importante: la nube è sotto osservazione, l’attività continua a essere monitorata e l’aeroporto di Catania procede con restrizioni sugli arrivi. L’evoluzione delle prossime ore dirà se si tratta di una nuova parentesi temporanea o dell’ennesimo episodio di una fase eruttiva che sta mantenendo l’Etna al centro dell’attenzione.